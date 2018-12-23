Выстрелы в бункере: как убивали Лаврентия Берию. ОНЛАЙН

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Весьма интересным документом, наглядно повествующим о нравах того времени, представляется «Информация о реагировании населения Грузии от 21 декабря 1953 года на сообщение Прокуратуры СССР по делу Берия и его сообщников», которую было приказано разослать членам президиума ЦК КПСС. Среди прочего, в справке сообщалось, что с 17 декабря в Грузии на предприятиях, в колхозах, совхозах, в учреждениях, вузах и т. д. Проводились митинги трудящихся, на которых осуждались опубликованные известия.
Следствие по делу Берии и его окружения вел генпрокурор СССР Роман Руденко, известный как обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе. Следствие продлилось до 26 ноября. Как докладывал 27 ноября Руденко товарищам Маленкову и Хрущеву в депеше с пометкой «Совершенно секретно», «следственные материалы по делу Берия и других в количестве 39 томов и десяти пакетов приложений в соответствии с процессуальным законом были предъявлены обвиняемым в период с 26 октября по 25 ноября 1953 года».
Вместе с поверженным исполином советской политики в различных тяжелых преступлениях обвинялись люди из его ближайшего окружения – первый зам Богдан Кобулов, начальник 3-го управления МВД СССР Сергей Гоглидзе, начальник следственной части по особо важным делам МВД СССР Лев Влодзиевский, министр госконтроля СССР Всеволод Меркулов, главы МВД Украины и Грузии Павел Мешик и Владимир Деканозов. Всех их окрестили «бандой Берии».
Во время развернувшегося процесса вип-арестанта содержали в подземном бункере штаба Московского военного округа, который в то время располагался в историческом здании XVIII века по современному адресу Космодамианская набережная, 24/1. Камера бывшего наркома сохранилась до наших дней. Кстати, на фасаде здания, среди прочих мемориальных досок, есть и посвященная одному из палачей Берии – командующему Московским военным округом генералу Кириллу Москаленко.
По иронии, Берия был арестован 26 июня 1953 года во время совещания Совета министров СССР группой генералов во главе именно с Жуковым. Выбор на маршала пал не случайно. Берию, которого очень боялись и в тайне не любили во многих слоях советского общества, был особенно непопулярен в армии, которая возлагала на него ответственность за репрессии многих видных командиров, слежку и прослушку остававшихся на свободе. Есть все основания полагать, что Жуков испытывал к главе МВД личную ненависть. Арест застал Берию врасплох: он только что вернулся из ГДР, где помогал восточногерманскому руководству решать кризис, вспыхнувший из-за антисоветских демонстраций и призывов к объединению с ФРГ.
Берию взяли под стражу и поместили сначала в здании Совмина, рядом с кабинетом Маленкова. На пленуме ЦК 2-7 июля уже активно обсуждался вопрос «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия».
В книге Александра Бондаренко «Утаенные страницы советской истории» говорится, что весной 1953-го многих в МВД раздражала бериевская «игра в либерализм, попытка отбросить ранее казавшиеся «естественными» методы работы». Так, став министром, Берия запретил избиения и пытки — в начале апреля он подписал приказ, в котором осуждались «жестокие избиения арестованных, круглосуточное применение наручников на вывернутые за спину руки, длительное лишение сна, заключение арестованных в раздетом виде в холодный карцер». Министр потребовал прекратить применение к арестованным мер физического воздействия, уничтожить все орудия пыток.
С 25 ноября 1938 года по 30 декабря 1945-го Берия возглавлял Народный комиссариат внутренних дел вместо арестованного и затем растрелянного по обвинению в подготовке госпереворота Николая Ежова. Начало работы нового наркома совпало с угасанием пика репрессий и амнистией части заключенных. Сразу после смерти Сталина, 5 марта 1953 года, Берия вновь заступил на должность министра внутренних дел. По его инициативе сразу же была начата новая массовая амнистия: она предписывала освобождение 1,2 млн осужденных и прекращение следственных дел в отношении еще 401 тыс. человек. Примерно тогда же Берия приложил руку к прекращению вызвавших широкий общественный резонанс «дела врачей», «мингрельского дела» и «авиационного дела», по которому был выпущен из тюрьмы, полностью реабилитирован и восстановлен в звании близкий друг маршала Георгия Жукова, бывший командующий ВВС, маршал авиации и дважды герой СССР Александр Новиков, а также нарком авиационной промышленности Алексей Шахурин.
Другой вопрос, что военные и попали в лагеря при участии Берии. Многие злодеяния принято связывать с периодом работы Берии на посту 1-го секретаря Грузии и одновременно 1-го секретаря Закавказского крайкома в 1930-х годах. Его называют лично причастным к отравлению главы Абхазии Нестора Лакобы в 1936-м. Кроме того, в том же году Берия якобы застрелил в собственном кабинете в Тифлисе руководителя советской Армении Агаси Ханджяна.
Падение Берии оказалось стремительным: еще совсем недавно он решал важнейшие вопросы как внутренней, так и внешней политики, на протяжении многих лет входил в верхушку государственной власти. В 1946 году в его честь написали «Песню о маршале Берии», где среди прочих есть такие строки:
«Суровой чести верный рыцарь, Народом Берия любим. Отчизна славная гордится Бесстрашным маршалом своим».
65 лет назад по приговору Верховного суда СССР был расстрелян ближайший доверенный человек Иосифа Сталина, министр внутренних дел Советского Союза и член Политбюро ЦК КПСС Лаврентий Берия, занимавший высшие государственные должности с конца 1930-х годов. Несмотря на предполагаемую личную причастность осужденного к убийству ряда высокопоставленных советских руководителей республиканского масштаба, устранение Берии рассматривается современными историками не как торжество правосудия, а скорее как результат борьбы за высшую власть в СССР после смерти Сталина. Физическая ликвидация главного конкурента позволила существенно возвыситься Никите Хрущеву, изначально считавшемуся аутсайдером гонки, в которой фавориту Берии должен был оппонировать скорее председатель Совета министров Георгий Маленков. Однако тихий до поры Хрущев, как известно, в конечном итоге всех переиграл, объединив через несколько лет в своих руках высшие посты в партии и правительстве.