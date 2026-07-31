Православный календарь на август 2026 года: самые важные праздники и посты, даты Спасов

Август богат церковными праздниками. Именно на этот месяц приходятся два двунадесятых праздника — Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. С августом также связаны народные названия трех праздников — Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Кроме того, с 14 по 27 августа православные верующие соблюдают Успенский пост. Какие еще церковные праздники и памятные даты отмечают в августе — в материале «Газеты.Ru».

Главные православные праздники августа

В августе православные христиане отмечают сразу два важных праздника — Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Обе даты относятся к числу двунадесятыхважнейшие праздники после Пасхи, которые посвящены ключевым событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Преображение Господне

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Этот праздник ежегодно отмечают в один и тот же день — 19 августа.

Преображение Господне — это библейское событие, засвидетельствованное первыми тремя евангелиямиМф. 17:1–6; Мк. 9:1–8; Лк. 9:28–36, рассказал «Газете.Ru» настоятель храма апостола и евангелиста Луки в Твери, священник Антоний Русакевич.

«Иисус Христос во время молитвы на горе явил трем ближайшим ученикам — Петру, Иакову и Иоанну — Свою Божественную славу, когда лицо Его воссияло как солнце, а одежды сделались белыми как свет. При этом явившиеся ветхозаветные пророки Моисей и Илия беседовали с Ним об исходе в Иерусалим, а глас Отца из облака засвидетельствовал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте», — рассказал Антоний Русакевич.

В богословском измерении это событие представляет собой откровение всех Лиц Святой Троицы и догматическое утверждение соединения двух естеств во Христе, обращает внимание священник. Божественный свет, явленный на Фаворе, понимается как нетварнаяБожественная энергия, знаменующая будущее преображение человеческого естества и обожениесоединение энергий человека с энергиями божественными, а также пришествие Царствия Божия в последние времена.

Кстати Праздник Преображения отмечается 19 августа в православной традиции, 6 августа — в Католической церкви и как переходящее торжество в Армянской апостольской церкви.

В народной традиции восточных славян он получил название Яблочного Спаса. Дата тесно связана с освящением плодов нового урожая, что символизирует благодарность Богу за преображение всей твари.

В иконографии Преображение изображается через мандорлуособая форма нимба в христианском искусстве нетварного света и три луча, исходящие к апостолам.

В литургической жизни Церкви этот праздник напоминает верующим об их призвании к нравственному преображению и созерцанию Божественной красоты, уже сейчас доступной через молитву, участие в таинствах и аскетический подвиг. Антоний Русакевич священник

Успение Пресвятой Богородицы

Икона Пресвятой Богородицы в храме Успения Божией Матери во Владивостоке Виталий Аньков/РИА Новости

Еще один важный праздник, который входит в число двунадесятых. Успение Пресвятой Богородицы отмечают 28 августа.

Антоний Русакевич отмечает, что Успение Пресвятой Богородицы — это событие, о котором канонические книги Нового Завета сознательно умалчивают. Так, например, святитель Епифаний Кипрский в IV веке отмечал: «Писание просто умолчало об этом по чрезвычайности чуда».

Однако богатейшая апокрифическая традиция V–VII веков — от «Сказания об Успении» Псевдо-Иоанна Богослова до коптских и сирийских памятников — сохранила для Церкви это предание, ставшее основой для иконографии, гимнографии и догматического осмысления кончины Богородицы.

Божья Матерь разделила общий человеческий удел смерти, но не как наказание, а как тихий переход — «успение»греч. Κοίμησις – засыпание.

Смерть для Богородицы утрачивает свою трагическую природу и становится мирным сном, за которым следует пробуждение в вечности. Этот праздник, называемый в православной традиции «Богородичной Пасхой», раскрывает ту же пасхальную тайну — переход от смерти к жизни, но уже пережитую человеческим существом, наиболее тесно соединенным с Богом. Антоний Русакевич священник

Тело Богородицы, по преданию, не увидело тления и было взято на небо. Как отмечает священник, это служит иконой будущего всеобщего воскресения и обожения человеческой природы, уже реально осуществившегося в личности Богородицы.

Кстати В Католической церкви праздник отмечают 15 августа — как догмат о Вознесении Девы Марии.

Успение завершает богослужебный год, начатый с Рождества Богородицы, пояснил священник. В этот богородичный круг словно вмещается весь цикл спасения. В народной традиции праздник совпадает с периодом сбора плодов и напоминает о созревании самого главного «плода» человеческой истории — победы над смертью через Христа.

«Духовный смысл Успения — не в печали о разлуке, а в радости: Богородица, покинув землю, стала еще ближе к нам через свою непрестанную молитву. Она — наша Заступница и надежная Ходатаица перед Богом. Успение — это не уход, а новое присутствие: Она остается с нами, и Ее молитвы, как поется в тропаре, избавляют души от смерти. Потому этот праздник наполняет верующих радостью и дерзновением: смерть побеждена, а вечная жизнь начинается уже здесь, в Церкви, через таинства и молитву», — подчеркнул Антоний Русакевич.

