Льготы ветеранам труда в 2026 году: кто имеет право на статус и какие меры поддержки положены

Какие плюсы к пенсии дает статус ветерана труда и как его получить

Статус «Ветеран труда» — это не просто почетное звание, но и возможность получить ряд выплат и льгот. В зависимости от региона проживания меры поддержки варьируются. Как становятся ветеранами труда, в чем отличия статусов регионального и федерального уровня, какие денежные выплаты и льготы положены этой категории граждан — в материале «Газеты.Ru».

Кто такой ветеран труда

«Ветеран труда» — это почетное звание для граждан, которые своим многолетним трудом внесли вклад в развитие страны. Порядок его присвоения и перечень льгот регулируются федеральным законом «О ветеранах» (№ 5-ФЗ от 12.01.1995) и региональным законодательством.

В большинстве случаев для получения статуса необходимо одновременно выполнить два условия: иметь награду, дающую право на присвоение звания, и достаточный трудовой стаж — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин либо необходимую выслугу лет.

Статус «Ветеран труда» может быть федеральным и региональным.

Звание «Ветеран труда» федерального значения присваивается гражданам, которые накопили достаточно стажа и соответствуют одному из следующих критериев:

* награждены орденами или медалями СССР или РФ;

* удостоены почетных званий СССР или РФ;

* награждены почетными грамотами президента РФ;

* удостоены благодарности президента РФ;

* награждены ведомственными знаками отличия за заслуги в труде или службе и продолжительную работу не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности;

* лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, со стажем не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Александр Кряжев/РИА Новости

Государственные награды, позволяющие получить звание «Ветеран труда»: • Высшие звания Российской Федерации: Герой РФ, Герой Труда РФ, «Мать-героиня»;

• Ордена Российской Федерации: Святого апостола Андрея Первозванного, Святого Георгия, «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского и др.;

• Медали Российской Федерации: «За отвагу», «За храбрость», «Защитнику свободной России», «За труды в культуре и искусстве», «За развитие железных дорог», «Родительская слава» и др.;

• Знаки отличия Российской Федерации: «За благодеяние», «За наставничество», «За безупречную службу»;

• Почетные звания Российской Федерации: «Летчик-космонавт Российской Федерации», «Народный артист Российской Федерации», «Народный архитектор Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации» и др.;

• Ведомственные знаки отличия.

В 2026 году в закон, регулирующий получение статуса, были внесены изменения, рассказал «Газете.Ru» руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль. Теперь ведомственные знаки отличия Центрального банка РФ приравнены к наградам, дающим право на звание ветерана труда.

Ветеранами труда субъекта РФ признают:

* граждан, имеющих региональные награды и необходимый стаж работы в регионе;

* других граждан, категории которых определяет регион.

В чем главное различие между федеральным и региональным статусом ветерана труда пояснил Сергей Довгаль.

Граждане, награжденные государственными наградами СССР или РФ, а также ведомственными знаками отличия, утвержденными правительством, получают звание федерального значения. Такие ветераны могут пользоваться льготами на всей территории России. Если гражданин не имеет федеральных наград, но был удостоен почетных званий или наград регионального значения, ему присваивается звание регионального уровня. Меры социальной поддержки для него действуют только в пределах того субъекта РФ, который присвоил звание. Сергей Довгаль руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд»

При переезде в другой регион льготы обычно не сохраняются, но из этого правила есть исключения. Например, с 1 января 2026 года ветераны Ямало-Ненецкого автономного округа, переехавшие в другой регион, сохраняют право на ежемесячную выплату в размере 3 000 рублей.

Ветеран может иметь одновременно и федеральный, и региональный статус, рассказал «Газете.Ru» доцент юридического факультета, заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

«Также бывают и случаи присуждения статуса ветерана труда на корпоративном уровне в конкретных организациях, однако такой статус не дает прав на какие-либо государственные или региональные льготы. Стимулирующие меры могут быть утверждены на уровне компании», — пояснил он.

Льготы для ветеранов труда

Единого федерального перечня льгот для ветеранов труда не существует. Закон «О ветеранах» определяет порядок присвоения звания, а конкретные меры поддержки устанавливают регионы. Поэтому объем льгот, их размер и условия предоставления могут существенно различаться в зависимости от места жительства.

