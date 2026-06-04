Выплаты по беременности и родам в 2026 году: как оформить декретные и сколько можно получить

На сколько выросли выплаты по беременности и родам в 2026 году и кому они положены

При рождении ребенка россиянкам положено несколько пособий: по беременности и родам, единовременное при рождении, единое и другие. Такая поддержка есть и для работающих, и для неработающих матерей. Сколько составляют выплаты в 2026 году и как их получить — в материале «Газеты.Ru».

Пособие по беременности и родам

Одна из основных мер поддержки матери — пособие по беременности и родам. В обиходе его часто называют «декретными». Регулируется право на выплату Федеральным закономот 29.12.2006 №255-ФЗ.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пособие по беременности и родам полагается:

* работающим женщинам, которые находятся в отпуске по беременности и родам;

* работающим женщинам, которые усыновили ребенка в возрасте до трех месяцев;

* женщинам, которых уволили в связи с ликвидацией организации;

* студенткам, которые учатся очно на бюджетной или платной основе;

* женщинам, которые служат по контракту.

Размер пособия прямо зависит от величины дохода женщины за последние два года:

* работающим — выплачивается в размере 100% среднего заработка,

* неработающим — назначается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания.

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская обратила внимание, что по действующему закону декретное пособие получает только мама. Оформить его на другого родственника в 2026 году нельзя.

Правила выплат не изменились. Не назначат декретные, если будущая мама вообще нигде не трудилась до беременности. Исключение сделано для студенток, тех, кого сократили — при условии, что женщина встала на биржу труда, а также для военнослужащих по контракту. Этой группе беременных назначат декретные в размере 100% величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения по месту жительства (пребывания) или фактического проживания. Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

В отделении Соцфонда по Москве и Московской области уточнили, что пособие по беременности и родам выплачивается будущей маме единовременно — одной суммой сразу за весь период декретного отпуска .

«Право на его получение возникает в том случае, если уплачена вся сумма страховых взносов за год, предшествующий году начала декретного периода», — отметили в пресс-службе СФР.

Продолжительность выплаты пособия • при одноплодной беременности — 140 дней отпуска (70 до родов и 70 после);

• при осложненных родах — 156 дней отпуска (70 до родов и 86 после);

• при многоплодной беременности — 194 дня отпуска (84 до родов и 110 после).

Размер пособия по беременности и родам в 2026 году

Пособие по беременности и родам индексируется ежегодно. В 2026 году декретные тоже выросли.

«Максимальная прибавка к выплатам по сравнению с 2025-м годом составила больше 20%. Именно на столько увеличились минимальные декретные, которые зависят от МРОТ», — подчеркнула Андриевская.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В 2025 году МРОТ составлял 22 440 рублей, а в 2026 году федеральный показатель проиндексировали до 27 093 рублей. В результате минимальные выплаты, которые получают женщины при нормальной беременности 140 дней, значительно выросли.

Минимальный размер пособия в 2026 году:

* 140 дней — 124 702,20 руб.

* 156 дней — 138 953,88 руб.

* 194 дня — 172 801,62 руб.

Максимальный размер пособия в 2026 году:

* 140 дней — 955 836 руб.

* 156 дней — 1 065 074,40 руб.

* 194 дня — 1 324 515,60 руб.

Как рассчитываются декретные

При расчете декретных берется средний заработок женщины за последние два года предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам. В него включаются все виды выплат и вознаграждений, на которые начислялись страховые взносы.

Формула для расчета декретных Пособие по беременности и родам = доходы за два предыдущих календарных года ÷ количество дней в этих годах × фактическое количество дней декретного отпуска

При этом, если доход женщины за последние два года был больше определенной суммы, не весь его примут в расчет: подняться выше предусмотренного законом лимита нельзя.

Чтобы выйти на максимальные декретные в 2026-м, нужно было получать в среднем около 208 тыс. рублей в месяц «грязными» (до НДФЛ) в течение 2024-2025 годов.

Отдельно Ирина Андриевская выделила изменения в выплатах для студенток-декретниц, которые учатся очно на бюджете или на платной основе.

С 1 сентября 2025 года им выплачивает пособия СФР, а не образовательная организация. Размер их декретных также изменился. В 2026 году его назначают по уровню регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, а не по средней стипендии, как было раньше. Проще говоря, для будущих мам-студенток декретные повышены, поскольку большинство получало совсем маленькую стипендию либо не имело ее, учась платно. Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

О специфике выплаты пособия для индивидуальных предпринимателей рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов. Он пояснил, что претендовать на декретные они могут лишь при добровольном перечислении фиксированных страховых взносов за весь предшествующий календарный год.

