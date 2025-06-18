Священный союз на всю жизнь: в чем смысл таинства венчания

Венчание в православной традиции — не просто красивый обряд, а глубокое таинство, где земная любовь получает небесное благословение. Через возложение венцов и священные молитвы двое становятся перед Богом как единое целое, подобно союзу Христа и Церкви. Как подготовиться к венчанию, может ли этот нерушимый обет быть расторгнут и в каких исключительных случаях Церковь допускает развенчание — «Газете.Ru» рассказал иерей Андрей Лоргус.

Что такое венчание: истоки и зарождение таинства

Венчание в православной традиции — это одно из семи священных таинств, призванное освятить союз мужчины и женщины как отражение единства Христа и Церкви. Этот красивый обычай берет начало в глубине веков — еще языческие племена украшали головы новобрачных цветочными венками, видя в них символ единения с природой и знак божественного покровительства.

Дохристианские истоки

В Древней Греции свадебные обряды включали венчание цветочными венками — этот символ соединял в себе идеи плодородия, чистоты и слияния двух родов. Согласно историческим источникам, такие венки не только украшали молодых, но и служили защитой от темных сил, напоминая о божественном происхождении брачного союза.

Становление христианской традиции

В первые века христианства брак освящался через участие в Евхаристии христианское таинство, в котором верующие вкушают хлеб и вино, символизирующие Тело и Кровь Иисуса Христа без отдельного обряда. Лишь к V веку формируется особое чинопоследование венчания, изначально тесно связанное с литургией. К VIII столетию добавились ключевые элементы: причащение молодых из одной чаши и обмен венцами, подчеркивающие их духовное единство.

Официальное закрепление

Поворотным моментом стал 895 год, когда византийский император Лев VI Мудрый законодательно утвердил обязательность церковного венчания. К XI веку при Алексее I Комнине это правило распространилось на все слои населения.

На Руси обряд постепенно адаптировался — от раздельного совершения обручения и венчания до их объединения в единый чин в XVIII веке.

Современная практика

К XVI-XVII векам сложился знакомый нам торжественный ритуал с выносом Евангелия, участием восприемников и тройным шествием вокруг аналоя высокий, четырехугольный столик с наклонной столешницей, используемый для размещения икон, богослужебных книг и других предметов во время церковных служб. Сегодня венчание — не просто формальность, а сакральное действо, где супруги получают особую благодать для создания настоящей христианской семьи — малой Церкви, призванной воспитывать детей в вере и любви, отметил в беседе с «Газетой.Ru» русский православный священник, писатель, иерей Андрей Лоргус.

Венчание преподает супругам благодать Святого Духа. Андрей Лоргус русский православный священник, иерей

Смысл венчания в православии

Смысл венчания заключается в том, чтобы естественную человеческую любовь «преобразить в любовь христианскую», наполненную дарами Духа: смирением, терпением, милосердием и взаимным прощением. Через надевание венцов и обмен кольцами супруги становятся «малой церковью», где муж как глава семьи символизирует Христа, а жена — Церковь, ведомую и любимую Спасителем.

Во время венчания совершается призывание Божьего благословения на союз: священник произносит особые молитвы о даровании «чистой, непорочной и неизменной любви» между супругами, прося у Господа «разуметь, любить, хранить данное обещание до смерти». Эта благодать укрепляет молодоженов, помогает им преодолевать трудности и сохранять единство духом.

Символика венцов и колец: что означают основные атрибуты венчания

Мученические венцы и обмен кольцами

Ранее новобрачные носили венки из живых цветов — символ единения с природой. Христианство наполнило этот образ новым смыслом: сегодня металлические венцы венчальных корон напоминают о царском достоинстве супругов, призванных вместе «править» в своем маленьком семейном царстве. Их круглая форма — не просто красивая традиция, а знак бесконечности любви, не имеющей начала и конца.

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Но венцы — еще и символ победы. Как мученики получали небесные венцы за веру, так и супруги призваны побеждать ежедневные искушения, обратил внимание священник.

