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Когда нужно сдавать анализ на холестерин, рассказала врач

Врач Атаманова: проверять холестерин нужно в 35 лет мужчинам и в 50 — женщинам

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Анализ крови на уровень холестерина нужно обязательно сдавать мужчинам после 35 лет и женщинам после 50 или во время менопаузы, рассказала «Газете.Ru» рассказала «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Кроме того, анализы нужно сдавать всем людям младше 40–50 лет, если были родственники, умершие от инфаркта или инсульта в молодом возрасте: мужчины до 55 лет, женщины до 65 лет. Также в любом возрасте, если человек курит, имеет сахарный диабет, ожирение, повышенное артериальное давление. Также анализ на холестерин есть смысл сдавать людям с 17 до 21 года, но не с целью назначения статинов, а с целью модификации образа жизни при повышенных показателях уровня холестерина», — рассказала врач.

Однако важно сдавать кровь не только на общий холестерин, но и отдельно на «плохой» и «хороший» холестерин

Если общий холестерин в крови повышен — это риск того, что он отложится на стенках сосудов, образуется бляшка, которая со временем может полностью перекрыть просвет сосуда. Так кровь не будет поступать к головному мозгу или сердцу, поэтому возникнет инфаркт или инсульт. Также, если кровь плохо поступает к головному мозгу из-за бляшек в сосудах, это может привести к гипоксии, повышается риск развития деменции.

«У всех своя норма в зависимости от факторов риска. В некоторых случаях ЛПНП должен быть ≤2.6 , в некоторых ≤1,8 или даже ≤1,4 . Поэтому, чтобы понять, какая у вас норма, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Но, если общий холестерин больше восьми, а липопротеины низкой плотности или, как говорят в народе, «плохой» холестерин больше 4,9 ммоль/л, то нужно обсудить с врачом прием статинов — это препараты, которые снижают уровень холестерина в крови», – заключила врач.

Ранее врач рассказал, как может возникнуть «библейская киста».

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