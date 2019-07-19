На Украине будут кастрировать педофилов

Спикер Рады Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, согласно законопроекту, украинское правительство также должно создать публичный регистр педофилов.

Уточняется, что химической кастрации будут подвержены педофилы, изнасиловавшие несовершеннолетние лица в возрасте до 14 лет.

По новому закону, осужденному введут антиандрогенные препараты, которые направлены на снижение либидо и сексуальной активности.

Причем кастрация не будет применяться к лицам, которые совершили преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили кастрировать педофилов.