24 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

24 ноября празднуют День моржа — мощного млекопитающего, ставшего одним из символов Арктики. В мире вспоминают труды Чарльза Дарвина, отмечая Международный день эволюции. А по народному календарю 24 ноября — праздник Федора Студита, когда наши предки следили за погодой, делая прогнозы на предстоящую зиму. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 24 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 24 ноября

День моржа в России

День моржа — экологический праздник, который отмечают с 2008 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы (признан в РФ нежелательной организацией и иноагентом) и Совета по морским млекопитающим. В нашей стране в Арктике обитает три подвида моржа: атлантический, лаптевский и тихоокеанский.

Дата праздника привязана к сезонной миграции этих животных с арктического побережья Чукотского моря в Берингов пролив. В этот период млекопитающие особенно уязвимы. Защитники животных стараются привлечь внимание общественности к проблемам, которые ведут к сокращению численности моржей: устраивают экологические и просветительские акции.

Международный день эволюции

Праздник отмечают в честь грандиозного научного события 24 ноября 1859 года. В этот день ученый-натуралист Чарльз Дарвин опубликовал труд «О происхождении видов», в котором изложил свою теорию эволюции. Естественный отбор он считал главным механизмом эволюции видов.

Еще при жизни ученого теорию назвали научным переворотом. Сегодня это одна из центральных концепций в современной биологии, которая объединяет разные области науки. Теорию Дарвина проходят в школах и вузах. Научный мир 24 ноября отмечает вклад ученого в изучение происхождения мира. В праздник проводятся мероприятия и конференции, где исследователи обсуждают последние открытия, связанные с эволюцией.

close Чарльз Дарвин, 1869 год Julia Margaret Cameron/Global Look Press

Всемирный день сросшихся близнецов

День сросшихся близнецов — новый праздник. Генеральная Ассамблея ООН учредила его 1 июля 2024 года по инициативе Саудовской Аравии и других государств. В резолюции Генассамблеи говорится о том, что сросшиеся близнецы — редкое явление, и до сих пор ученым не хватает качественных данных для полноценного изучения этой аномалии. Необходимо повысить осведомленность общества о ней, а также обеспечить сросшимся близнецам социальную инклюзию.

Откуда пошло название «сиамские близнецы»? Сросшихся близнецов часто называют сиамскими в честь знаменитых Чанга и Энга Банкеров из Сиама. Они родились в 1811 году и имели сросшиеся хрящи грудной клетки. Чтобы заработать на жизнь, Банкеры гастролировали с цирком. В то время их было сложно разделить: операция считалась опасной. В газете «Северная пчела» писали, что молодые люди не соглашались на вмешательство еще и потому, что привыкли все делать вместе и не понимали, как существовать отдельно друг от друга. Несмотря на аномалию, Банкеры прожили до 63 лет. Первым умер Чанг от пневмонии, пока Энг спал. Проснувшись, Энг узнал о смерти брата и скончался, хотя ранее не жаловался на проблемы со здоровьем.

До 1987 года они считались самыми известными сросшимися близнецами. А потом мир потрясли близнецы Биндеры со сросшимися головами, которые были успешно разделены хирургом Беном Карсоном.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 ноября в других странах

День друзей — США. Сегодня в Соединенных Штатах вспоминают писателя и психолога Дейла Карнеги, который в 1936 году опубликовал книгу «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Произведение стало бестселлером, а Карнеги назвали мастером эффективного общения. До сих пор 24 ноября книжные магазины выставляют на витрины наиболее продаваемые книги американского писателя. В школах в праздник проводят мастер-классы и семинары по развитию навыков общения и ораторскому искусству.

День учителя — Турция. 24 ноября жители Турции отмечают праздник, связанный с «отцом нации» Мустафой Кемалем Ататюрком, создателем современного турецкого государства. В этот день в 1928 году он получил почетный титул главного учителя национальных школ. Так как жители Турции до сих пор чтут память бывшего президента, то и празднику уделяется большое внимание. Дети приходят в школу с подарками для педагогов, а на улицах городов проводятся торжественные церемонии.

День васеку — Япония. Словом «васеку» называют национальную японскую кухню, которая знакома и России. В ее основе — использование популярных ингредиентов: риса, морепродуктов, бобов, овощей, лапши. Учредить праздник предложила организация Washoku Japan после включения васеку в список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2013 году. В этот день в ресторанах проходят дегустации и тематические ужины.

Религиозные праздники 24 ноября

День памяти Феодора Студита

Феодор Студит — византийский монах и церковный деятель. Он родился в Константинополе в 758 году. Сын сборщика податей, он получил хорошее образование. А позже обратился к монашеской жизни. Феодор противостоял еретикам-иконоборцам и выступал против беззаконий, чем вызвал гнев императора Константина VI. В 796 году Феодора подвергли пыткам и отправили в ссылку в Солунь. По возвращении Феодор получил в управление заброшенный Студийский монастырь и занялся его восстановлением. Отсюда прозвище настоятеля — Студит.

