В Донбассе оценили план Медведчука

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР не поддерживают план главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все разговоры относительно урегулирования ситуации в Донбассе проходят лишь в рамках контактной группы.

Он отметил, что Донбасс опирается только на минские соглашения.

При этом он подчеркнул, что партия Медведчука, возможно, единственная, которая «последовательно отстаивает мирное урегулирование» ситуации в регионе.

До этого Медведчук предложил Донбассу план, согласно которому должен был образован единый автономный регион. Предполагалось, что в течение 10 лет на его территории должна была действовать свободная экономическая зона.

Ранее Медведчук обсудил с российским лидером Владимиром Путиным мирный план по Донбассу.