СМИ: на Украине отменили «вузы»

Кабмин Украины отменил термин «высшее учебное заведение», сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки.

Вместо термина «вуз» теперь будет использоваться термин «заведение высшего образования», что соответствует закону об образовании.

Ранее в докладе по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года, обнародованном Госдепартаментом США, сообщалось, что на Украине продолжают наблюдаться серьезные нарушения в области прав человека. Были также упомянуты широкомасштабная коррупция на правительственном уровне, цензура, в частности, блокирование сайтов, неспособность правительства привлечь к ответственности виновников преступлений против журналистов и антикоррупционных активистов.