Венцы символизируют мученический венец. Это связано с уподоблением Христу и Его терновому венцу, а также с венцами мучеников первых веков христианства, отдавших жизнь за веру. Венцы могут возлагаться на головы или держаться над головами новобрачных — это не имеет принципиального значения. Их называют «мученическими» именно в честь мучеников за веру, они символизируют готовность супругов к самоотверженности в семейной жизни. Андрей Лоргус русский православный священник, иерей

А обмениваясь кольцами — серебряным (лунным) и золотым (солнечным) — молодожены словно заключают в круг всю вселенную: «Я принимаю твой свет, как ты принимаешь мой». Эти освященные на престоле кольца становятся зримым напоминанием: брак — не просто договор, а завет перед Богом.

Интересно, что… в древности венцы возлагали только на жениха, а невеста получала их как дар. Сегодня же оба супруга носят их одинаково — в знак того, что в христианском браке нет «главного», есть только двое перед Богом.



Чаша судьбы: как одно вино соединяет две жизни

В VI веке в чин венчания вошел трогательный обряд — питье из общей чаши. Этот момент стал живой иконой брака: как вино смешивается в сосуде, так и две судьбы отныне неразделимы, подчеркнул иерей.

Общая чаша символизирует совместную жизнь, единство в радостях и испытаниях. Андрей Лоргус русский православный священник, иерей

Три глотка — целая философия семейной жизни. Сначала жених, как глава семьи, берет на себя ответственность. Затем невеста принимает эту ношу. И наконец — совместный глоток, когда уже не различишь, где чей вкус. Так рождается новая «вкусовая» реальность — общая жизнь.

К слову В древности остатки вина выливали на головы молодых, словно росу Божьей благодати. Сегодня этот обычай почти исчез, но сама чаша остается мощным символом: в ней — и радости, и горести, которые предстоит разделить пополам.

Три круга вечности: тайный смысл обхода аналоя

Этот древний обряд — словно миниатюрное паломничество молодых вокруг центра их новой вселенной. Когда священник трижды обводит пару вокруг аналоя с Евангелием, происходит удивительное превращение: простое шествие становится символом вечного союза.

Первый круг — во имя Отца, создавшего брак в раю.

Второй — во имя Сына, освятившего брак в Кане Галилейской.

Третий — во имя Святого Духа, дарующего силу хранить любовь.

В старину шли «посолонь» — по солнцу, следуя за горящей свечой как символом Христа. Сегодня священник сам ведет новобрачных, накрыв соединенные руки епитрахилью часть богослужебного облачения священника и епископа, представляющая собой длинную ленту, надеваемую на шею и спускающуюся спереди на грудь — словно укрывая молодую семью от всех невзгод.

Интересно, что в этом движении нет ни начала, ни конца — только бесконечность, запечатленная в трех священных кругах. Как говорили на Руси: «Обойдут трижды — и на век связаны».

Участники обряда венчания: роль священника, кумовьев и молодоженов

В таинстве венчания участвуют три ключевые стороны: священник как духовный проводник и служитель обряда, кум и кума как церковные восприемники и духовные наставники, а также молодожены — непосредственно те, кто заключает союз перед Богом и Церковью. Каждый из них выполняет четко регламентированную роль.

Священник: проводник Божественной благодати

Священник в таинстве венчания — не просто вершитель обряда, а живой мост между земным и небесным. Его руки возлагают венцы, его голос произносит молитвы, призывающие Святого Духа освятить брак. Соединяя руки молодых епитрахилью, он символически «связывает» их жизни перед Богом, а ведя троекратное шествие вокруг аналоя — указывает путь, по которому им предстоит идти вместе.

Кум и кума: ангелы-хранители семьи

Эти не просто свидетели — они становятся духовными родителями, восприемниками и наставниками новой семьи. Подавая кольца и держа венцы над головами молодых, кум и кума принимают на себя миссию молитвенной поддержки.

