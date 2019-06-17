Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян

Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства в регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, нарушения, в частности, были выявлены в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской и Самарской областях.

Как отмечается, в некоторых регионах отсутствует соответствующий контроль со стороны чиновников в сфере определения потребности граждан в лекарствах.

При этом в ряде регионов пациенты не получали лекарства при наличии медицинских показаний.

Ранее сообщалось, что разработан новый способ поиска компонентов лекарств.