ЛДПР предлагает давать статус ветерана труда женщинам с тремя и более детьми

ЛДПР выступила с инициативой присваивать статус ветерана труда женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей и имеющим трудовой стаж не менее 15 лет. Соответствующий законопроект партия вносит в Госдуму 15 мая, пояснительная записка к нему есть у «Газеты.Ru».

Как отметили в ЛДПР, сегодняшнее законодательство не учитывает труд и социальный вклад многодетных матерей, посвятивших значительную часть своей жизни воспитанию детей, что «создает социальную несправедливость».

Поэтому партия предлагает внести изменение в закон «О ветеранах» и включить в перечень лиц, признаваемых ветеранами труда, женщин, родивших и воспитавших трех и более детей. Многодетные женщины также должны иметь трудовой стаж не менее 15 лет.

После достижения третьим ребенком 18 лет предлагается давать таким женщинам статус ветерана труда.

«Включение данной категории в число ветеранов труда способствует признанию социальной значимости материнского труда, повышает статус многодетных матерей в обществе и обеспечивает им право на социальные гарантии, предусмотренные федеральным законодательством для ветеранов труда, среди которых: компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи, выплаты пособий и др.», — говорится в пояснительной записке ЛДПР к законопроекту.

Глава партии Леонид Слуцкий в комментарии «Газете.Ru» заявил о том, что многодетные матери фактически годами работают без выходных и отпусков.

«Это огромный труд, ответственность и ежедневная забота, на которой держатся семьи и будущее страны. Но государство до сих пор оценивает такой вклад недостаточно», — подчеркнул он.

До этого депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную выплату ветеранам труда в 10 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме заявили, что россиянам не хватает пенсий для выживания.