Важно Между кумовьями и венчаемой парой возникает духовное родство, которое накладывает определенные ограничения (например, не допускаются браки между кумовьями и кровными родителями крестника). Поэтому к выбору восприемников стоит подходить осознанно, приглашая людей, которые действительно смогут духовно поддерживать новую семью.

В традиционных культурах они часто берут на себя часть свадебных хлопот, но главное их предназначение — быть «живой иконой» той духовной опоры, которую Церковь дает семье.

Кто может и не может быть кумовьями на венчании К выбору восприемников Церковь предъявляет особые требования:



• Кум и кума должны быть крещеными православными христианами;

• Они регулярно участвуют в церковной жизни (причащаются, исповедуются);

• Оба восприемника совершеннолетние (по уставам РПЦ мужчины должны быть не моложе 15 лет, а женщины — не моложе 13 лет. Для полной духовной зрелости настоятели обычно рекомендуют возраст не менее 18 лет);

• Кум и кума находятся в канонических браках (если состоят в браке), то есть венчаны.



Кто обычно становится кумовьями:



• Близкие друзья семьи, разделяющие православные ценности;

• Родственники (кроме прямых родителей жениха или невесты; в современном укладе допустимо брать крестными братьев и сестер);

• Духовные наставники или старшие товарищи.



Кто не может быть кумовьями:



1. Некрещеные и иноверцы (люди, не принявшие святое крещение в православии, а также представители иных конфессий (католики, протестанты и др.), даже если они «в хорошем смысле атеисты», не могут быть восприемниками);

2. Несовершеннолетние (мальчики младше 15 лет и девочки младше 13 лет не обладают достаточной ответственностью и знанием веры, чтобы поручиться за крестника);

3. Супруги между собой (муж и жена не могут быть кумовьями одной пары);

4. Родители собственных детей (кровные родители не могут быть восприемниками, чтобы не смешивать природное и духовное родство);

5. Монашествующие (за редкими исключениями с разрешения епископа);

6. Лица, состоящие в запрете на причастие (отлученные от причастия или находящиеся под епитимьей — строгим церковным наказанием).

Молодые: царственная чета

В момент венчания жених и невеста преображаются — их свечи горят как символы веры, их венцы сияют знаком царственного достоинства. Простые «да» и «готова», сказанные у аналоя, становятся крепче любой юридической клятвы. А три глотка из общей чаши — это обет делить все: и радость, и горе. Когда они идут за священником тремя кругами, кажется, сама Троица благословляет их путь.

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Как проходит венчание: 6 этапов таинства

1. Подготовка к таинству

Исповедь и причастие. Перед венчанием молодые проходят исповедь и причастие, очищаясь духовно для участия в таинстве.

Относительно условий венчания: оба супруга обязательно должны быть крещеными в православной вере. Если один из них не крещен, необходимо сначала принять крещение (при условии искреннего желания и веры), а уже затем венчаться. Другого варианта церковь не допускает. Андрей Лоргус русский православный священник, иерей

Документы и канонические требования. Необходимы свидетельства о крещении обоих супругов (при наличии), свидетельство о заключении гражданского брака (венчание проходит после заключения брака в ЗАГСе), кольца и два рушника.

Что такое рушник в православии? В православии рушник, или свадебное полотенце, — это специальное полотенце, часто богато украшенное вышивкой, которое используется в качестве символа брака и семейной жизни.



В церковном венчании рушник служит для нескольких целей:



• На него наступают молодожены: во время венчания, что символизирует начало их совместного жизненного пути.



• Им связывают руки венчающихся, что символизирует духовное и физическое единение.



• Иногда рушник используется для поднятия икон во время венчания.

2. Вход и обручение

Вход в храм. Новобрачные входят в храм по отдельности: сначала жених, затем невеста, каждый с зажженной свечой — символом духовного торжества и чистоты сердца.

Обряд обручения. В притворе храма священник выносит крест и Евангелие, затем дьякон приносит кольца на подносе. Каждому обручающемуся он трижды надевает кольцо на безымянный палец правой руки под слова молитвы.

