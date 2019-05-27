Сквер у Драмтеатра попал в список площадок для возведения храма в Екатеринбурге

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Сквер у Драматического театра в центре Екатеринбурга рассматривается как возможная площадка для строительства православного храма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

В администрации подчеркнули, что с 20 по 21 мая получили от горожан около 8,22 тыс. предложений мест для строительства Собора во имя святой Великомученицы Екатерины. Представители гоардминистрации отметили, что после исключения повторяющихся предложений властям поступило 48 вариантов площадок для строительства храма.

Ранее в Екатеринбурге прошли протесты против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга.

Также ранее стало известно, что глава РПЦ патриарх Кирилл и президент России Владимир Путин обсудили строительство храма в Екатеринбурге.