Что такое договор ГПХ: его плюсы и минусы, чем он отличается от трудового договора Как правильно оформить договор ГПХ, в каких случаях его заключают при устройстве на работу

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) стал популярным вариантом оформления отношений между работодателями и исполнителями работ. Несмотря на распространенность этого типа соглашения, многие до сих пор не понимают его сути и отличий от традиционного трудового договора. Что такое договор ГПХ, каких видов он бывает, дает ли он социальные гарантии и в каких случаях его заключают при выполнении работ, разобралась «Газета.Ru».

Что такое договор ГПХ

Договор ГПХ — это соглашение между двумя сторонами, по которому одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенную работу или оказать услугу для другой стороны (заказчика) за вознаграждение. Данные соглашения регулируются гражданским законодательством РФ, а именно Гражданским кодексом.

Основная особенность договора ГПХ заключается в том, что он не создает трудовых отношений в полном смысле слова.

Это значит, что исполнитель работает в большей мере независимо от заказчика и несет меньшую юридическую ответственность. Вместо этого такой договор формирует обязательства сторон, которые более свободны в выборе условий выполнения работы.

Какие есть виды договора ГПХ

Договоры ГПХ могут быть разных видов, каждый из которых применяется в зависимости от специфики работы, отметила в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по трудовому праву компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева.

1. Договор подряда

Это соглашение, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить определенную работу (например, строительство, ремонт) и передать результат заказчику.

Когда и при каких условиях заключается. Договор подряда часто используется в строительстве и производстве. Этот тип договора подходит для проектов, где заявлен четкий результат работы. Подрядчик отвечает за результат, но для этого он может использовать любые свои методы и материалы.

2. Договор комиссии

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется совершить сделки от имени и за счет другой стороны (комитента).

Когда и при каких условиях заключается. Такой договор применяется в торговле и бизнесе, когда необходимо поручить кому-то совершение сделок от имени клиента, например, продажи товаров.

3. Договор поручения

Договор поручения — это соглашение, в соответствии с которым одна сторона (принявший поручение) обязуется выполнить определенные действия по поручению другой стороны (поручителя). Этот договор регулируется статьями Гражданского кодекса.

Когда и при каких условиях заключается. Договор поручения заключается в тех случаях, когда требуется, чтобы одна сторона (например, представитель бизнеса) совершила определенные действия от имени и за счет другой стороны (клиента или работодателя). Примеры включают юридические услуги, представление интересов в судебных инстанциях или выполнение финансовых операций.

4. Договор авторского заказа

Договор авторского заказа — это соглашение, согласно которому одна сторона (заказчик) поручает другой стороне (автору) создание произведения (например, книги, музыки, фотографии, программного обеспечения) с обязательством выполнить работу за вознаграждение. Этот договор регулируется Гражданским кодексом РФ.

Когда и при каких условиях заключается. Договор авторского заказа заключается в тех случаях, когда заказчик хочет получить уникальное произведение или конкретный результат интеллектуальной деятельности. Это может быть, например, создание новой песни для артиста или написание книги для издательства.

Кстати При заключении такого договора обе стороны должны согласовать стоимость, сроки выполнения, права на произведение и порядок его использования. Важно отметить, что автор сохраняет свои авторские права на созданное произведение, если иное не прописано в договоре.



5. Договор возмездного оказания услуг

По данному договору одна сторона (исполнитель) обязуется оказать услуги другой стороне (заказчику) за вознаграждение.

Когда и при каких условиях заключается. Этот тип договора характерен для сферы услуг, например, при работе консультантов, преподавателей и прочих исполнителей услуг, где важен результат выполнения работ.

К договорам ГПХ относятся не только договор оказания услуг и договор подряда — то, что чаще всего заключают физические лица и юридические лица для выполнения работы по оказанию услуг, но и договор аренды, договор купли-продажи и все остальные виды договоров, проименованные и непроименованные в Гражданском кодексе РФ. Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву

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Трудовой договор и договор ГПХ: в чем разница

Хотя договор ГПХ и трудовой договор имеют общую цель — установление обязательств сторон и рабочих отношений, они существенно различаются по многим аспектам, рассказал «Газете.Ru» директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

«Отличие договора ГПХ от трудового договора очень простое. Нужно помнить, что когда физическое лицо заключает договор ГПХ, то фактически на него не распространяются требования, гарантии, нормы ТК РФ и вообще в принципе трудового законодательства. То есть то, что характерно для трудового договора, не характерно для договора гражданско-правового характера. В этом, по сути, основное отличие», — объяснил юрист.

