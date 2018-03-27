В МЧС рассказали о завершении поисковой операции на месте пожара в Кемерово

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Глава МЧС России Владимир Пучков заявил о завершении поисковой операции на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает kp.ru.

«Мы завершаем поисковую операцию», — сказал Пучков.

Министр отметил, что будет осуществлена перегруппировка сил, а часть подразделений продолжит работу на месте происшествия.

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25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин вылетел в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.

Ранее в МЧС России рассказали, что в загоревшийся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» в Кемерово слишком поздно вызвали пожарных.