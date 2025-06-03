Циркуль и наугольник. Во что верят масоны на самом деле и чем они занимаются

Масоны окутаны ореолом тайны и интриги, ведь они состоят в закрытых обществах, увлекаются эзотерикой и имеют международную сеть влияния. Про масонов, кажется, слышали все. Но почему тогда их считают членами законспирированных организаций? Как возникли масоны, чему они учат своих последователей и какие ритуалы проводят, разобралась «Газета.Ru».

Кто такие масоны?

Вольные каменщики, так себя называют масоны, проповедуют идею международного братства и заявляют о необходимости морального совершенствования каждого человека. Для этого они образуют ложи, проводят собрания, практикуют ритуалы и делятся знаниями внутри своего братства. Учение масонов эклектично — в нем переплетены элементы разных религий и оккультных учений.

Масонские собрания отличаются закрытостью, поэтому неизвестно, что именно на них обсуждают. На популярность вольных каменщиков работали многие факторы. Например, среди знаменитых политиков, писателей и бизнесменов немало тех, кто был вхож в тайные организации. Шлейф таинственности вызвал распространение конспирологических теорий.

Самый популярный миф о масонах основан на легенде о существовании мирового правительства, во власти которого находятся отдельные страны.

Сторонники теорий заговора видят таинственные символы на архитектурных объектах и денежных единицах, а затем делают шокирующие выводы, не имеющие ничего общего с действительностью. Чтобы понять, являются ли масоны членами мирового правительства, нужно обратиться к истории их происхождения.

История возникновения масонства

Предшественниками масонов были средневековые каменщики — строители готических соборов в Англии и Западной Европе. Общественное значение архитекторов, каменотесов и цементщиков резко усилилось в XIII–XIV веках на фоне расцвета готики и увеличения объема строительных работ. Люди соответствующих профессий получили право на свободное передвижение между средневековыми городами благодаря востребованности своего ремесла. Так появилось понятие «вольные каменщики».

Средневековые строители объединялись в профессиональные товарищества — ложи. Во главе каждой ложи стоял старший мастер — главный зодчий (руководитель строительных работ). Члены таких союзов помогали друг другу и делились тайнами профессионального мастерства. Внутренняя жизнь ложи была закрыта для посторонних, которые считались непосвященными. Приобщаясь к братству вольных каменщиков, новые рабочие проходили вступительные испытания — ритуалы. Они клялись в верности общему делу и приносили присягу. Для создания новой ложи требовалось одобрение или признание уже существующих лож. Постепенно среди масонов появилась система паролей и условных знаков, чтобы выделять своих среди непосвященных.

Символами масонства стали строительные инструменты — циркуль, наугольник, линейка, молот и резец. Функцию ритуального одеяния выполняла спецодежда — фартук и перчатки.

Возведение церковных соборов и особый регламент социальной жизни имели определяющее значение для формирования мировоззрения вольных каменщиков. Они рассматривали Бога как Великого Архитектора Вселенной. Свою задачу масоны видели в том, чтобы внести гармонию и порядок в материальный мир. Не случайно их символами стали молот и резец — инструменты, которые стесывают неровности камня и придают ему правильную геометрическую форму.

close Ритуал посвящения в масоны Wikimedia Commons

История масонства делится на ремесленное и спекулятивное (мировоззренческое). Второй этап начинается примерно с XVII века. Для него характерна идеологическая сторона учения вольных каменщиков, когда члены тайных организаций активно вовлекали в свой круг представителей знати, буржуазии и всех тех, кто мог оказать финансовую помощь. Первый случай присутствия в ложе человека, не имеющего отношения к строительному делу, зафиксирован в 1600 году — помещик Джон Босвел был принят в масонскую ложу Эдинбурга.

К исходу XVII века масонство превратилось в движение интеллектуалов, озабоченных идеями социального реформаторства.

Важной вехой в истории масонства также считается 1717 год. Тогда члены четырех лондонских лож собрались вместе и учредили объединенную Великую ложу Лондона и Вестминстера. Именно от нее шло распространение по всему миру английской системы масонства. Сеть тайных организаций не только распространилась по европейскому континенту, но и охватила североамериканские колонии.

