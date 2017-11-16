СБУ подтвердила готовность к обмену пленными в Донбассе
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что киевская сторона настроена на проведение обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», передает РИА «Новости».
«Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой», — сказала Гитлянская.
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Ранее в СБУ попросили патриарха Кирилла помочь с освобождением заложников.
В свою очередь президент России Владимир Путин поддержал идею об обмене пленными в Донбассе.