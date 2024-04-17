Россиянам рассказали, когда стаж для пенсии по договорам ГПХ не копится

Период работы россиян по договору гражданско-правового характера (ГПХ) включается в страховой стаж для пенсии, если работодатель уплачивал за сотрудника страховые взносы в Социальный фонд. В противном случае стаж накапливаться не будет. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук.

«Сам по себе факт заключения гражданско-правового договора не является безусловным основанием для включения периода действия такого договора в страховой стаж лица, претендующего на назначение пенсии. Проверить данные о стаже можно на портале госуслуг. Если организация надлежаще исполняла обязанность по отчислению страховых взносов за нанятого по договору ГПХ, данная информация отобразится в выписке», — пояснил эксперт.

Он рекомендовал проверять данные о стаже на госуслугах ежегодно. По словам Полещука, если в Социальном фонде нет данных о периодах работы человека или информация неполная, нужно обратиться к работодателю с письменным запросом-претензией о причинах отсутствия стажа и отчислений. Если выяснится, что отчетность не подавалась, а отчисления не производились, стоит потребовать от работодателя исполнить эту обязанность, рекомендовал адвокат. Если работодатель игнорирует запрос, нужно обратиться в Федеральную налоговую службу и Социальный фонд с жалобой о неуплате взносов, предоставив свой договор ГПХ и платежные документы о полученных по договору вознаграждениях, уточнил Полещук. В случае положительного судебного решения недобросовестный работодатель будет вынужден оплатить не только взносы и сдать отчетность, но и оплатить штрафы за нарушение налогового законодательства, подытожил эксперт.

В 2024 году на пенсию выходят женщины в возрасте 58 лет (1966 года рождения) и мужчины в возрасте 63 лет (1961 года рождения). Они получат страховую пенсию, если у них накоплено 15 лет трудового стажа и минимум 28,2 пенсионных балла. С 2028 года нужно 15 лет стажа и минимум 30 баллов.

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