«Из города не эвакуироваться»: как Красная армия спасла Вену от ярости Гитлера

Советские минометчики ведут огонь по противнику с площади дворца Хофбург в Вене, Австрия, 11 апреля 1945 года

80 лет назад советские войска стремительно и без поддержки артиллерии взяли Вену

В начале апреля 1945 года советские войска в ходе стремительного, аккуратного, почти хирургического штурма взяли Вену, сорвав планы нацистов сравнять столицу Австрии с землей. Почему город штурмовали на катерах и зачем командование Красной армии призывало венцев не эвакуироваться — в материале «Газеты.Ru».

План «Нерон» против операции «Радецкий»

В середине марта 1945 года Адольф Гитлер подписал приказ «Нерон», предписывающий полное уничтожение «всех военных, транспортных, коммуникационных объектов», заводов и продовольственных запасов на территориях, которые могли попасть в руки СССР и западных союзников.

Из-за быстрого продвижения Красной армии нацистское командование хотело сравнять с землей Вену, столицу рейхсгау Остмарк — так Гитлер переименовал Австрию после аншлюса 1938 года. Эсэсовцы, отвечавшие за оборону «Альпийской цитадели» (так фюрер называл Вену), должны были взорвать старинные соборы, дворцы и памятники, уничтожить мосты и жилые дома. Вена имела для фюрера особое значение — он и родился в Австрии, и юные годы Гитлера прошли в городе вальсов и кофе.

Как Сталин и Гитлер жили в одном городе В жизни советского вождя Иосифа Сталина Вена тоже сыграла свою роль. Иосиф Джугашвили побывал в австро-венгерской столице в 1913 году. И именно в Вене он взял себе псевдоним «Сталин», работая над брошюрой «Марксизм и национальный вопрос».



Гитлер жил тогда же в паре километров от квартиры Сталина.

Ожидавшие подхода советских войск австрийцы пытались помешать планам нацистов. После того, как в 1941 году многие австрийские солдаты, служившие в вермахте, или не вернулись домой из-под Москвы, или вернулись инвалидами, популярность нацистского режима в Австрии резко упала. Восторг времен аншлюса, когда австрийцы видели свое будущее в одном с Германией государстве, сменился разочарованием.

Австриец, майор вермахта Карл Соколл в 1944 году участвовал в операции «Валькирия» — неудачном покушении на Гитлера. Однако тогда гестапо не сумело выйти на венскую организацию заговорщиков, и он был вне подозрений. В 1945 году Соколл был среди ответственных за минирование венской инфраструктуры. Одновременно с этим он и другие заговорщики установили связь с командующим 3-м Украинским фронтом маршалом Федором Толбухиным, сообщив ему данные о немецкой обороне.

close Бой на площади Марии Терезии во время штурма Вены, 13 апреля 1945 года Семен Раскин/РИА Новости

Гестапо раскрыло планы австрийского Сопротивления. Несколько офицеров вермахта были публично казнены за измену рейху. Однако Соколл скрылся и бежал в расположение Красной армии. А часть взрывчатки оказалась испорчена.

Штаб 3-го Украинского фронта, используя разведданные, изменил первоначальный план штурма — вместо южного направления удара были выбраны слабозащищенные западная и северная части Вены.

Смертоносный венский вальс

Вена имела для Гитлера не только символическое, но и стратегическое значение — в окрестностях города располагались нефтяные месторождения. В первой половине XX века Австрия занимала третье место в Европе по объемам добычи нефти — после СССР и Румынии. Без нефти продолжать войну Германия не могла — как бы Гитлер ни бесновался.

Для защиты Вены немцы стянули почти полмиллиона солдат — более 430 тыс. человек. При них было 6 тыс. орудий, 700 танков и САУ, столько же самолетов. Мужчин-венцев в возрасте от 16 до 60 лет мобилизовали и отправили в фольксштурм, раздав им стрелковое оружие и фаустпатроны для борьбы с танками. Вокруг Вены вырыли противотанковые рвы, построили бункеры, установили минные поля и расставили противотанковые ежи.

На улицах соорудили баррикады, а в каменных домах «старой доброй Вены» устроили пулеметные точки.