Учение масонов

Одним из первых теоретиков масонства считается британец Джеймс Андерсон, издавший «Книгу уставов» в 1723 году. Это произведение служит «масонской конституцией» — в нем изложены базовые положения учения вольных каменщиков. Андерсон балансировал на грани науки и эзотерики, религии и оккультизма. Также его концепция имеет этическую направленность.

Автор сочинения призывал к упразднению барьеров, которые разжигают вражду между людьми. Речь шла о снижении роли национальных границ и конфессиональных различий. По его словам, следует стремиться к образованию международного братства на основе масонских объединений. При этом категорически запрещалось идти путем восстаний и прочих насильственных акций. Члены братства должны производить впечатление верных подданных и исходить из принципов миролюбия в частной жизни.

«Мы, каменщики, исповедуем только всеобщую религию, а также принадлежим ко всяким народам, наречиям и языкам», — утверждал Андерсон.

«Книга уставов» также содержит внутренний регламент и систему степеней для масонов. Иерархия насчитывает три градуса посвящения: ученик, подмастерье и мастер. По замыслу автора, каждая ступень соответствует уровню духовного развития члена братства. Андерсон называет масонство «королевским искусством». Имеется в виду алхимическая система получения золота из свинца. Предполагалось, что непосвященный профан так же отличается от масона, как свинец отличается от золота.

close Сертификат (диплом) мастера-масона, который выдается после возвышения масона в 3-ю степень Библиотеки Конгресса США

Вольные каменщики активно занимались мифотворчеством. В частности, свою родословную они начинали с Адама. Первочеловек, по их представлениям, учил своих детей геометрии. Это знание, согласно легенде, передавалось от поколения к поколению и дошло до средневековых каменотесов. Литера G обычно используется масонами как отсылка к сакральной геометрии, символизирующей божественную природу порядка во Вселенной. Геометрия для них — это наука наук.

Масоны имели общие устремления, но между разными ложами со временем образовались трения. Не все соглашались признать авторитет Великой ложи Лондона и Вестминстера, также находились критики «Книги уставов» Андерсона. Основателем шотландской ветви масонства был дворянин Эндрю Майкл Рэмзи. Он настаивал на пересмотре организационных принципов вольных каменщиков и выступал за введение дополнительных градусов посвящения.

Рэмзи утверждал, что масоны произошли от тамплиеров — средневековых рыцарей, которые во время экспедиции на Святую землю встретились с каббалистами и получили от них тайные знания.

Великая ложа Шотландии обогнала по популярности английскую. Успех обеспечили следующие факторы:

увеличение числа степеней посвящения до 33 градусов,



углубление эзотерического учения, доступ к которому обеспечивался лишь на высших ступенях членства,



введение системы орденов, наподобие тех, что существовали среди средневековых рыцарей-крестоносцев.

Масоны следовали принципу веротерпимости, но трактовали его слишком вольно. На деле они пренебрегали церковными догматами и игнорировали конфессиональные границы. По этой причине среди них завелись откровенные авантюристы. Например, граф Алессандро Калиостро основал египетскую систему масонства, изготавливал «чудодейственные» эликсиры, обещал своим последователям продление жизни и власть над духами. Граф Калиостро также прославился созданием женских лож, ими заведовала его супруга.

close Зал консервативных масонов в Лондоне, 1809 год Wikimedia Commons

Масонство — крайне неоднородное явление. В эпоху Просвещения усилились антиклерикальные настроения, образованные люди стремились к научному знанию, часто сбивались с пути и становились адептами оккультных учений, в том числе масонского характера. В XVIII веке членство в ложе рассматривалось как принадлежность к социальной элите. К масонам в то время примыкали ярчайшие интеллектуалы и политические деятели: Бенджамин Франклин, Вольтер, Мирабо и многие другие.

Масоны в России

После реформ Петра I в Российской империи снизилось влияние православной церкви, а русское дворянство привыкло следовать веяниям западной интеллектуальной моды, что стало благотворной почвой для распространения масонских организаций.

