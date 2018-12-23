Выстрелы в бункере: как убивали Лаврентия Берию. ОНЛАЙН

По иронии, Берия был арестован 26 июня 1953 года во время совещания Совета министров СССР группой генералов во главе именно с Жуковым. Выбор на маршала пал не случайно. Берию, которого очень боялись и в тайне не любили во многих слоях советского общества, был особенно непопулярен в армии, которая возлагала на него ответственность за репрессии многих видных командиров, слежку и прослушку остававшихся на свободе. Есть все основания полагать, что Жуков испытывал к главе МВД личную ненависть. Арест застал Берию врасплох: он только что вернулся из ГДР, где помогал восточногерманскому руководству решать кризис, вспыхнувший из-за антисоветских демонстраций и призывов к объединению с ФРГ.

Берию взяли под стражу и поместили сначала в здании Совмина, рядом с кабинетом Маленкова. На пленуме ЦК 2-7 июля уже активно обсуждался вопрос «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия».