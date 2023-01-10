Книга потерянного принца: что увидели критики в мемуарах Гарри

Автобиографическая книга принца Гарри «Запасной» вышла сегодня, 10 января, после череды скандалов, вызванных сообщениями о ее содержании и заявлениями герцога в нескольких интервью. Однако реакция критиков, которые ее прочли, оказалась мягкой и, скорее, благосклонной. Они нашли ее трогательной и честной, хотя и перегруженной интимными подробностями. «Газета.Ru» — о том, что пишут о мемуарах Гарри журналисты, которые их прочли.

Официальному выходу автобиографической книги принца Гарри «Запасной», состоявшемуся сегодня, 10 января, предшествовала неделя, когда СМИ ежедневно публиковали скандальные отрывки из нее. Из-за того, что испаноязычная версия вышла в свет раньше англоязычной, публика смогла прочесть, о чем написал герцог, еще до релиза. Новости соответствовали ожиданиям — как оказалось, принц Гарри рассказал о драке с братом, коварстве Камиллы Паркер-Боулз, черствости отца, своей потере девственности, злоупотреблениях наркотиками и алкоголем, убийстве 25 талибов (организация запрещена в России). Каждое из таких сообщений — скандал.

Однако в день официального релиза реакция критиков на книгу оказалась вполне благосклонной: те, кто прочел мемуары, объем которых превышает 400 страниц, сходятся на том, что это книга — тонкокожего, уязвимого человека, пережившего в 12-летнем возрасте глубокую психологическую травму из-за гибели матери. И члена влиятельной королевской семьи, который не может найти себе роли в этой институции, всегда оставаясь «запасным» — при том, что, по оценке принца Гарри, британская монархия превратилась в зоопарк, а сами члены королевской семьи стали насекомыми, за которыми следят таблоиды.

В своей рецензии на книгу Шарлотт Хиггинс, обозреватель отдела культуры газеты The Guardian, утверждает, что «Запасной» — это «очевидная попытка принца вернуть свою идентичность, потребовать права написать собственную историю».

«О своих преследователях из таблоидов он пишет: «Я был членом королевской семьи, а для них член королевской семьи — это не человек. Столетия назад мужчины и женщины из королевских семей считались божествами. Теперь они стали насекомыми. Так весело обрывать у них крылышки», — цитирует Шарлотт Хиггинс. И комментирует: «Боги в версии Гарри — это не Олимпийцы и не короли, а папарацци и репортеры — так что круг замкнулся».

По оценке Шарлотт Хиггинс, книга Гарри — «вызывающая сочувствие, раздражающая, странно захватывающая и абсурдная».

Автор рецензии Financial Times Генри Манс в своей статье признается, что вообще сомневался в том, что ему стоит читать «Запасного» — после интервью Опре Уинфри, сериала принца Гарри и Меган Маркл на Netflix, подкастов и многочисленных интервью герцога в преддверии выхода мемуаров кажется, что ты уже знаешь достаточно. Однако, по оценке журналиста, «Запасной» — это самый «терпимый» продукт из всего перечисленного. Во многом, потому, что он отлично написан писателем-призраком Джей Ар Моринджером — «чувствительно и местами трогательно».

«Гарри предстает честным и думающим, но также разгневанным, тонкокожим, потерянным», — пишет Генри Манс. Причину его напряженности автор видит в детстве — гибели матери и неспособности отца проявить сочувствие (в книге приводятся эпизоды, когда принц Чарльз не обнял младшего сына — сообщая о смерти принцессы Дианы и встречая в 2012 году со службы в Афганистане). Напрягало герцога и его вечное положение «запасного» — например, в детстве он узнал, что в случае необходимости будет обязан стать донором органов для старшего брата. Единственной отдушиной принц Гарри называет службу в армии, но по возвращении он испытывал тревожность и панические атаки.

«Гарри рассказывает, как его амбиции постоянно рушились — семьей, прессой или обеими сторонами в тандеме», — рассказывает автор Financial Times.

В начале следующего абзаца он признается: «Читая «Запасного», я ностальгировал по средневековым временам, когда Гарри просто мог собрать армию и пойти войной на своего отца и брата вместо того, чтобы показательно отказывать им в своем расположении».

По оценке Генри Манса, недостаток мемуаров — в обилии слишком интимных подробностей (о потере девственности, половом члене, замерзшем в день свадьбы принца Уильяма) и публикации содержании частных разговоров между Виндзорами. Еще одна претензия автора — к непоследовательности Гарри: с одной стороны, он обвиняет родных в том, что они не пытались исправить ложную информацию о нем в таблоидах, с другой — он сам, явно не считая свою семью расистской, не пытается опровергнуть соответствующие заявления Меган Маркл. Заключает же Генри Манс свою рецензию выводом о том, что принцу Гарри нужна работа: «Запасной» задается вопросом: что происходит с членом королевской семьи, для которого нет роли? И кто, возможно, не подошел бы на ту роль, которая была ему предложена? Хорошего ответа нет», — заключает Генри Манс.

В том, что «Запасной» — это, прежде всего, книга о поиске принцем Гарри своего места в жизни, сходятся все. Evening Standard назвала ее «квестом в поисках предназначения длиной в жизнь», The Times — «400-страничной психотерапевтической сессией для мистика Гарри».

Колумнистка британского портала INews Ясмин Алибай-Браун назвала книгу принца Гарри «местью бунтаря, который не может сдать монархию». Она считает, что все его мемуары пронизаны любовью к погибшей матери, а движет им — желание, чтобы его любила семья, в которой он был рожден.

«Теперь они ненавидят его, и более того — Меган, женщину, которая завоевала его сердце и повернула его голову. Он говорит, что ненависть монетизируется коварными сотрудниками дворца и главными членами семьи. Удачи Гарри в походе против них, хотя он знает, что он только разъярит и ожесточит их. Нет никакого сомнения в том, что это его месть», — уверена Ясмин Алибхай-Браун.