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Наиболее распространенные меры поддержки, которые есть практически во всех субъектах:

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

Это основная льгота в форме периодической денежной выплаты, размер которой зависит от региона. Например, в Москве она составляет 1 328 рублей ежемесячно, а в Ростовской области — 1 242 рубля. Эта сумма индексируется ежегодно.

ЕДВ не назначается автоматически. Ветерану труда нужно обратиться за ее назначением в территориальный орган Социального фонда России.

Важно Если ветеран труда одновременно является инвалидом, он имеет право на ЕДВ только по одному из оснований — по своему выбору. В большинстве случаев размер выплаты по инвалидности выше, поэтому стоит сравнить суммы и подать заявление на более выгодную категорию.

Компенсация расходов на оплату жилья и ЖКУ

Во многих регионах ветеранам труда компенсируют до 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, однако размер компенсации и условия ее предоставления определяются региональным законодательством. Исмаил Исмаилов напоминает, что речь идет именно о компенсации уже понесенных расходов, а не о скидке или освобождении от оплаты.

«При этом, если имеется непогашенная задолженность за последние три года и соответствующее судебное решение, компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг не предоставляется», — подчеркнул он.

Медицинская помощь и санаторно-курортное лечение

Ветераны труда имеют право на бесплатное изготовление зубных протезов в государственных клиниках и предоставление путевок на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний. Также им положены льготы на лекарственные средства. Размер льгот и условия получения варьируются в зависимости от региона.

На какие еще льготы можно рассчитывать

Среди довольно часто встречающихся льгот — бесплатный проезд на общественном транспорте.

В Москве и Московской области ветераны труда имеют право бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом и пригородными электричками. В столице получатели льготы могут отказаться от нее в пользу денежной компенсации: в 2026 году она составляет 563 руб. за городской транспорт и 281 руб. за электрички.

В Санкт-Петербурге ветераны труда имеют право на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета. В Ямало-Ненецком округе проезд для ветеранов труда бесплатный при условии оформления проездной карты «Морошка».

В зависимости от региона ветераны труда также могут получать:

* компенсацию расходов на телефонную связь,

* льготы на приобретение топлива для домов с печным отоплением,

* дополнительные выплаты к памятным датам.

Как получить статус «Ветеран труда»

Статус «Ветеран труда» не присваивается автоматически, обратил внимание Исмаил Исмаилов. Чтобы его получить, нужно собрать комплект документов и подать их в орган социальной защиты или МФЦ либо онлайн через портал «Госуслуги».

Для оформления статуса понадобятся:

* паспорт;

* документ, подтверждающий изменение фамилии, имени или отчества заявителя (в случае необходимости);

* фото размером 3×4;

* заявление установленного образца;

* трудовая книжка или выписка из нее;

* удостоверения к орденам, медалям, почетным грамотам;

* справки с места работы, свидетельствующие о длительном труде на территории данного субъекта РФ;

Александр Сухов/РИА Новости

Решение о присвоении звания и выдача удостоверения обычно занимают до 15 рабочих дней, но этот срок не может превышать 30 рабочих дней.

«Специалисты органов социальной защиты населения проверяют предоставленные документы на соответствие установленным требованиям. В случае необходимости запрашиваются дополнительные документы или сведения. По итогам рассмотрения принимается решение о присвоении звания «Ветеран труда» или об отказе. Решение оформляется приказом или распоряжением», — пояснил «Газете.Ru» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

В случае положительного решения заявитель получает удостоверение «Ветеран труда», с которым может обратиться для оформления льгот в отделение СФР по месту жительства либо в МФЦ.

«Для оформления льгот могут потребоваться дополнительные документы, такие как квитанции об оплате услуг, документы на собственность. Точный перечень документов, критерии для получения звания и процедуры оформления могут отличаться в зависимости от региона. Поэтому важно обязательно уточнять информацию в местных органах социальной защиты», — резюмировал он.

В ближайшем будущем категории граждан, имеющих право на получение статуса «Ветеран труда» могут расшириться. Так, например, весной 2026 года депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о присвоении звания «Ветеран труда» многодетным матерям. На момент публикации Совет Думы включил документ в программу осенней сессии, дата первого чтения пока не назначена.