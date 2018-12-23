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Выстрелы в бункере: как убивали Лаврентия Берию. ОНЛАЙН

Исторический онлайн расстрела экс-главы МВД СССР Лаврентия Берии

23 декабря 1953 года в Москве были расстреляны бывший министр внутренних дел Лаврентий Берия и шесть его ближайших соратников-силовиков. Обстоятельства ареста, суда и казни одного из первых лиц СССР до сих пор таят в себе много секретов. «Газета.Ru» воспроизводит в исторической онлайн-трансляции официальную версию последних часов жизни поверженного Берии, который мог стать, но не стал главой советского государства.
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17:21

Весьма интересным документом, наглядно повествующим о нравах того времени, представляется «Информация о реагировании населения Грузии от 21 декабря 1953 года на сообщение Прокуратуры СССР по делу Берия и его сообщников», которую было приказано разослать членам президиума ЦК КПСС. Среди прочего, в справке сообщалось, что с 17 декабря в Грузии на предприятиях, в колхозах, совхозах, в учреждениях, вузах и т. д. Проводились митинги трудящихся, на которых осуждались опубликованные известия.

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РИА Новости/РИА Новости
1-й секретарь Московского горкома и обкома ВКП(б) Никита Сергеевич Хрущев (второй слева) и член ЦИК СССР Лаврентий Павлович Берия (второй справа) едут в вагоне Московского метрополитена в день его пуска, 1935 год
17:13

Следствие по делу Берии и его окружения вел генпрокурор СССР Роман Руденко, известный как обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе. Следствие продлилось до 26 ноября. Как докладывал 27 ноября Руденко товарищам Маленкову и Хрущеву в депеше с пометкой «Совершенно секретно», «следственные материалы по делу Берия и других в количестве 39 томов и десяти пакетов приложений в соответствии с процессуальным законом были предъявлены обвиняемым в период с 26 октября по 25 ноября 1953 года».

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РИА Новости/РИА Новости
Матвей Шкирятов, Лаврентий Берия, Александр Щербаков, Андрей Андреев, Михаил Калинин, Никита Хрущев, Андрей Жданов, Иосиф Сталин, Анастас Микоян, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Лазарь Каганович в президиуме XVIII съезда партии, 1939 год
17:05

Вместе с поверженным исполином советской политики в различных тяжелых преступлениях обвинялись люди из его ближайшего окружения – первый зам Богдан Кобулов, начальник 3-го управления МВД СССР Сергей Гоглидзе, начальник следственной части по особо важным делам МВД СССР Лев Влодзиевский, министр госконтроля СССР Всеволод Меркулов, главы МВД Украины и Грузии Павел Мешик и Владимир Деканозов. Всех их окрестили «бандой Берии».

16:57

Во время развернувшегося процесса вип-арестанта содержали в подземном бункере штаба Московского военного округа, который в то время располагался в историческом здании XVIII века по современному адресу Космодамианская набережная, 24/1. Камера бывшего наркома сохранилась до наших дней. Кстати, на фасаде здания, среди прочих мемориальных досок, есть и посвященная одному из палачей Берии – командующему Московским военным округом генералу Кириллу Москаленко.

16:44

По иронии, Берия был арестован 26 июня 1953 года во время совещания Совета министров СССР группой генералов во главе именно с Жуковым. Выбор на маршала пал не случайно. Берию, которого очень боялись и в тайне не любили во многих слоях советского общества, был особенно непопулярен в армии, которая возлагала на него ответственность за репрессии многих видных командиров, слежку и прослушку остававшихся на свободе. Есть все основания полагать, что Жуков испытывал к главе МВД личную ненависть. Арест застал Берию врасплох: он только что вернулся из ГДР, где помогал восточногерманскому руководству решать кризис, вспыхнувший из-за антисоветских демонстраций и призывов к объединению с ФРГ.

Берию взяли под стражу и поместили сначала в здании Совмина, рядом с кабинетом Маленкова. На пленуме ЦК 2-7 июля уже активно обсуждался вопрос «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия».

