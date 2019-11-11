Актриса Гоголь-Центра рассказала о знакомстве с убившим аспирантку историком

Российская актриса Юлия Ауг, которая сейчас работает в Гоголь-центре, написала на своей странице в Facebook о знакомстве с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

По ее словам, он пересекались с Соколовым несколько раз. Впервые она его встретила в 1990 году на выезде реконструкторов.

«Он тогда, тридцать лет назад, был очень красив. Я повторюсь. И очень харизматичен. И виртуозно владел верховой ездой. Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жестокий. Все, что импонирует юной самочьей природе, которой во мне, в мои 20 лет, тоже было достаточно», — рассказала Ауг.

Актриса поделилась, что даже флиртовала с ним.

Ауг отметила, что не сразу поняла и узнала, о ком идет речь, когда услышала новости.

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