«Следует различать две отдельные части этого таинства: обручение и само венчание. Во время обручения, которое может совершаться даже в другой день, жениху и невесте надеваются кольца, и они считаются помолвленными, но еще не повенчанными. Исторически эти части часто совершались раздельно, хотя сейчас обычно объединены», — объяснил иерей Андрей Лоргус.

3. Основная часть — собственно венчание

Вступление в середину храма. После обручения будущие супруги вместе становятся в середину храма, лицом к алтарю: мужчина — справа, женщина — слева.

Зажжение свечей и молитвы. Священник благословляет пару двумя зажженными свечами (символом света Христова) и вручает их молодоженам, которые держат их до конца таинства. Далее звучат молитвы призывания Святого Духа («Царю Небесный…») и читается Мирная ектения с прошениями о благополучии брака.

Надевание венцов. Под молитвы священник возлагает на головы супругов венцы — символ царской славы, мученичества во имя любви и единства до конца жизни.

Троекратное хождение вокруг аналоя. Соединяя правые руки брачующихся и иногда покрывая их епитрахилью, священник обводит их три раза вокруг аналоя с Евангелием, прославляя Пресвятую Троицу и символизируя вечность брака.

4. Распитие общей чаши

После хождения супруги вкушают трижды по очереди из одной чаши с вином (или соком), что подчеркивает их совместное причастие Христу и готовность делить друг с другом «чашу жизни».

5. Снятие венцов и благодарственный молебен

Разрешение венцов. Через восемь дней (иногда сразу) совершается чин разрешения венцов: священник читает молитвы и снимает венцы, возвращая их восприемникам как духовным наставникам семьи.

Благодарственный молебен. Венчающиеся вместе с духовенством возносят молебен благодарения за дар бракосочетания и просят о помощи в семейной жизни.

6. Завершение таинства

По окончании обряда новобрачные выходят к амвону или в притвор, целуют иконы и Царские врата, священник вручает свидетельство о венчании, а гости приглашаются к тихому поздравлению и фотосессии у алтаря.

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Развенчание в церкви: возможна ли отмена таинства брака

В Церкви не существует специального чина или таинства, которое разрывает духовную связь, установленную венчанием, подчеркнул иерей. Любые разговоры о «развенчании» — народная условность.

Что Бог сочетал, того да не разлучает человек. Евангелие от Марка, 10:9 отрывок наставления относительно брака и прелюбодеяния

Если семейная жизнь не может быть восстановлена, Церковь допускает благословение на новый брак. При этом прежний союз считается канонически завершенным, но не «аннулированным» обрядом — как бы «признано» его окончание, и дается разрешение на повторное венчание с другим человеком.

Церковь не совершает таинства «развенчания». Однако возможно признание брака недействительным. Это решение принимает не священник, а епископ, на основании предоставленных документов о гражданском разводе и рассмотрения обстоятельств. Андрей Лоргус русский православный священник, иерей

Канонические основания для благословения нового брака

Прелюбодеяние (измена) — считается главным основанием для разрешения развода и повторного венчания.

Жестокое обращение, насилие, алкоголизм — супруг, угрожающий здоровью другого, может быть лишен благословения на совместное проживание.

Иноверие или отступление от веры — если после венчания один из супругов принимает чужую веру, брак может быть признан утратившим каноническую силу.

Потеря половой дееспособности — требует медицинского подтверждения, но может служить основанием для признания распада супружества.

Отказ от участия в жизни Церкви и грубое нарушение клятвенной жизни, подтвержденное мнением духовного лица.

Как супругов «развенчивают»? Шаг 1. Гражданский развод. Первое требование Церкви — иметь официальный документ о расторжении брака в ЗАГСе или суде.



Шаг 2. Покаяние и исповедь. Оба бывших супруга (особенно тот, кто считается канонически «виновным») должны пройти исповедь, покаяться в своих грехах и показать искреннее раскаяние.



Шаг 3. Обращение с прошением. Составляется письменное прошение к правящему архиерею (епископу) своей епархии, в котором указываются основания, подтверждаются документы о разводе и дается объяснение ситуации.



