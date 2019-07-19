На Украине будут кастрировать педофилов
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Спикер Рады Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов. Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, согласно законопроекту, украинское правительство также должно создать публичный регистр педофилов.
Уточняется, что химической кастрации будут подвержены педофилы, изнасиловавшие несовершеннолетние лица в возрасте до 14 лет.
По новому закону, осужденному введут антиандрогенные препараты, которые направлены на снижение либидо и сексуальной активности.
Причем кастрация не будет применяться к лицам, которые совершили преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте старше 65 лет.
Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили кастрировать педофилов.