5 апреля, накануне штурма, советские самолеты сбросили над Веной осветительные ракеты красного огня — оповестили горожан о своем подходе. Хотя Сопротивление надеялось поднять в городе восстание, провал «операции Радецкий» поставил крест на этой перспективе. Советским солдатам приходилось рассчитывать только на свои силы.

В Венской наступательной операции были задействованы почти 650 тыс. человек, 12 тыс. орудий и минометов, 1300 танков и САУ, почти тысяча самолетов. И 100 тыс. болгарских солдат. Но и подавляющего превосходства у РККА над вермахтом и СС не было. Рассчитывать приходилось на умение воевать.

close Советские минометчики 120-мм полкового миномета образца 1941 года (ПМ-41) на позиции в парке перед церковью Вотивкирхе в Вене, Австрия, 13 апреля 1945 года Ольга Ландер/РИА Новости

Штурм Вены начался 6 апреля. К вечеру красноармейцы заняли окраины города. По радио к венцам обратился маршал Толбухин — он призвал австрийцев помочь советским солдатам. Толбухин предупредил, что нацисты хотят уничтожить Вену — точно так же, как сделали некоторое время назад с Будапештом, разрушенным жестокими уличными боями.

«Ради сохранения столицы Австрии, ее исторических памятников культуры и искусства предлагаю:

Всему населению, кому дорога Вена, из города не эвакуироваться, ибо с очищением Вены от немцев вы будете избавлены от ужасов войны, а тех, кто эвакуируется, немцы погонят на гибель. Не давать немцам минировать Вену, взрывать ее мосты и превращать дома в укрепления».

Маршал также призвал венцев сопротивляться гитлеровцам и не давать им вывозить из Вены промышленное оборудование и припасы.

close Французские и итальянские рабочие, освобожденные из фашистского плена в ходе наступательной операции советских войск во время Второй мировой войны в Вене, Австрия, 17 апреля 1945 года Евгений Халдей/ТАСС

Штурм осложнял приказ командования — не применять артиллерию и авиабомбы, чтобы не уничтожить город.

Стрелки и саперы отбивали у немцев улицу за улицей, дом за домом. Кроме огнестрельного оружия, у пехотинцев были с собой ломы, кирки и топоры — чтобы ломать стены и баррикады. В домах шел ближний бой на кинжальной дистанции.

close Самоходные артиллерийские установки СУ-76М в составе войск 3-го Украинского фронта пересекают венгро-австрийскую границу в ходе проведения Венской наступательной операции, 18 апреля 1945 года Евгений Халдей/РИА Новости

Характерно описание подвига красноармейцев Тарасюка и Абдулова: чтобы уничтожить вражеское пулеметное гнездо на втором этаже одного из домов, они обошли его, забрались на крышу и спустились на веревках, кинув в окно противотанковую гранату.

Бойцы продвигались вдоль домов гуськом, друг за другом. Поддержку им оказывали танки и самоходки. Бои шли круглосуточно — днем позиции гитлеровцев штурмовали основные части, ночью в дело вступали специальные подразделения.

Подвиг на Дунае

К 10 апреля остатки немецких сил были окружены с трех сторон и прижаты к Дунаю. Все мосты через реку были взорваны — кроме одного, Имперского. Эта переправа также была заминирована — гитлеровцы планировали отвести по ней войска на западный берег и остановить продвижение Красной армии.

В этом случае советским войскам пришлось бы с огромными потерями форсировать реку. Поэтому мост нужно было сохранить любой ценой. Решили высадить десант с бронекатеров Дунайской флотилии.

close Советский офицер-летчик с девушкой-австрийкой танцуют вальс у здания парламента в Вене, Австрия, 15 апреля 1945 года Анатолий Григорьев/ТАСС

Стрелковая рота гвардейцев — около сотни человек с одной пушкой-«сорокапяткой» и четырьмя станковыми пулеметами — должна была захватить мост, обезвредить взрывчатку и удерживать его до подхода основных сил.

Десант доставили по реке на двух катерах, поддерживали его с воды восемь минометных катеров с реактивными установками — наподобие тех, что ставили на «Катюши».

Сначала катерам нужно было пройти почти 5 км к месту высадки (а оба берега были заняты противником), преодолеть остатки взорванного Венского моста и затопленных судов. Идти приходилось днем — ночью был слишком высок риск напороться на препятствие.