Учреждение первой ложи состоялось в 1731 году в Санкт-Петербурге. Возглавил ее английский капитан на русской службе Джон Филипс. С тех пор масоны адаптировались к особенностям российской действительности и принимали в свои ряды представителей придворной аристократии.

Ложи появлялись не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и во многих уездных городах. Дворянские фамилии желали иметь в масонстве своего представителя.

Ярчайшим примером российского масонства был Иван Елагин — член Сената и директор Императорских театров. В 1772 году решением английской ложи его назначили провинциальным мастером России. Он упорядочил существовавшие в стране ложи и объединил их в единую систему. Сохранились его рассуждения о природе масонства: «Наука вольных каменщиков как некая тайна хранилась в храмах халдейских, египетских, персидских, финикийских, иудейских, греческих, римских…». Елагин допускал, что индийские, арабские, китайские и друидские мудрецы также причастны к формированию масонского знания.

Идеи социального реформаторства прослеживаются в деятельности Николая Новикова, книгоиздателя и журналиста. В 1775 году он вступил в одну из елагинских лож под названием «Астрея». Новиков занимался изданием сатирических журналов: «Трутень», «Пустомеля» и «Живописец». На страницах этих журналов острой критике подвергались социальные пороки, порожденные крепостным правом. Новиков обличал в печати произвол и невежество чиновников, надеясь искоренить эти недостатки, присущие российской действительности того времени.

Преследование масонов началось в конце XVIII века на закате правления Екатерины II. Повальная мода на тайные общества среди дворян беспокоила императрицу.

Новикова заточили в Шлиссельбургской крепости в 1792 году по обвинению в организации заговора. Его уличили в том, что он якобы вовлекал в тайную организацию престолонаследника — будущего императора Павла I. После четырех лет заточения Новикова освободили в связи со смертью императрицы.

В 1822 году Александр I окончательно запретил масонские ложи и тайные общества, хоть и сам в молодости увлекался учением вольных каменщиков. Государь пошел на этот шаг, так как до него доходили сведения о существовании разветвленной сети тайных политических обществ, связанных с масонством. Вольные каменщики действительно стояли у истоков протодекабристского общества «Союз спасения».

После провала восстания на Сенатской площади пятерых декабристов казнили. Трое из них были масонами — Павел Пестель, Кондратий Рылеев и Сергей Муравьев-Апостол. Означает ли это, что российские масоны представляли политическую организацию, созданную для захвата власти в стране? На этот вопрос следует ответить отрицательно.

Дело в том, что среди обвинителей по делу декабристов также находились масоны — Александр Бенкендорф, Михаил Сперанский и Александр Боровков состояли в петербургских ложах. Но это им не мешало участвовать в работе следственной комиссии и определять меру вины каждого из предводителей декабристов.

Подавляющее большинство российских масонов не преследовало каких-либо политических целей. Чаще всего они руководствовались совсем другими мотивами. Среди них существовала легенда, будто вольные каменщики помогают своим товарищам в продвижении по службе. Именно поэтому охотники за должностями мечтали войти в ложу — хотели обрести полезные знакомства. Другие прельщались эзотерическими учениями, хотели получить доступ к тайным знаниям, но быстро разочаровывались и покидали собрания. После официального запрета масоны утратили влияние на российской земле, а их бывшие последователи увлеклись иными веяниями европейской интеллектуальной моды.

Масонская символика

Лучезарная Дельта — олицетворение Великого Архитектора Вселенной, направляющего свой взор на вольных каменщиков. Также символизирует просвещение и мудрость. Изображается как глаз, вписанный в треугольник — знак триединой сущности Бога. Также треугольник напоминает схематичное изображение циркуля, одного из главных атрибутов масонства. Этот символ украшает Казанский собор в Санкт-Петербурге (фасад и алтарь). Храм создан архитектором Андреем Воронихиным, вхожим в масонскую ложу. Лучезарную Дельту также можно увидеть на фронтоне Троицкого собора Александро-Невской лавры и над порталом Чесменской церкви.

