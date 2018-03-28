В МЧС сообщили об отсутствии пропавших без вести после пожара в Кемерово

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Замглавы МЧС России Владлен Аксенов заявил, что в ходе поисковой операции были обнаружены тела всех 64 погибших при пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

По его словам, жертвами пожара стал 41 ребенок. Он также добавил, что пропавших без вести нет.

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Ранее сообщалось, что число пострадавших в Кемерово возросло до 76.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.