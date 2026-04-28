Штрафы за шашлыки в 2026 году: что грозит любителям пикников и где не стоит жарить мясо

Где запрещено жарить шашлыки
Шашлыки — один из символов майских праздников. Это не просто еда, а целый культурный процесс, который рождается из огня, вкусного угощения и душевных разговоров с друзьями. Однако, прежде чем разжигать огонь, надо четко разобраться, где это можно делать, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.
Граждане нередко пытаются готовить шашлыки в неположенных местах — на природе, непосредственно во дворе дома или, того хуже, на балконе. Тем самым они нарушают нормы законодательства и могут получить серьезные штрафы.
Правила обращения с огнем в России регулирует постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Этот документ обозначает места, где можно, а где нельзя разводить огонь.
Территории, на которых любое разведение огня находится под полным запретом:
* Балконы, лоджии, крыши многоквартирных домов. «В соответствии со статьей 20.4 КоАП, любое использование горючих материалов, мангалов или простейших газовых горелок на балконе является серьезным нарушением требований пожарной безопасности и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тыс. рублей», — рассказал Исмаилов.
* Детские площадки и дворы многоквартирных домов. Использование открытого огня на землях общего пользования населенных пунктов вне специально отведенных мест запрещено. «При этом под запрет попадает не только костер, но и любой мангал на ножках, даже если до стены дома 6 метров», — подчеркнул юрист.
* Леса, скверы и парки вне специальных пикниковых точек. Это правило регулирует ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».
* Ближе 5 метров от жилых домов и построек на даче.
Кроме того, разжигать костер нельзя при сильном ветре — от 10 м/с.
Сумма штрафов за шашлыки
Размер административного штрафа дифференцирован в зависимости от правового статуса территории и действующего режима, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов.
Приготовление шашлыков в неположенном месте (в том числе на балконах и во дворах)
При обычных условиях в регионе не объявлен особый противопожарный режим, согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, нарушителям грозит штраф в размере:
* от 5 тыс. до 15 тыс. рублей — для физических лиц;
* от 20 тыс. до 30 тыс. рублей — для должностных лиц;
* от 40 тыс. до 60 тыс. рублей — для предпринимателей;
* от 300 тыс. до 400 тыс. рублей — для юридических лиц.
С апреля 2026 года на территории десятков субъектов РФ введен особый противопожарный режим (ОПР). В этот период штрафы увеличиваются кратно, а само нахождение в лесу с мангалом может грозить не только административной ответственностью, но и уголовной — по ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», если огонь перекинется на деревья.
Причинение ущерба имуществу или здоровью
Если огонь от мангала вызвал пожар, который нанес ущерб чужому имуществу либо причинил легкий или средней тяжести вред здоровью человека, штрафы составят:
* от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для физических лиц;
* от 80 тыс. до 100 тыс. рублей — для должностных лиц;
* от 90 тыс. до 110 тыс. рублей — для предпринимателей;
* от 700 тыс. до 800 тыс. рублей — для юридических лиц.
Если в результате пожара погиб человек либо его здоровью нанесен тяжкий вред:
* от 1 млн до 2 млн рублей для юридических лиц или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Согласно ст. 8.32 КоАП РФ, такие нарушения грозят штрафами в размере:
* от 15 тыс. до 30 тыс. рублей — для физических лиц;
* от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для должностных лиц;
* от 100 тыс. до 400 тыс. рублей — для юридических лиц.
В период особого противопожарного режима сумма штрафов возрастает:
* от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для физических лиц;
* от 60 тыс. до 90 тыс. рублей — для должностных лиц;
* от 600 тыс. до 1 млн рублей — для юридических лиц.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений
Это нарушение регулирует статья 261 УК РФ.
Если вред лесам был нанесен в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, человеку могут грозить:
* штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей;
* обязательные работы на срок до 480 часов;
* исправительные работы на срок до двух лет;
* принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок.
Важно помнить и о других штрафах для отдыхающих.
«За нарушение общественного порядка — например, если ваше поведение мешает соседям — может быть выписан штраф от 500 до 1 тыс. рублей или даже применен административный арест до 15 суток (ст. 20.1 КоАП РФ)», — отметил Исмаил Исмаилов.
Эксперт подчеркивает, что даже в разрешенных для пикников зонах необходимо соблюдать правила безопасности, убирать за собой мусор и тушить угли после использования.
За оставленный после себя мусор — пакеты, бутылки, остатки еды — предусмотрен отдельный штраф по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований) до 3 тыс. рублей для физических лиц.
Где можно жарить шашлыки
Жарить шашлык в парках и лесопарковых зонах можно только в специально отведенных и оснащенных для этого местах. Они часто оборудованы стационарными мангалами. Использование собственного мангала в специальных зонах, обозначенных табличками, также допускается.
Во многих парках есть как бесплатные, так и платные зоны, которые бронируются с использованием специальных сервисов. Обычно слот составляет около 4 часов. В столице система организована через портал «Мосбилет».
Для приготовления шашлыков во дворе частного дома также установлены некоторые правила и ограничения:
* разрешено использовать только металлический или кирпичный мангал;
* расстояние от мангала до жилого дома, бани, сарая и других построек должно быть не менее 5 метров. Теперь учитываются любые здания, а не только основная постройка;
* в радиусе двух метров не должно быть никаких горючих материалов — например, сухой травы или листьев;
* нужно обязательно иметь рядом средства пожаротушения.
За нарушения на частном участке также возможно наложение штрафов, например, в случае жалоб соседей.
Для открытого огня требования еще строже:
* расстояние до построек должно быть не менее 15 метров. Если сжигание в бочке — 7,5 метра;
* место разведения костра должно быть оборудовано в яме глубиной от 30 см и диаметром до 1 м;
* при сильном ветре свыше 10 м/с разводить огонь запрещено.
Куда жаловаться на нарушителей
Пожаловаться на нарушителей можно разными способами:
* Обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по вашему региону. Для этого позвоните по номеру 101/112 или подайте жалобу через сайт МЧС или Госуслуги.
* Обратиться в полицию: ее сотрудники уполномочены пресекать нарушения пожарной безопасности и общественного порядка. Также они нередко дежурят в больших парках и лесопарках.
* При нарушениях на территории дворов многоквартирных домов можно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. «Однако сотрудники УК не могут самостоятельно привлекать нарушителей к ответственности, в их полномочиях — лишь провести профилактическую беседу и вызвать сотрудников полиции», — пояснил Исмаилов.
В свою очередь, Ярослав Климов обратил внимание, что для фиксации нарушений в 2026 году активно используются цифровые платформы, позволяющие подавать жалобы с фотоверификацией. В Москве это — портал «Наш город» и приложение «Москва 24», а в Подмосковье — «Добродел». Мониторинг лесных массивов осуществляется в том числе с помощью беспилотных авиационных систем.