Голубая Луна в мае 2026 года: где и когда наблюдать редкое явление в России

Когда можно увидеть Голубую Луну в России и что нельзя делать в это полнолуние

В мае 2026 года россиян ждет редкое астрономическое явление — второе полнолуние за месяц, которое называют Голубой Луной. Оно случается раз в 2,5–3 года, и следующее наступит только в 2028 году. Что это за явление, когда и где его наблюдать, а также как оно влияет на человека — в материале «Газеты.Ru».

Что такое Голубая Луна и почему она так называется

У этого термина есть два значения, которые часто путают. Первое — календарная Голубая Луна. Так называют второе полнолуние, которое происходит в течение одного календарного месяца. Именно его мы будем наблюдать в мае 2026 года, рассказал «Газете.Ru» астроном, популяризатор науки Александр Киселев.

Поскольку лунный месяц (период между двумя полнолуниями) составляет примерно 29,5 дней, а большинство месяцев имеют 30 или 31 день, иногда случается, что в одном месяце умещаются два полнолуния. Первое полнолуние происходит в начале месяца, а второе – в конце. Александр Киселев астроном, популяризатор науки

Но существует еще и сезонная Голубая Луна — третье полнолуние в астрономическом сезоне, который содержит четыре полнолуния. Астрономический сезон обычно длится около трех месяцев и состоит из трех полнолуний. Однако из-за несовпадения лунного и солнечного циклов, иногда в сезоне может уместиться четыре полнолуния. В этом случае третье из них и называется сезонной Голубой Луной.

Название «Голубая Луна» является метафорой, связанной с календарем, а не с реальным изменением цвета небесного тела. У происхождения этого термина, по словам астронома, есть несколько версий. Согласно первой, он связан с устаревшими значениями английского устойчивого выражения Once in a blue moon («однажды при голубой Луне») , которое означает нечто очень редкое. По другой версии, название могло возникнуть из-за редких случаев, когда Луна действительно приобретает голубоватый оттенок, объясняет Александр Киселев.

Когда Луна становится голубой

Периодически спутник Земли все-таки может менять свой цвет из-за атмосферных явлений. Например, после крупных извержений вулканов, когда в верхних слоях атмосферы рассеиваются мелкие частицы пепла или аэрозолей, свет Луны может преломляться таким образом, что она приобретает голубоватый или даже зеленоватый оттенок. Эти частицы должны иметь размер около 0,7 микрометра, чтобы рассеивать красный свет сильнее, чем синий.

Подобные случаи были зафиксированы после извержений вулканов Кракатау в 1883 году и Сент-Хеленс в 1980 году. Но это исключительные природные аномалии, которые могут произойти в любое время, независимо от фазы Луны или ее положения в календаре, уточнил астроном Киселев.

Когда и как наблюдать Голубую Луну в мае 2026 года

Календарная Голубая Луна случается примерно раз в 2,5-3 года. Это делает ее достаточно редким, но не исключительным событием. Сезонная Голубая Луна встречается примерно раз в 2-3 года.

31 мая в 11:45 мск жители Земли увидят Голубую Луну в 2026 году.

В большинстве регионов России Голубую Луну можно будет наблюдать в ночь с 31 мая на 1 июня 2026 года .

Как наблюдать Голубую Луну

Как пояснил астроном Киселев, Голубую Луну будет видно из любой точки земного шара. Для ее наблюдений в ночное время не потребуется специального оборудования. Главное — ясное небо.

* Лучше всего наблюдать Голубую Луну вдали от городских огней, где отсутствует световое загрязнение: на открытых пространствах, полях, холмах, на берегу водоема.

* Наблюдения следует начинать, когда Луна поднимается над горизонтом, и продолжать в течение всей ночи, пока она не начнет садиться.

Для комфортного наблюдения можно взять с собой бинокль или телескоп, чтобы рассмотреть детали лунной поверхности. Однако даже невооруженным глазом Голубая Луна — это потрясающее зрелище. Александр Киселев астроном, популяризатор науки

Голубая Луна в мае 2026 года совпадает еще и с микролунием, когда ее полная фаза наступит вблизи апогея — самой удаленной от Земли точки лунной орбиты. 31 мая расстояние до Луны составит примерно 406 135 километров, из-за чего видимый диск будет на 5–5,5% меньше и на 10–11% тусклее, чем в обычное полнолуние. Впрочем, на глаз эта разница практически незаметна.

Совет Майские ночи во многих регионах страны все еще остаются холодными. Чтобы наблюдения прошли максимально комфортно, одевайтесь по погоде и возьмите с собой чай и плед.

Как полнолуние влияет на человека

С древних времен наши предки верили, что фазы Луны оказывают большое влияние на человека. С их учетом планировали и сельскохозяйственные работы. Но наука не нашла подтверждений тому, что фазы спутника Земли напрямую управляют человеческой психикой и судьбой.

Мнение астрологов идет вразрез с наукой — они убеждены, что полнолуние важный период. Как пояснила «Газете.Ru» астролог Антонина Лунина, чувствительные люди в это время могут испытывать беспокойство и физический дискомфорт. Это может быть беспричинная тоска, грусть, печаль, или, наоборот, человек становится сильно эмоциональным, его бросает из одной крайности в другую.

Полнолуние выявляет, проявляет то, на что стоит обратить внимание. Дом гороскопа, в котором произойдет полнолуние, будет максимально включен, и сфера, за которую он отвечает, будет проявлена в вашей жизни. Антонина Лунина астролог

Что можно и нельзя делать в полнолуние

Можно:

* Подводить итоги. Отличное время для анализа результатов того, что вы начали в новолуние, и закрытия старых задач.

* Избавляться от лишнего — это благоприятный период для ритуалов очищения: наведения порядка, избавления от старых вещей, а также для завершения токсичных отношений.

* Посвятить день своему внутреннему миру.

Нельзя:

* Конфликтовать — любая ссора может перерасти в затяжной конфликт.

* Проводить агрессивные процедуры: операции (если они не срочные), радикальные стрижки, окрашивания или сложные косметологические вмешательства, некоторые люди верят, что это может привести к непредсказуемому результату.

* Злоупотреблять алкоголем и вредной едой: считается, что организм в полнолуние становится чувствительнее, в этот период чаще случаются пищевые отравления.

* Любые крупные проекты или важные рабочие запуски астрологи советуют отложить из-за высокой вероятности просчетов.

Важно С точки зрения лунного посевного календаря, день Голубой Луны неблагоприятен для любых посадок. Полнолуние считается критической точкой, когда растения особенно уязвимы. Садоводы советуют в этот день воздержаться от работ с землей, а посвятить его отдыху, планированию или уборке участка. Все основные посадочные работы на растущую Луну лучше завершить до 30 мая, а следующий благоприятный период наступит уже после новолуния в июне.

Следующая календарная Голубая Луна ожидается только 31 декабря 2028 года. Ближайшая сезонная Голубая Луна произойдет 20 мая 2027 года. Так что майское событие 2026 года — хороший повод лишний раз взглянуть на ночное небо и полюбоваться редким совпадением.