Глава МЧС назвал критику Михалкова в свой адрес бредом

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Глава МЧС Владимир Пучков ответил на критику, которую в его адрес высказал режиссер Никита Михалков в эфире телеканала «Россия 24». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, в эфире телепередачи «Бесогон» от 20 апреля режиссер заявил о сокращении сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны по инициативе Пучкова, приобретении техники по завышенным ценам, а также искажении ведомством статистики в свою пользу.

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«Я не смотрю телевизор. Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите», — сказал Пучков.

Ранее Пучков рассказал, что он извинился перед родителями детей, которые погибли при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.