Шаг 4. Решение епархиального управления. Епископ рассматривает дело в церковном суде или консистории (в Русской православной церкви учреждение при епископе по управлению епархией), опрашивает стороны, может запросить дополнительные доказательства. Решение о благословении на повторный брак принимается индивидуально и лишь по воле архиерея.

Лимит повторных браков

Второй брак — дается в большинстве случаев при наличии оснований.

Третий брак — крайне редко и только в исключительных случаях, с особым покаянием и разрешением патриарха или синода собрание, совет или коллегия, обычно церковных деятелей, для обсуждения и решения вопросов вероучения, церковного управления, дисциплины и других дел .

Больше трех браков Церковь практически не благословляет, считая повторные союзы угрозой духовному здоровью.

Когда можно и нельзя венчаться: благоприятные и запрещенные дни

В православии выбор дня для венчания подчиняется каноническим и литургическим правилам: существуют периоды, когда таинство запрещено, и благоприятные окна для совершения обряда.

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Запрещенные дни для венчания

Постные периоды и Светлая седмица

Великий пост. От Недели Мясопустной до Фоминой недели (1-е воскресенье после Пасхи) включительно венчание не совершается.

Петров пост считается строгим — таинство в этот период также запрещено.

Успенский пост (с 14 по 27 августа) — один из четырех многодневных постов, венчание в нем не проводится.

Рождественский пост вместе со Святками (с 28 ноября до 18 января) также входит в список запретов на венчание.

Светлая седмица (Пасхальная неделя) и Рождественские святки — исключительно праздничные дни, когда таинство не совершается.

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Двунадесятые и храмовые праздники

Двунадесятые праздники (Пятидесятница, Рождество Христово, Успение Богородицы и другие) и канун больших храмовых торжеств — венчание считается нежелательным, чтобы «личная» радость не заслоняла общую радость Церкви.

Дни Усекновения главы Иоанна Предтечи (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня (27 сентября) — строгое воздержание от венчаний в канун и в сам праздник.

Накануне престольного праздника конкретного храма (его «дня рождения») обряд не проводится — это сохраняет приоритет приходского торжества.

Существуют дни, когда венчание не совершается. К ним относятся дни строгих постов, некоторые великие праздники, кануны постных дней (среды и пятницы), воскресные дни (как малая Пасха) и отдельные периоды церковного года (например, Святки, Сырная седмица, Пасхальная седмица, дни накануне и во время Успенского, Петрова и Рождественского постов). Андрей Лоргус русский православный священник, иерей

Еженедельные запреты и прочие дни

Вторник и четверг на протяжении всего года венчание не совершается (это дни накануне постных среды и пятницы).

Суббота — день покоя, когда обязательно готовятся к воскресной литургии, поэтому таинство в субботу не проводится.

Канун воскресных дней и великих праздников — «накануне» запрещено, чтобы погружение в служение шло последовательно.

Ночное время суток — обряд совершают только днем, по традиции, в благоприятный литургический час.

Благоприятные дни для венчания

«Наиболее благоприятными считаются дни, свободные от постных и праздничных ограничений. Для точного определения даты венчания рекомендуется обратиться непосредственно в храм или в епархиальное управление, где подскажут допустимые дни согласно церковному календарю», — порекомендовал иерей Андрей Лоргус.

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Периоды между постами

После Пасхи до начала Петрова поста (примерно с Красной горки) — классическое «окно» для венчания, когда Церковь еще пребывает в пасхальном ликовании, а строгий пост еще не начался.

Между Петровым и Успенским постами — второе самое благоприятное время для таинства.

Между Рождественским и Великим постом — период «мясопустный» и «сыропустный» перед Великим постом, когда традиционно венчаются.

Особые даты и традиционные дни

Красная горка (1-е воскресенье после Пасхи) — народный праздник и один из самых «удачных» дней для венчания.

Понедельник, среда, пятница и воскресенье считаются предпочтительными днями для таинства.