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«Собственно говоря, ключевое отличие заключается в том, что ГПХ регулируется ГК РФ и не предусматривает каких-либо гарантий. Как стороны договорились, так одна сторона и оказывает другой услуги либо выполняет работы. А трудовой договор регулируется ТК РФ, где предусмотрены отпуска, больничные, режим работы, заработная плата два раза в месяц, специальная оценка условий труда и так далее», — перечислила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Обратите внимание Если с исполнителем заключен договор ГПХ, в трудовой книжке запись не делается. Исполнитель не подчиняется внутреннему распорядку организации, самостоятельно устанавливает порядок работы. Ему оплачивают не постоянную деятельность, а конечный результат проектной работы, которую он обязан выполнить в срок.

Преимущества и недостатки договора ГПХ

Преимущества договора ГПХ

Гибкость: возможность реализовать различные проекты или работы без длительных обязательств.



Свобода выбора: исполнитель может выбирать, какие рабочие проекты ему выполнять.



Проще числиться на должности, не требующей долгосрочного обязательства.

Недостатки договора ГПХ

Отсутствие социальных гарантий: исполнитель не имеет права на отпуск, больничные и пенсионные отчисления.



Риск переквалификации (из договора ГПХ в трудовой договор) и правовые последствия.



Не всегда возможна защита своих прав в случае спора с заказчиком.

Как правильно оформить договор ГПХ: 5 основных шагов

Оформление договора ГПХ — это важный процесс, требующий внимательности к деталям. Ниже представлен порядок действий, который поможет правильно составить и подписать договор ГПХ.

1. Определите вид договора

Прежде всего, определитесь с типом договора ГПХ, который вам нужен (например, договор подряда, договор возмездного оказания услуг и так далее). Это поможет уточнить содержание документа и обязательства сторон.

2. Подготовьте текст договора

Текст договора должен содержать следующие ключевые пункты:

Реквизиты сторон: полные наименования и адреса сторон, их ИНН и ОГРН (при наличии); для физического лица необходимы также паспорт и СНИЛС (страховое пенсионное свидетельство). Трудовая книжка для оформления договора ГПХ не нужна, так как это не трудовой договор.

Что такое ОГРН? ОГРН — это основной государственный регистрационный номер юридического лица, который присваивается при его создании и после записи о нем в ЕГРЮЛ (или ЕГРИП для ИП). ОГРН указывается в свидетельстве, которое официально выдается налоговой службой и свидетельствует о постановке на налоговый учет.



Предмет договора: четкое описание услуг или работ, которые будут выполняться.



четкое описание услуг или работ, которые будут выполняться. Сроки выполнения: указание даты начала и окончания выполнения работ или оказания услуг.



указание даты начала и окончания выполнения работ или оказания услуг. Вознаграждение: размер оплаты, сроки и порядок расчетов (например, предоплата, постоплата).



размер оплаты, сроки и порядок расчетов (например, предоплата, постоплата). Права и обязанности сторон: конкретизация обязательств исполнителя и заказчика.



конкретизация обязательств исполнителя и заказчика. Ответственность сторон: порядок определения ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.



порядок определения ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Форс-мажор: условия, при которых стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору.



условия, при которых стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору. Заключительные положения: порядок разрешения споров, место подписания договора и прочие важные детали.

3. Подпишите договор

После согласования всех условий обеими сторонами, необходимо подписать договор. Рекомендуется составить два идентичных экземпляра: один для заказчика, другой для исполнителя.

4. Зарегистрируйте договор (при необходимости)

В некоторых случаях может потребоваться регистрация договора в налоговых органах или государственных учреждениях. Ознакомьтесь с юридическими требованиями в вашей сфере.

5. Сохраните документацию

Храните копии подписанного договора и всех приложений к нему для возможного дальнейшего использования или разрешения споров.

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Можно ли заключать договор ГПХ с самозанятым?

Да, договор ГПХ можно заключать с самозанятыми гражданами. Самозанятые имеют право предоставлять услуги и выполнять работы на основании гражданско-правового договора.

При этом важно понимать, что самозанятые могут работать по ГПХ без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Однако есть свои особенности:

Налогообложение . Самозанятые платят налог на профессиональный доход (4% или 6% в зависимости от статуса заказчика) вместо общего налога на прибыль.



. Самозанятые платят налог на профессиональный доход (4% или 6% в зависимости от статуса заказчика) вместо общего налога на прибыль. Отчетность. Самозанятые не обязаны предоставлять отчетность в госорганы о полученных доходах, но им необходимо фиксировать доход и уплачивать налог.

Таким образом, ГПХ позволяет самозанятым легально выполнять работу и получать за нее оплату без дополнительных регистрационных формальностей.

Кто платит налог по договору ГПХ

По словам эксперта по трудовому праву, налоговая ответственность по договору ГПХ зависит от статуса сторон договора.

Исполнитель. Если речь идет о самозанятом, то он самостоятельно платит налог на профессиональный доход, который составляет 4% или 6%. Если это физическое лицо, не являющееся самозанятым, то он должен уплачивать НДФЛ по ставке 13% от суммы дохода.

Заказчик. В большинстве случаев заказчик не обязан уплачивать налоги за исполнителя . Однако, если он работает с юридическим лицом, то на него может возлагаться обязанность по уплате страховых взносов.

Если договор ГПХ заключен с индивидуальным предпринимателем или самозанятым, то такие исполнители сами платят налог. Однако если договор заключен с физическим лицом без статуса самозанятого, то в этом случае налог платит юридическое лицо, то есть заказчик. Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву

Переквалификация договора ГПХ в трудовой: чем это грозит

Переквалификация договора ГПХ в трудовой договор может произойти, если проверка трудовых отношений выявит, что фактически между заказчиком и исполнителем существуют трудовые отношения, подчеркнул юрист Александр Южалин.

Основные признаки, указывающие на необходимость переквалификации:

Регулярность работы. Если работник выполняет задания регулярно и на постоянной основе, это может быть признаком трудовых отношений.



Если работник выполняет задания регулярно и на постоянной основе, это может быть признаком трудовых отношений. Подчиненность. Если работник подчиняется внутреннему распорядку и регламенту работодателя, это также может приводить к переквалификации.



Если работник подчиняется внутреннему распорядку и регламенту работодателя, это также может приводить к переквалификации. Индивидуальные условия. Если у работника есть фиксированное рабочее время и место, где он должен исполнять свои обязанности.

Обычно договоры ГПХ переквалифицируют в трудовой, когда содержатся условия, характерные именно для трудового договора. То есть, к примеру, долгосрочное выполнение постоянных работ, наличие рабочего места, установление режима рабочего времени, когда человек должен находиться в офисе или в другом месте, где фактически находится работодатель. В этом случае по заявлению исполнителя договор ГПХ может быть переквалифицирован как трудовой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Александр Южалин директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob

Чем грозит переквалификация?

Как подчеркнул собеседник «Газеты.Ru», переквалификация договора ГПХ в трудовой может повлечь за собой ряд серьезных последствий:

Финансовые риски для работодателя. Работодатель обязан уплатить налоги и взносы на социальное страхование за весь период действия старого договора, что может привести к значительным финансовым потерям.



Работодатель обязан уплатить налоги и взносы на социальное страхование за весь период действия старого договора, что может привести к значительным финансовым потерям. Права работников. Работник, оформленный по трудовому договору, получает права и гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ. Работодатель обязан предоставить работнику отпуск, больничные и другие социальные гарантии.



Работник, оформленный по трудовому договору, получает права и гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ. Работодатель обязан предоставить работнику отпуск, больничные и другие социальные гарантии. Судебные разбирательства. В случае неправомерной переквалификации могут возникнуть судебные разбирательства, которые потребуют дополнительных ресурсов (и нервов) как от исполнителей, так и от заказчиков.

Изменения в договорах ГПХ с 2024 года

Работники по договорам гражданско-правового характера имеют право на получение больничных, напомнил юрист Александр Южалин. Такие изменения приняты в 2023 году. Главное условие: сумма взносов на социальное страхование, уплаченных за работника в предыдущем календарном году, должна быть не менее стоимости страхового года.

Стоимость страхового года вычисляется по следующей формуле: МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на начало года, умноженный на 2,9% и на 12 . Таким образом, лицо, работающее по ГПХ в 2024 году, может претендовать на больничные, если в 2023 году его работодатель или заказчик заплатил в качестве взносов не менее 5 652,22 руб.

С недавнего времени исполнители по договору ГПХ тоже являются застрахованными в системе обязательного социального страхования. Поэтому, например, если исполнитель по договору ГПХ уходит на больничный, то ему выплачивают пособие. Единственное, это не работает в отношении самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Александр Южалин директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob

Больничный для физических лиц, работающих по договорам ГПХ (не самозанятых и не ИП), оплачивается так же, как и для работников по трудовым договорам. В случае болезни или травмы заказчик покрывает расходы за первые три дня нетрудоспособности. Плата за последующие дни осуществляется Социальным фондом России (СФР).

Если гражданско-правовой договор заключен на срок до шести месяцев, максимальная продолжительность оплачиваемого больничного составляет 75 дней (за исключением случаев заболевания туберкулезом).

Помимо оплачиваемого больничного, главным изменением для работников, оформленных по договору ГПХ и у которых в 2023 году были уплачены страховые взносы, стала также выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в 2024 году.