16:31

В книге Александра Бондаренко «Утаенные страницы советской истории» говорится, что весной 1953-го многих в МВД раздражала бериевская «игра в либерализм, попытка отбросить ранее казавшиеся «естественными» методы работы». Так, став министром, Берия запретил избиения и пытки — в начале апреля он подписал приказ, в котором осуждались «жестокие избиения арестованных, круглосуточное применение наручников на вывернутые за спину руки, длительное лишение сна, заключение арестованных в раздетом виде в холодный карцер». Министр потребовал прекратить применение к арестованным мер физического воздействия, уничтожить все орудия пыток.

16:14

С 25 ноября 1938 года по 30 декабря 1945-го Берия возглавлял Народный комиссариат внутренних дел вместо арестованного и затем растрелянного по обвинению в подготовке госпереворота Николая Ежова. Начало работы нового наркома совпало с угасанием пика репрессий и амнистией части заключенных. Сразу после смерти Сталина, 5 марта 1953 года, Берия вновь заступил на должность министра внутренних дел. По его инициативе сразу же была начата новая массовая амнистия: она предписывала освобождение 1,2 млн осужденных и прекращение следственных дел в отношении еще 401 тыс. человек. Примерно тогда же Берия приложил руку к прекращению вызвавших широкий общественный резонанс «дела врачей», «мингрельского дела» и «авиационного дела», по которому был выпущен из тюрьмы, полностью реабилитирован и восстановлен в звании близкий друг маршала Георгия Жукова, бывший командующий ВВС, маршал авиации и дважды герой СССР Александр Новиков, а также нарком авиационной промышленности Алексей Шахурин.

Другой вопрос, что военные и попали в лагеря при участии Берии. Многие злодеяния принято связывать с периодом работы Берии на посту 1-го секретаря Грузии и одновременно 1-го секретаря Закавказского крайкома в 1930-х годах. Его называют лично причастным к отравлению главы Абхазии Нестора Лакобы в 1936-м. Кроме того, в том же году Берия якобы застрелил в собственном кабинете в Тифлисе руководителя советской Армении Агаси Ханджяна.

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РИА Новости/РИА Новости
Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Матвей Шкирятов (в первом ряду справа налево), Георгий Маленков и Андрей Жданов (во втором ряду справа налево) на совместном заседании Совета Союза и Совета национальностей I-й сессии ВС СССР I-го созыва, 1938
16:08

Падение Берии оказалось стремительным: еще совсем недавно он решал важнейшие вопросы как внутренней, так и внешней политики, на протяжении многих лет входил в верхушку государственной власти. В 1946 году в его честь написали «Песню о маршале Берии», где среди прочих есть такие строки:

«Суровой чести верный рыцарь, Народом Берия любим. Отчизна славная гордится Бесстрашным маршалом своим».

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РИА Новости/РИА Новости
Лаврентий Берия, первый секретарь ЦК КП(б) Грузии, впоследствии народный комиссар внутренних дел СССР с 1938 по 1945 год, снимок 1936 года
16:00

65 лет назад по приговору Верховного суда СССР был расстрелян ближайший доверенный человек Иосифа Сталина, министр внутренних дел Советского Союза и член Политбюро ЦК КПСС Лаврентий Берия, занимавший высшие государственные должности с конца 1930-х годов. Несмотря на предполагаемую личную причастность осужденного к убийству ряда высокопоставленных советских руководителей республиканского масштаба, устранение Берии рассматривается современными историками не как торжество правосудия, а скорее как результат борьбы за высшую власть в СССР после смерти Сталина. Физическая ликвидация главного конкурента позволила существенно возвыситься Никите Хрущеву, изначально считавшемуся аутсайдером гонки, в которой фавориту Берии должен был оппонировать скорее председатель Совета министров Георгий Маленков. Однако тихий до поры Хрущев, как известно, в конечном итоге всех переиграл, объединив через несколько лет в своих руках высшие посты в партии и правительстве.

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Александр Демьянчук/РИА Новости
Портрет Лаврентия Берия на выставке "Человек и власть в России в XIX – XXI столетиях" в музее политической истории России в Санкт-Петербурге, 2015 год