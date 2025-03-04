Психолог объяснила, как побороть синдром самозванца

Страдающий синдромом самозванца человек не умеет принимать свои достижения и успехи, думая, что не заслуживает их. Даже при хороших результатах он будет считать, что ему просто повезло, что он обманывает окружающих. Это чувство мешает полноценно жить, но от него можно избавиться, рассказала 360.ru клинический психолог Ирина Пирогова.

Люди с синдромом самозванца сомневаются в своем профессионализме и чувствуют себя не на своем месте. Это сильно снижает мотивацию, заставляет человека жить в постоянном стрессе, ухудшает отношения с другими людьми и мешает строить карьеру.

«Чтобы избавиться от синдрома самозванца — прекратите сравнивать себя с другими. Знайте, что каждый из нас несовершенен, ошибки могут быть у всех», — заявила специалист, призвав обратиться к психологу, если самостоятельно справиться не удается.

Важно принять свои чувства, озвучить их и осознать, что сомнения на самом деле нереальны, а являются только восприятием. Необходимо делиться своими переживаниями с друзьями, коллегами, психологом – это поможет понять, что с подобным ощущением сталкиваются многие. Также, по словам Пироговой, важно позволить себе допускать ошибки, а все победы записывать в специальный дневник успехов. Такой метод позволяет более объективно увидеть и оценить, каких вершин человеку удалось добиться.

Важно помнить, что все достижения – реальны, а сомнения – не более, чем иллюзия. Необходимо стараться избавиться от этого чувства, начиная с небольших шагов, заключила эксперт.

Напомним, специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов отмечал, что к формированию синдрома самозванца приводят чрезмерные требования родителей к ребенку. Во взрослом возрасте добавить сомнений и переживаний, по его словам, может постоянное сравнение собственной жизни с успехами окружающих, причем не только реальными, но и мнимыми.

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