Посты в августе

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Накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы православные христиане очищают свою душу и тело через пост. Он называется Успенским и длится две недели.

С 14 по 27 августа продлится Успенский пост в 2026 году

Этот пост не уступает по строгости Великому посту. На протяжении 14 дней, согласно монастырскому уставу, важно исключить из употребления мясные, рыбные, молочные продукты и яйца, а также алкоголь.

19 августа, в праздник Преображения Господня, разрешены блюда из рыбы.

Что можно есть в Успенский пост

* Понедельник, среда и пятница — сухоядение: можно вкушать невареную пищу.

* Вторник и четверг — горячие блюда без масла.

* Суббота и воскресенье — горячие блюда с растительным маслом.

Несмотря на строгие ограничения, питание в Успенский пост может быть очень разнообразным, ведь именно в августе созревает множество фруктов и овощей.

Августовские Спасы

Константин Чалабов/РИА Новости

Среди важных августовских дат — три Спаса:

* Медовый Спас — 14 августа;

* Яблочный Спас — 19 августа;

* Ореховый Спас — 29 августа.

Медовый Спас

В церковном календаре этот день посвящен Происхождению Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе праздник прозвали Медовым Спасом, потому что в это время начинался сбор нового урожая меда.

Что принято делать:

* Ходить в храм на праздничную литургию, освящать мед, воду, и свежесобранные плоды.

* Угощать освященным медом родных и друзей.

* Помогать нуждающимся.

Яблочный Спас

Эта дата тесно связана с праздником Преображение Господне. Яблочный Спас традиционно приходится на период сбора свежих яблок.

Что принято делать:

* Ходить в храм на праздничную службу.

* Освящать яблоки, виноград, хлебные колосья нового урожая.

* Делиться урожаем с нуждающимися.

Ореховый Спас

В этот день из Едессыгород на юго-востоке Турции в Константинополь был перенесен Нерукотворный Образ Иисуса Христа. Праздник также называется Хлебный Спас и Спас на полотне. «Третий Спас хлеба припас» — говорили в народе. В городах открывались ярмарки, на которых продавали холсты и полотно.

Что принято делать:

* Посещать службу в храме.

* Освящать орехи и зерно.

* Печь хлеб из свежесобранного зерна.

* Помогать нуждающимся.

Церковные праздники в августе по дням

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1 августа. Обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Чудотворец и один из наиболее почитаемых русских православных святых. Долгое время провел в уединении и непрестанных молитвах. Прославился особой духовной щедростью и кротостью. Чудотворец дарил утешение всем, кто приходил к нему за помощью. Сегодня мощи святого покоятся в Дивеевском монастыре. Также в этот день христиане отдают дань памяти блаженным Стефану Лазаревичу Новому и княгине Милице Сербской.

2 августа. Ильин день. День памяти ветхозаветного пророка Илии. Всю свою жизнь он ревностно боролся с язычеством, прославился многими чудесами, а на закате дней был взят на небо живым — в огненной колеснице. Праздник совпадает с Днем ВДВ, бойцы которого считают святого своим покровителем.

3 августа. День памяти священномученика Петра Голубева, пресвитера. Служил на территории Подмосковья. Был арестован по ложному обвинению и расстрелян. Похоронен на полигоне в Бутово.

4 августа. День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Исцеленная Иисусом Христом от беснования, она всюду сопровождала Его. Вместе с Богородицей стояла у креста во время казни Спасителя. Первой удостоилась увидеть Его после Воскресения. Именно она преподнесла в дар императору Тиберию яйцо, которое из белого стало алым. Это событие легло в основу пасхальной традиции.

5 августа. Праздник Почаевской иконы Божией Матери. История этой иконы началась в 1240 году. На горе, где сегодня расположена Успенская Почаевская лавра, инокам явилась Богородица. На камне, где стояла Пречистая Матерь, остался отпечаток Ее стопы. Чудесным образом это углубление в камне стало наполняться целебной водой, которая никогда не иссякает.

6 августа. День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Младшие сыновья равноапостольного князя Владимира, христиане, прославились благородством и кротостью. Отказавшись вступать в кровопролитную борьбу за престол со своим братом Святополком, приняли мученическую смерть.

7 августа. Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Анна и ее супруг Иоакиму были бездетны. Долго и упорно они молились Богу, с просьбой послать им дитя. Уже на склоне лет ангел возвестил, что у них родится дочь, которую благословит весь род людской. Вскоре у супругов действительно родилась дочь — Мария, Пресвятая Богородица.

8 августа. День памяти преподобного Моисея Угрина, Печерского. Служил у благоверного князя Бориса, попал в польский плен, где принял постриг у Афонского иеромонаха. Стойко противостоял плотским страстям, прошел через истязания и мучения. После освобождения пришел в Киево-Печерскую лавру, где служил еще долгие годы.

9 августа. День памяти великомученика целителя Пантелеймона. Родился в семье язычника, учился врачебному искусству и принял христианство. По молитвам святого исцелялись самые тяжелые недуги. За свою бесценную помощь святой никогда не брал денег.

