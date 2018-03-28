Бастрыкин: экспертизы по делу о пожаре в Кемерово займут 5 месяцев

Строительные, финансовые и экономические экспертизы по делу о пожаре в Кемерово могут занять 4-5 месяцев, передает РИА «Новости» заявление главы СК Александра Бастрыкина.

Об этом он сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Путин поинтересовался у Бастрыкина, сколько примерно времени потребуется на проведение экспертиз. Бастрыкин ответил, что этот процесс «не скорый», и, как показывает практика, строительные, финансовые и экономические экспертизы занимают 4-5 месяцев. Бастрыкин также пообещал максимально ускорить этот процесс.

Ранее Путин поручил найти подписавшего документ об осмотре ТЦ в Кемерово в 2016 году.