Звезда Давида, также известная как печать царя Соломона, — шестиконечная звезда, обычно относимая к каббалистической символике. Она трактуется масонами как пересечение наугольника и циркуля. Некоторые масоны возводят свою родословную к мастеру Хираму, который занимался возведение храма царя Соломона — библейского героя. Такую звезду можно обнаружить на куполе Свято-Троицкого Измайловского собора в Санкт-Петербурге, построенного зодчим Василием Стасовым.

close Основная эмблема масонов

Наугольник, циркуль, молот и резец — инструменты для обработки, придающие правильную форму грубому материалу. Эти символы, дополненные Лучезарной Дельтой, украшают фасад Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге.

Колонны Яхин и Боаз — врата для проходящего обряд посвящения в масоны. Согласно библейской истории, две колонны находились у входа в храм царя Соломона в Иерусалиме. Обнаружить подобные символы можно на вратах Дома Хераскова в Москве. Михаил Херасков примыкал к елагинским ложам, считался крупнейшим деятелем эпохи Просвещения.

Раковина и жемчужины — символ саморазвития. Напоминание о том, что каждый способен вырастить в себе жемчужину, то есть овладеть каким-либо мастерством. В данном контексте вспоминается учение масонов о «диком камне» человеческой души, который необходимо превратить в «совершенный многогранник». Раковиной украшено обрамление фасада старинного московского особняка, принадлежавшего некогда князю Ивану Гагарину. Сейчас в здании располагается посольство Республики Абхазия.

Химера — существо с головой льва, олицетворяющее несбыточность идеала. Химер можно найти на замковых камнях оконных порталов Государственного центрального музея современной истории России на Тверской улице.

Пеликан — символ жертвенности, используемый средневековыми рыцарями и позаимствованный позже масонами. По легенде, самки пеликанов вскармливают птенцов своей кровью в случае наступления голода. Пеликанов можно найти на фасаде дома страхового общества «Россия» в Москве.

Шахматный пол — белые и черные клетки означают борьбу добра со злом. Также трактуется в масонстве как символ равновесия и баланса между противоположными началами. В России моду на шахматный пол ввел Петр I, большинство зданий с таким полом появились при нем. Пример: полы галерей и главного зала дворца Монплезир в Петергофе выложены плитами белого и черного мрамора в шахматную клетку.

Известные масоны

Александр Пушкин в 1821 году, находясь в Кишиневе, сделал в своем дневнике следующую запись: «4 мая был я принят в масоны». Поэт вступил в ложу под названием «Овидий». Ее члены имели длинный ноготь на одном из пальцев руки — знак отличия. Одно время Пушкин носил наперсток на правом мизинце, чтобы не обломить длинный ноготь. По ряду свидетельств, его отказались принимать в петербургскую ложу «Трех добродетелей», так как Александр Сергеевич отличался бурным нравом и непослушанием.

close Александр Пушкин РИА Новости

Александр Грибоедов стремился реформировать российское масонство. Изначально он состоял в петербургской ложе «Соединенные друзья». Но ему там не нравилось из-за чрезмерной обрядности. Поэтому писатель учредил вместе с единомышленниками ложу «Благо», которая занималась внедрением ланкастерских школ (система взаимного обучения, при которой более старшие и знающие ученики обучают учеников младшего возраста) в России. Грибоедов полагал, что масонство должно заниматься общественно важными делами, особенно просвещением, распространением грамотности среди крестьян.

Император Павел I унаследовал престол в 1796 году после смерти Екатерины II. Он прекратил гонения на масонов, затеянные его матерью. Новый император велел освободить Николая Новикова и вернуть из ссылки Александра Радищева, видных масонских деятелей. Сам Павел, по ряду свидетельств, примкнул к масонам еще в 1782 году во время путешествия по Европе. Это произошло в Вене при содействии герцога Леопольда. Как известно, Павел пал жертвой дворянского заговора в 1801 году. Александр I, его наследник на престоле, терпимо относился к масонам на первых этапах своего правления, но впоследствии запретил деятельность тайных обществ в России.

