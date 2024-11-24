«У них на Западе уже нет Бога»: почему Эмир Кустурица привязан к России Режиссеру Эмиру Кустурице исполнилось 70 лет

Сербскому режиссеру Эмиру Кустурице 24 ноября исполнилось 70 лет. Для нашей страны он — любимый гость: регулярно приезжает, дает интервью на русском языке и часто признается в любви к русской культуре. «Газета.Ru» — о том, как Кустурица стал лучшим другом России.

Впервые режиссер приехал к нам в 2001 году в качестве гитариста группы Zabranjeno Pusenje («Курить запрещено»). Коллектив выступил под названием Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra в ГКЗ «Россия» и нескольких клубах Москвы. Это стало началом прекрасной дружбы — Кустурица будет в нашей стране частым и любимым гостем.

Почетный удмурт и президент фестиваля «Дух огня»

В январе 2010-го Кустурица стал лауреатом премии Международного Фонда единства православных народов имени Патриарха Алексия II «за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов». В том же году, когда Кустурица со своим музыкальным коллективом No Smoking Orchestra отправился на гастроли в Ижевск, его наградили титулом «Почетный удмурт». В 2012-м в построенной им этнодеревне Дрвенград в Сербии он основал фестиваль русской музыки «Большой».

Через несколько лет — в 2016-м — президент России Владимир Путин наградил сербского режиссера Орденом Дружбы «за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».

close Президент РФ Владимир Путин и награжденный орденом Дружбы кинорежиссер Эмир Кустурица на церемонии вручения государственных наград и премии президента РФ иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами во время торжественного приема в Кремле в День народного единства, 2016 год Алексей Дружинин/РИА Новости

В июне 2020 года по приглашению на тот момент министра обороны Сергея Шойгу Эмир Кустурица побывал в Москве на Параде Победы и посетил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке. «Я очень рад, что был на Дне Победы, что видел парад. Я очень-очень счастливый человек, потому что понял, что жизнь — чудо, когда увидел новый храм Воскресения Христа», — сказал тогда Кустурица РИА Новости.

В 2022-м режиссер возглавил фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который проводится в Ханты-Мансийске. На открытие в 2023-м он, правда, не смог приехать — и поздравил участников по видеосвязи, продемонстрировав сломанную ногу. Зато прилетел в Югру в марте 2024-го, после чего встретился в Москве с Владимиром Путиным и рассказал, что планирует снять «русский триптих — три фильма в одном», завершив им свою карьеру в кино. Правда, российский президент возразил режиссеру — и предположил, что тот еще многое может сделать для мирового кинематографа.

В этом году Кустурица вообще много времени проводит в России и в многочисленных интервью делится планами создания фильма по мотивам произведений русских классиков. Об экранизации Достоевского он говорит много лет — правда, идея картины со временем изменилась.

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Кустурица и Достоевский

По словам режиссера, картину по Достоевскому он мечтает снять последние 25 лет. «Я пытался сделать это и во Франции, и в Италии, и в Сербии. Но только в России это стало возможным. Но сейчас это будет трагикомедия под названием «Как я не снял «Преступление и наказание»». В июне-августе следующего года начнутся съемки», — пообещал он в интервью «Вечерней Москве» в середине ноября, когда приезжал в Россию с презентацией книги «Мятежный ангел». Он рассказал, что картина будет частью трилогии, о которой режиссер говорил Владимиру Путину. «Дальше я хотел бы взять за основу повесть Льва Николаевича Толстого «Казаки». К Николаю Васильевичу Гоголю я обращусь, чтобы снять интересную историю: «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Мне понравилась эта зарисовка», — объяснил Кустурица.

О съемках фильма по Достоевскому он действительно говорит много лет. Еще в марте этого года обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля сообщал, что намерен создать картину «Инженер легких прогулок» в стиле итальянского неореализма. «Меня интересует добрый человек, инспирированный Достоевским, инженер легких прогулок. Так и мой фильм будет называться — «Инженер легких прогулок». Мне близки дух неореализма и инспирация у Достоевского. Попробую соединить романы «Преступление и наказание» и «Идиот». Это будет не иллюстративное прочтение», — говорил Эмир Кустурица «Московскому комсомольцу». По замыслу режиссера, это должна была быть картина о наивном, открытом людям молодом человеке — его образ вдохновлен князем Мышкиным, — который убивает «другого человека, угрожающего его жизни и любви». Режиссер даже говорил, что съемки этого фильма на русском языке начнутся в начале 2025 года, а в интервью ТАСС сообщал, что планирует снимать в Сочи.

А вот съемки картины «Лавр» по роману Евгения Водолазкина, о которых тоже много говорил режиссер, пока откладываются — хотя писатель уже закончил сценарий.

При этом впервые о том, что Эмир Кустурица планирует снять фильм о России, сообщалось еще в 2010 году. Тогда «Вечерняя Москва» писала, что съемки начнутся в 2011-м, а в главной роли будет Ингеборга Дапкунайте.

close Актрисы Ингеборга Дапкунайте и Забу Брайтман и режиссер Эмир Кустурица на 56-м Каннском кинофестивале, 2003 год Foc Kan/WireImage/Getty Images

«Я и так гражданин России»

В марте этого года Эмир Кустурица рассказал, что не против получить официальное гражданство России. «Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще, я гражданин мира, а России особенно. <…> Официально тоже, может быть, стану, почему нет. Я уже гражданин Сербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России», — заявил режиссер.

close Режиссер Эмир Кустурица с супругой Майей на вечере, посвященном открытию XXIX Московского международного кинофестиваля, 2007 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

И действительно, в любви нашей стране он признается часто и с удовольствием.

О России — точнее, об СССР, — он много слышал еще в детстве от своего отца, убежденного коммуниста. «Когда я был маленьким, мой отец часто рассказывал мне о России, потом, уже будучи подростком, я стал читать много русских авторов. Я думаю, что Россия — это тот символ, о котором говорил еще австрийский поэт Райнер Мария Рильке, когда сказал, что «Россия граничит с Богом». Это правда», — объяснял он в интервью.

В России режиссер, принявший православие в 2006 году, видит страну, близкую Сербии культурно и религиозно. Для него мы — «одной крови». «Я думаю, что русский народ более религиозный, чем на Западе. На Западе уже у них нет Бога, нет Иисуса Христа. Я всегда говорю, что русская культура — это европейская культура, но сейчас этой культуры меньше и меньше в Европе, больше и больше, я думаю, в России», — говорил он в интервью РЕН ТВ.

Общую судьбу Сербии и России режиссер, болезненно переживший распад Югославии и бомбардировки его страны видит и в противостоянии НАТО. Для него Россия — единственный союзник Сербии. «Мы живем в одной из самых болезненных точек планеты. После падения Берлинской стены Североатлантический альянс впервые решил показать всему миру свою силу, разбомбив Сербию. Эти бомбардировки были затеяны не потому, что мы были, по их словам, «плохими парнями». НАТО тем самым хотело приблизиться к России и показать, кто главный в Европе», — утверждал Эмир Кустурица в интервью «Вестям».