Неожиданно подойдя к Имперскому мосту, десантники взобрались на него по канатам под прикрытием дымовой завесы.

«Мы уткнулись носом в бык, то есть встали посредине моста, по которому в это время отступала танковая дивизия СС «Мертвая голова». Оба берега у немцев. Причалили, матросы забросили «кошки» и по канатам забрались туда.

Мальчишки по девятнадцать-двадцать лет, самому старшему, по-моему, было лет двадцать пять. Пробрались туда, взяли гранаты-связки и под танки! Паника. Переполох.

Радист успел на катере отстучать: «Матросы захватили мост». И наши в этот плотный туман бросили десант и захватили мост полностью», — вспоминал народный артист РСФСР Георгий Юматов, участник десанта.

«Все подступы к мосту находились под сильным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем противника, а сам стратегический объект охранялся большой группой автоматчиков, тремя танками и несколькими бронетранспортерами. <...> Прорвались через вражескую оборону, по фермам моста добрались до его середины и перерезали провода заминированного объекта, а взрывчатые вещества сбросили в воду. Мост был сохранен», — говорилось в донесении 3-го Украинского фронта.

Рота десанта держалась трое суток. Отбивать немцев помогала поддержка артиллерии и бронекатеров. По словам Юматова, кроме него и пары бойцов, остальные десантники погибли в бою с немцами, которые контратаками пытались отбить мост.

close Советская регулировщица Александра Хворостян в освобожденной Вене, Австрия, 15 апреля 1945 года Евгений Халдей

Утром 13 апреля штурмовики прорвали оборону немцев у Венского моста и дошли с потерями до Имперского. Немцы не смогли сдержать удар.

Я разговорилась с человеком, который покинул Вену 11-го. Он рассказывал страшные вещи о начавшихся в последний момент схватках между фольксштурмом и эсэсовцами. Мария Васильчикова русская княжна-эмигрантка, медсестра

Оставшиеся на восточном берегу немцы были к исходу 13 апреля уничтожены или сдались в плен. А остатки их сил на западном берегу начали поспешное отступление.

Советские солдаты предотвратили не только взрыв чуда инженерной мысли — Имперского моста, который потом венцы переименовали в мост Красной армии.

Вена была освобождена к полуночи 14 апреля. От разрушения удалось спасти символы Вены — собор Святого Стефана, Венскую ратушу и многие другие.

close Красноармейцы сбивают табличку на здании местной группы НСДАП во взятом австрийском городе Локкенхаузе, 30 марта 1945 года Евгений Халдей/РИА Новости

Совинформбюро по радио сообщало:

«Гитлеровцы намеревались превратить Вену в груду развалин. Они хотели подвергнуть жителей города длительной осаде и затяжным уличным боям. Умелыми и решительными действиями наши войска сорвали преступные планы немецкого командования. В течение нескольких дней столица Австрии — Вена освобождена от немецко-фашистских захватчиков».

close Подразделение советских минометчиков проезжает перед зданием парламента в Вене на автомобиле Dodge WC-51, буксирующем два 120-мм миномета, Австрия, 14 апреля 1945 года Евгений Халдей/РИА Новости

В ходе Венской наступательной операции советские войска потеряли 167 тыс. человек — из них 19 тыс. погибли во время штурма города. Немцы потеряли пленными почти 130 тыс. военнослужащих, погибшими — 37 тысяч. Среди мирного населения Вены погибло во время штурма почти 2500 человек.

50 боевым соединениям были присвоены почетные наименования «Венских». Советское правительство учредило медаль «За взятие Вены».

close Советские разведчики 1-го гвардейского механизированного корпуса на одной из улиц Вены во время наступательной операции Красной армии в ходе Второй мировой войны, Австрия, 12 апреля 1945 года Евгений Халдей/ТАСС

Матрос Дунайской флотилии Алексей Чхеидзе вспоминал, как на следующий день осматривал с товарищами город:

«Улицы и площади австрийской столицы были запружены народом. Жители тепло относились к советским воинам. Понравилась нам архитектура Вены и ее доброжелательные элегантные жители. Здесь много архитектурных памятников. Мне особенно запомнился величественный собор святого Стефана. Австрийцы — народ очень музыкальный. Поэтому из открытого окна часто доносились звуки скрипки или аккордеона».