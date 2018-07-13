Sun: варившего мыло рядом с Солсбери британца допросили из-за русских документов

Британские полицейские допросили 36-летнего британца Дэвида Джеймса после того, как обнаружили его химический склад на расстоянии четырех часов езды от места совершения нападения в Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом пишет The Sun.

Речь идет о нападении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые получили токсичное отравление в марте в британском Солсбери. В настоящее время они выписаны из больницы.

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Джеймс оказался в центре внимания расследования из-за своего склада, который в итоге оказался частью научного эксперимента по созданию мыла. Как отмечает издание, в помещении оказались десятки пробирок и лабораторное оборудование. Отцу двоих детей пришлось провести под стражей девять часов. Как рассказывает сам Джеймс, он испытал «месяцы» ада после совершенного в его доме рейда в апреле. Тогда жители близлежащих домов в графстве Флинтшир были эвакуированы, работали поднятые по тревоге саперы.

Затем следователи начали допрашивать Джеймса о покушении на Скрипалей.

У Джеймса во время обыска нашли документы на русском языке, на которых позже оказались ингредиенты химического вещества, которые тот использовал для ароматизации домашнего мыла.

«Они также спросили, знаю ли я, что написано в документе на русском, и я сказал, что не могу ответить, потому что он на русском языке», — сказал Джеймс.

Его освободили после объяснения, что он использовал химикаты в безобидном эксперименте, чтобы заинтересовать своих дочерей наукой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отменять встречу с российским коллегой Владимиром Путиным из-за инцидентов с «Новичком» в британских Солсбери и Эймсбери, ответственность за которые власти Великобритании возложили на Россию.

Москва отрицает обвинения в причастности к покушению на Скрипалей.