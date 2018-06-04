Президент России Владимир Путин освободил от должности главу МВД по Крыму Сергея Абисова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Абисова Сергея Вадимовича, министра внутренних дел по республике Крым», — говорится в документе.

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В мае Владимир Путин освободил от должностей пятерых генералов МВД и СК, а также двух прокуроров.

От должностей были освобождены начальник УМВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов, начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев, замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник Юрий Кузнецов, прокурор Удмуртии Сергей Панов, прокурор Тульской области Александр Козлов, руководители СУ СК по Пермскому краю генерал-лейтенант юстиции Ольга Заббарова и СУ СК по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт.