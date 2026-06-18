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Общество

«Она сильный человек»: адвокат — о слезах блогера Митрошиной на приговор

Адвокат Мушаилов заявил, что блогер Митрошина будет обжаловать приговор
Максим Блинов/РИА Новости

Блогер Александра Митрошина, которую признали виновной в отмывании 127 миллионов рублей и назначили три года лишения свободы условно и штраф в размере 900 тысяч рублей, спокойно отреагировала на приговор. Об этом «Газете.Ru» заявил ее адвокат Михаил Мушаилов, отметив, что его подзащитная планирует обжаловать решение суда.

«Приговору рады, будем обжаловать. Александра чувствует себя отлично. Она очень сильный человек. Отреагировала спокойно. Мы были готовы к любому решению», — сказал он.

Митрошину задержали в марте 2025 года по подозрению в дроблении бизнеса, связанного с продажей онлайн-курсов. Следствие считает, что она распределяла доходы между несколькими ИП, чтобы избежать уплаты налогов. По версии следствия, таким образом она получила незаконный доход в размере 127 миллионов рублей и успела приобрести несколько квартир.

Изначально прокурор настаивал на трех годах колонии, штрафе и конфискации имущества, тогда как защита добивалась оправдательного приговора. 18 июня суд признал блогера виновной. Ей назначили три года лишения свободы условно и штраф в размере 900 тысяч рублей.

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