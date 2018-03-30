На Украине вызвали в суд погибшего ополченца ДНР

Павлоградский районный суд Днепропетровской области вызвал на заседание убитого ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаила Толстых по прозвищу Гиви. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что судебная повестка была опубликована 30 марта в официальной газете украинского правительства. Отмечается, что Гиви обвиняется в нарушении ряда статей УК, в том числе в террористическом акте и незаконном лишении свободы. Судебное заседание назначено на 5 апреля.

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Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в Макеевке.

Ранее сообщалось, что помощник президента России Владислав Сурков предложил назвать в честь Гиви новое российское оружие.