Александр Керенский вступил в организацию политического масонства «Великий Восток народов России» в 1912 году. Был генеральным секретарем ее верховного совета с 1916 по 1917 год. Ложа объединяла противников самодержавия либеральных и социалистических взглядов. Также к ней примыкали: будущий председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Николай Чхеидзе, будущий управляющий делами Временного правительства Александр Гальперн, будущие министры Временного правительства Николай Некрасов и Михаил Терещенко. После прихода большевиков к власти «Великий восток народов России» прекратил свою деятельность.

Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США, чей портрет украшает 100-долларовую купюру, тоже был масоном. В 1776 году он отправился во Францию в поисках военной и финансовой поддержки в войне за независимость от Британии. Добившись подписания соответствующего документа, Франклин остался в Париже в качестве американского посла, где его приняли в знаменитую ложу «Девяти сестер», куда входил также Вольтер.

close Генри Форд Wikimedia Commons

Генри Форд был членом масонских организаций с конца XIX века. Например, он состоял в Великой Ложе Нью-Йорка. «Масонство — это лучшее уравновешивающее колесо, которое есть в Соединенных Штатах», — заявил автомобильный магнат, когда его возвели в 33-ю степень Шотландского обряда в 1940 году.

Редьярд Киплинг примкнул к масонам в молодости, работая газетчиком в Лахоре на территории Британской Индии. Он прошел посвящение в ложе «Надежда и настойчивость». Несколько лет был ее секретарем, достиг степени мастера. В стихотворении «Материнская ложа» Киплинг воспел свой масонский опыт. Согласно его воспоминаниям, истинное братство возможно даже при наличии культурных и религиозных различий: англиканец, мусульманин, индуист и католик «восседали рядом на ковре». Другое произведение он сочинил для проведения масонских собраний. Оно называется «Банкет на уровне». В 1924 году Киплинг получил звание Почетного старшего великого надзирателя Объединенной великой ложи Англии — одну из высших масонских почестей.

Масоны в современном мире

В наше время масонские ложи существуют по всему миру. Некоторые из них называют себя великими. Эти организации по традиции сохраняют закрытость — непосвященные на их собрания не допускаются. Однако у современных вольных каменщиков есть интернет-сайты и группы в соцсетях, на которых предлагается алгоритм действий для тех, кто хочет приобщиться к «королевскому искусству».

Что требуется от кандидата:

вера в Бога и бессмертие души;

не моложе 21 года (дети масонов принимаются с 18 лет);

твердое намерение стать масоном;

добропорядочность и отсутствие проблем с законом;

материальная независимость, самодостаточность;

готовность к выплате членских взносов и прочих сборов.

Также нужны рекомендации от действующих членов. Если их нет, требуется пройти ряд собеседований, в том числе ритуальное собеседование, при котором кандидат с завязанными глазами отвечает на вопросы членов ложи. Если собеседования прошли без проблем, кандидата приглашают на церемонию посвящения. После посвящения «профан» становится масоном.

close Интерьер либерального масонского храма Les Amis Philanthropes в Брюсселе Wikimedia Commons

Ритуальное собеседование «под повязкой» означает, что непосвященный слеп и пребывает в темноте, но тянется к свету. Дальнейший обряд инициации сопровождается театрализованным побиванием кандидата молотом и прочими орудиями каменщиков. Смысл этого действия сводится к превращению «дикого камня» в «совершенный многогранник» или же имеет более сложные мифологические трактовки. Масоны считают своим родоначальником мастера Хирама, который, по легенде, был главным архитектором храма царя Соломона. Он был убит тремя завистниками, когда отказался раскрыть им тайну своего мастерства. Орудиями убийства послужили линейка, циркуль и молот. Как в христианстве крест символизирует мученическую смерть Христа, так и вышеназванные инструменты стали символами масонов.

Масоны не афишируют свои встречи и не занимаются вербовкой новых членов на улице или в присутственных местах. Это правило ранее было связано с элитарным характером закрытых обществ. В современных реалиях открытая вербовка не практикуется из-за риска пополнить список сект и прочих сомнительных организаций.