При жизни святой немало пострадал за иконопочитание, много лет провел в изгнании, но не отступился от своих убеждений. Скончался Феодор Студит в 826 году. Верующие молятся святому об исцелении болезней и защите дома от пожаров.

close Феодор Студит Wikimedia Commons

24 ноября Русская православная церковь вспоминает: • великомученика Мину Котуанского (Фригийского);

• мученика Виктора и мученицы Стефаниды;

• мученика Викентия, диакона, Валенсийского;

• блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого, чудотворца;

• преподобного Мартирия Зеленецкого;

• мученика Стефана Дечанского, короля Сербского;

• священномученика Евгения Васильева, пресвитера.

Народные праздники и приметы 24 ноября

Федор Студит

По народному календарю 24 ноября — праздник Федора Студита, или Федора Мороза — так толковали прозвище Студита крестьяне.

В этот день готовились к зиме. Было принято следить за погодой: если день теплый, то и зима ожидалась теплой. И наоборот: холодный день предвещал морозы. Люди говорили: Федор Студит землю студит, со Студита стужа — что ни день, то хуже. Считалось, что сырая земля на Федора сулит оттепель до праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря.

В день Федора Мороза люди старались не выходить из дома, чтобы не простудиться. Главная традиция дня — горячие щи на столе. Их было принято есть с пылу, с жару. Люди верили, что тогда и зима будет не слишком суровой. Также крестьяне пили чай с сушеной земляникой, малиной и черникой. А еще — плели корзины к будущему урожаю.

Приметы

Если на небе много звезд — к богатому урожаю грибов и ягод.

Если весь день светит солнце — скоро будет морозно и пасмурно.

На Федора Мороза нельзя оставлять грязную посуду на столе — иначе в дом придут неудачи.

Неубранные колосья в поле предвещали плохой урожай.

Какие исторические события произошли 24 ноября

1859 год — Чарльз Дарвин опубликовал труд «Происхождение видов», который положил начало эволюционной биологии.

1861 год — в России официально учрежден Совет министров. Он рассматривал дела, которые требовали личного присутствия императора при обсуждении.

1905 год — в Севастополе началось вооруженное восстание моряков во главе с лейтенантом Петром Шмидтом. Оно продолжалось четыре дня. Верные правительству войска обстреляли мятежные корабли, после чего участники восстания сдались.

1944 год — завершилась Прибалтийская операция, в результате которой советские войска освободили от немецкой оккупации Эстонию, Литву, Латвию. Были разгромлены 26 дивизий немецкой группы армий «Север», три дивизии уничтожены полностью.

1956 год — ЦК КПСС принял постановление о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.

1961 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию о запрете применения ядерного оружия.

1963 год — подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди Харви Ли Освальд был смертельно ранен при этапировании в другую тюрьму.

1969 год — США и СССР ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия.

2022 год — в ходе ЧМ по футболу в Катаре Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившем на пяти чемпионатах мира.

close Carl Recine/Reuters

Дни рождения и юбилеи 24 ноября

В 1632 году родился Бенедикт Спиноза — нидерландский философ-рационалист и натуралист, один из главных представителей философии Нового времени.

В 1730 году родился Александр Суворов — российский полководец, генералиссимус и военный стратег, не проигравший за свою карьеру ни одного сражения, за исключением боя во время осады Очакова в ходе Русско-турецкой войны.

В 1800 году родился Иван Амосов — русский кораблестроитель, который повлиял на развитие отечественного судостроения. Построил первый в России винтовой фрегат «Архимед».

В 1806 году родился Уильям Уэбб Эллис — изобретатель регби.

В 1826 году родился Карло Коллоди — итальянский писатель, автор сказки «Приключения Пиноккио».

В 1873 году родился Юлий Мартов — политический деятель, один из лидеров меньшевиков.

1974 год — в долине реки Аваш в Эфиопии ученые обнаружили скелет женской особи австралопитека, названной Люси. По оценкам исследователей, она жила 3,2 млн лет назад. Люси стала первым известным науке представителем своего вида.

В 1888 году родился Дейл Карнеги — педагог и писатель, автор трудов по ораторскому мастерству и искусству коммуникации.

В 1905 году родился Михаил Ромашин — один из руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

В 1934 году родился Альфред Шнитке — советский и российский композитор и пианист, теоретик музыки.

В 1938 году родилась Наталья Крачковская — советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ.

В 1941 году родился Александр Масляков — телеведущий и режиссер, известный по «КВН».

close Денис Гришкин/РИА Новости

В 1955 году родился Клем Берк — сооснователь и участник группы Blondie, который также выступал в Ramones под псевдонимом Элвис Рамон.

Кто отмечает день рождения

82 года исполняется Виктору Сидяку — советскому фехтовальщику на саблях, 4-кратному олимпийскому чемпиону.

77 лет исполняется Людмиле Поргиной — советской и российской актрисе театра и кино, вдове Николая Караченцова.

71 год исполняется Эмиру Кустурице — сербскому кинорежиссеру, лауреату премий «Люмьер» и «Сезар».

close Екатерина Чеснокова/РИА Новости

67 лет исполняется Андрею Смолякову — актеру театра и кино, народному артисту РФ.

65 лет исполняется Армену Григоряну — советскому и российскому рок-музыканту, певцу, основателю, лидеру и автору большинства песен рок-группы «Крематорий».

47 лет исполняется Кэтрин Хайгл — американской актрисе и продюсеру, известной по фильмам «27 свадеб» и «Голая правда».

44 года исполняется Денису Шведову — российскому актеру, сыгравшему в фильме «Майор» и сериале «Бывшие».