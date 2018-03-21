Песков рассказал о контроле Путина за ситуацией с полигоном «Ядрово»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о ситуации с подмосковным мусорным полигоном «Ядрово» к подмосковным властям, отметив, что главу государства Владимира Путина регулярно информируют о мерах, которые предпринимаются, передает РИА «Новости».

«Очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что я не располагаю точной информацией, если говорите о том, что происходит прямо сейчас. Я рекомендовал бы вам обратиться в соответствующие органы подмосковных властей», — сказал Песков.

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При этом он добавил, что «президент постоянно информируется о тех мерах, которые предпринимаются».

«Президент неоднократно имел контакты и с руководством Москвы, и с руководством Подмосковья, и получал доклады относительно тех планов по расшивке этих проблем, которые имеются у этих двух регионов России», — сказал Песков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии области Александру Когану разобраться с выбросами на полигоне ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе и подготовить план мероприятий по предотвращению выбросов.