10 августа. Праздник Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»Путеводительница. Церковное предание гласит, что этот святой образ написал апостол Лука при жизни Пресвятой Богородицы. Со временем икона попала из Антохии в Иерусалим, потом в Константинополь. В русские земли она прибыла в XI веке: этим святым образом греческий император Константин IХ Мономах благословил брак своей дочери Анны и князя Всеволода Ярославича. Накануне Бородинской битвы икона помогла укрепить дух воинов в русском лагере.

11 августа. Рождество святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Ревностный защитник веры, чудотворец, святитель Николай всю свою жизнь заботился о нуждающихся. Особое внимание он уделял детям, сиротам, вдовам, морякам и несправедливо осужденным.

12 августа. День памяти Иоанна Воина. Служил в войске византийского императора Юстиниана, тайно помогал христианам, поддерживал нуждающихся. Был арестован и много времени провел в темнице. После освобождения до конца своих дней продолжал помогать людям.

13 августа. День памяти священномученику митрополиту Петроградскому Вениамину. В 1922 году вместе с другими священнослужителями был осужден и расстрелян. Также в этот день отмечают Предпразднство изнесения честных древ Животворящего Креста Господня.

14 августа. Праздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня. В связи с частыми эпидемиями, охватившими Константинополь в IX веке, возникла традиция выносить на улицы часть Креста Спасителя, которая хранилась в сокровищнице правителя. Этот крестный ход лег в основу праздника. В народе его называют Медовый Спас. Также в этот день начинается Успенский пост.

15 августа. День блаженного Василия Московского, Христа ради юродивого. Чудотворец, провидец, великий подвижник. Предсказал разрушительный пожар в Москве и помог унять пламя в Новгороде молитвой. Его мощи покоятся в Москве в храме Василия Блаженного.

16 августа. Память Антония Римлянина, Новгородского. Этот святой родился в Риме в XI веке. Он раздал все свое имущество нуждающимся и принял монашество. Когда на православных христиан начались гонения, удивительным образом пересек море на камне и прибыл в Новгород. Здесь он основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

17 августа. День памяти семи отроков Ефесских: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина. Юноши жили в III веке. В период язычества они смело исповедовали христианство. По приказу императора были заживо замурованы в пещере. Здесь юноши заснули чудесным сном. 200 лет спустя, по воле Господа, они проснулись — когда пещера была случайно обнаружена.

18 августа. Предпразднство Преображения Господня.

19 августа. Преображение Господне. Один из важнейших православных праздников, в народе именуется Яблочный Спас.

20 августа. Обретение мощей святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского. Выдающийся архипастырь, первый епископ Воронежской епархии. Жил в XVII веке, смело боролся с расколом, отстаивал православные традиции. Его силами были построены 57 монастырей.

21 августа. Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Прозорливец и чудотворец Зосима основал обитель иноков на Соловецком острове. Он организовал внутренний быт обители и всячески заботился о монахах, защищал ее посягательств новгородских бояр. Покровительствовал морякам, рыболовам и пчеловодам.

22 августа. День памяти апостола Матфия. Был одним из 70 ближайших учеников Христа. После предательства Иуды Искариота, по жребию был избран одним из 12 апостолов. Проповедовал на территории множества стран, прославился многими чудесами, принял мученическую смерть.

23 августа. Собор Валаамских святых. День памяти был установлен в 1999 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

24 августа. День памяти священномученика Евпла Катанского, архидиакона. Смело проповедовал христианство в III веке, когда шли масштабные гонения на христиан. Был схвачен, принял мученическую смерть.

25 августа. Попразднство Преображения Господня. День памяти преподобномучеников Белогорских. Приняли мученическую кончину в 1918 году.

26 августа. Отдание праздника Преображения Господня.

27 августа. Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Преподобный Феодосий считается родоначальником русского монашества. Был строгим подвижником, основал Киево-Печерскую обитель.

28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Большой православный праздник, входит в число двунадесятых. Сегодня христиане вспоминают завершение жизненного пути Девы Марии и ее вознесение ее на небеса. Согласно Церковному преданию, в момент вознесения души Пресвятой Матери на небо к ее одру спустился Иисус Христос.

29 августа. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Однажды к Спасителю пришел посланник сирийского правителя Едессы — Авгаря, страдавшего от тяжелой болезни. Посланник был художником. Он попытался издали написать образ Христа на холсте, но все его попытки были тщетны. Иисус подозвал к себе посланника, затем попросил принести воды и убрусхолст. Умывшись, Спаситель отер Свое лицо тканью, и на ней запечатлелся Его образ. Этот убрус излечил Авгаря от проказы и впоследствии стал источником многих чудес.

30 августа. Собор Кузбасских святых. Православные христиане вспоминают подвижников веры, принявших смерть в лагерях Сиблага. Этот праздник был учрежден в 2011 году.

31 августа. День памяти иконы Божией Матери «Всецарица». Эта чудотворная икона была написана в XVII веке, сегодня она хранится в греческом храме на Святой Горе Афон.