В Кремле прокомментировали конфликт Госдумы и журналистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация между главой международного комитета Госдумы Леонидом Слуцким и некоторыми СМИ не входит в компетенцию администрации президента, передает РИА «Новости».

«Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента, я думаю, что, естественно, наши законодатели в данном случае могут сами выстроить отношения со средствами массовой информации», — сказал Песков.

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По его словам, ему неизвестно, обсуждал ли спикер Госдумы Вячеслав Володин сложившуюся ситуацию с главой государства Владимиром Путиным. Пресс-секретарь также заметил, что не знает о законодательных инициативах, касающихся ответственности за сексуальные домогательства.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин в интервью казанскому изданию «Реальное время» назвал журналистов слугами. Так он прокомментировал скандал вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах.

«Дождь»> и «Эхо Москвы» объявили бойкот Думе, отозвав своих корреспондентов. Издание «Коммерсантъ» объявило о разрыве взаимоотношениях с депутатом Слуцким и комиссией по этике в качестве ньюсмейкеров. «Ведомости» также отказались от личного общения со Слуцким и комиссией.

Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах.

Несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, у здания Госдумы прошли пикеты с требованием его отставки. Слуцкий заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за эти обвинения. Он назвал их провокацией.