При выполнении этого правила выплата рассчитывается исключительно на основе федерального минимального размера оплаты труда, который равен 27 093 рублям. Лицам на режиме самозанятости пособие не полагается, однако они имеют право запросить единое пособие при постановке на учет в ранние сроки, если имущество и доходы семьи соответствуют критериям нуждаемости подробнее о пособии — в тексте ниже.

Как оформить пособие по беременности и родам

Для оформления пособия понадобятся следующие документы (в зависимости от статуса получателя):

* электронный листок нетрудоспособности (выписка из ЭЛН или номер ЭЛН);

* для работающих женщин — заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам, которое женщина подает своему работодателю;

* для безработных — справка о признании безработной (получают в центре занятости);

* для студенток — справка из учебного учреждения, подтверждающая обучение;

* для усыновителей — решение или копия решения суда об усыновлении ребенка.

Эти документы необходимо направить в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства, в МФЦ или через «Госуслуги».

Единое пособие для семей с низкими доходами

С 2023 года в России действует особая мера поддержки для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин с низкими доходами — единое пособие. Его оформляют в рамках одного заявления. Назначает меру поддержки Социальный фонд.

Иван Высочинский/ТАСС

Важно! Претендовать на единое пособие могут семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12-й недели.

Получатель пособия должен соответствовать следующим этот критерий может не применяться, если есть уважительная причина, по которой члены семьи не могут работать, например инвалидность;

* собственность семьи соответствует установленным критериям у семьи не больше одной квартиры, машины, дачи и т.д.;

* заявитель и дети, на которых назначается пособие, — граждане РФ и постоянно проживают в стране.

Сумма пособия отличается в разных частях страны, так как привязана к размеру прожиточного минимума на детей в конкретном регионе. Так, например, в 2026 году величина прожиточного минимума на ребенка в Республике Мордовия составляет 15 615 руб. При этом в Камчатском крае сумма выплаты будет в два раза выше — 32 333 руб.

Узнать величину прожиточного минимума на ребенка в вашем регионе можно на сайте СФР.

Андриевская обратила внимание на важные изменения в выплатах единого пособия для многодетных. Теперь при продлении выплат на следующий год им сохранят пособие, даже если среднедушевой доход на члена семьи незначительно превышает региональный прожиточный минимум .

«С 22 мая 2026 года в случае, если среднедушевой доход семьи будущей мамы, которой назначена выплата, вырос не более чем на 10% от прожиточного минимума, Соцфонд продлит ее пособие еще на год. Кроме того, всем «отказникам» из этой группы беременных, которые оказались без пособий с начала 2026 года из-за незначительно выросшего дохода, Соцфонд в проактивном режиме пересмотрит вынесенные ранее решения. СФР автоматически пересчитает суммарные доходы многодетных и в случае, если они «укладываются» в новые правила, одобрит продолжение выплат», — пояснила Ирина Андриевская.

Эксперт отметила, что для этого женщинам не потребуется повторно собирать документы. Они получат уведомление через «Госуслуги».

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года

Еще одна мера поддержки родителей — ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оно Кирилл Брага/РИА Новости

«Регулярная ежемесячная дотация, выплачиваемая в процессе ухода за младенцем до достижения им возраста полутора лет, равняется 40% от среднего заработка застрахованного лица. Здесь нижняя проиндексированная граница установлена на отметке 10 837 рублей, а верхняя поднялась до 83 021 рубля», — пояснил Климов.

Кто имеет право на пособие:

* мать,

* отец,

* любой родственник, который ухаживает за младенцем, или его опекун.

Как пояснили в пресс-службе СФР, работающим родителям пособие оформляют вместе с отпуском по уходу за ребенком. А вот неработающим нужно обратиться в Социальный фонд и подать комплект документов.

Важно! Неработающим родителям, опекунам и родственникам пособие назначается при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает региональную величину прожиточного минимума на душу населения. Для этого проводится комплексная оценка нуждаемости семьи, в ходе которой учитываются доходы и имущество семьи, наличие заработка или объективные обстоятельства для его отсутствия, доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках.

Размер пособия для неработающих родителей в 2026 году — 10 669,64 руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Эта единоразовая выплата при появлении ребенка на свет. Пособие положено всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей, а его размер одинаковый для работающих и безработных родителей, а также ИП и самозанятых.

С 1 февраля 2026 года пособие составляет 28 450,45 руб.

Право на эту меру поддержки имеет один из работающих родителей. Для его оформления также понадобится обратиться в СФР.

Как и другие пособия, эта выплата индексируется ежегодно.