Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о своей вербовке

Подозреваемый в покушении на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко рассказал, как его завербовали. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

На опубликованном видео допроса задержанный представляется Александром Погореловым. По его словам, его завербовал сотрудник СБУ, который назвал себя Романом. Ему поставили приоритетную задачу по «ликвидации главы ДНР».

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«В процессе встречи обсуждали, какие места посещал глава, какие заведения. Было определено, что ресторан «Пушкин» глава посещает регулярно», — рассказал Погорелов.

Он добавил, что взрывное устройство необходимо было установить в туалете ресторана, так как было неизвестно, за какой именно стол может сесть Захарченко.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что к убийству Захарченко причастны западные спецслужбы.