Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как побороть синдром самозванца

Клинический психолог Пирогова: синдром самозванца можно побороть самостоятельно
close
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Страдающий синдромом самозванца человек не умеет принимать свои достижения и успехи, думая, что не заслуживает их. Даже при хороших результатах он будет считать, что ему просто повезло, что он обманывает окружающих. Это чувство мешает полноценно жить, но от него можно избавиться, рассказала 360.ru клинический психолог Ирина Пирогова.

Люди с синдромом самозванца сомневаются в своем профессионализме и чувствуют себя не на своем месте. Это сильно снижает мотивацию, заставляет человека жить в постоянном стрессе, ухудшает отношения с другими людьми и мешает строить карьеру.

«Чтобы избавиться от синдрома самозванца — прекратите сравнивать себя с другими. Знайте, что каждый из нас несовершенен, ошибки могут быть у всех», — заявила специалист, призвав обратиться к психологу, если самостоятельно справиться не удается.

Важно принять свои чувства, озвучить их и осознать, что сомнения на самом деле нереальны, а являются только восприятием. Необходимо делиться своими переживаниями с друзьями, коллегами, психологом – это поможет понять, что с подобным ощущением сталкиваются многие. Также, по словам Пироговой, важно позволить себе допускать ошибки, а все победы записывать в специальный дневник успехов. Такой метод позволяет более объективно увидеть и оценить, каких вершин человеку удалось добиться.

Важно помнить, что все достижения – реальны, а сомнения – не более, чем иллюзия. Необходимо стараться избавиться от этого чувства, начиная с небольших шагов, заключила эксперт.

Напомним, специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов отмечал, что к формированию синдрома самозванца приводят чрезмерные требования родителей к ребенку. Во взрослом возрасте добавить сомнений и переживаний, по его словам, может постоянное сравнение собственной жизни с успехами окружающих, причем не только реальными, но и мнимыми.

Ранее психолог объяснила, почему нельзя «уходить в игнор» в конфликте с партнером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами