22 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

22 ноября родители поздравляют сыновей, с теплотой вспоминая их появление на свет, первые шаги и успехи. В России также празднуют День психолога. Православная церковь чтит икону Божией Матери «Скоропослушница». По народному календарю — Матрены зимние, день считали особенно благоприятным для сватовства, венчаний и свадеб. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 22 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 22 ноября

День сыновей

Хотя День сыновей начали отмечать недавно, праздник уже стал популярным в нашей стране. Официального статуса у него пока нет, поэтому семьи придумывают свои сценарии празднования: кто-то устраивает совместный ужин, кто-то дарит взрослым сыновьям забавные детские фото, а маленьким мальчишкам — желанные подарки.

День сыновей в 2025 году: открытки, поздравления и история праздника В России 22 ноября празднуют День сыновей. Для каждой семьи он наполнен личным смыслом... 21 ноября 17:04

День наполнен теплой атмосферой, поздравлениями и взаимной любовью: родители говорят, как гордятся своими мальчиками и любят их, какими бы взрослыми они ни были, а сыновья благодарят за поддержку, заботу и воспитание.

close Standret/Shutterstock/FOTODOM

День психолога

22 ноября психологи принимают поздравления с профессиональным праздником. В этот день в 1994 году в Москве прошел учредительный съезд Российского психологического общества, которое объединило специалистов всей страны. Спустя несколько лет факультет психологии МГУ начал проводить в этот день конференции, открытые лекции и встречи с практикующими психологами. Постепенно эту традицию подхватили другие вузы. В 2023 году Правительство РФ утвердило 22 ноября как День психолога.

День словарей и энциклопедий, или День лексикографа

Любители русского языка, библиотекари и ученые сегодня вспоминают Владимира Даля и его «Толковый словарь живого великорусского языка», а заодно поздравляют всех, кто создает энциклопедии, справочники и словари. Дата приурочена ко дню рождения выдающегося ученого, писателя, фольклориста. Даль десятилетиями собирал пословицы, редкие слова и профессиональные термины, записывал живую речь. Его многотомный труд известен каждому, кто интересуется русским языком.

В праздник библиотеки устраивают выставки словарей и энциклопедий, проводят викторины. Лексикографы проводят круглые столы, презентуют новые проекты. День напоминает: без людей, которые тихо и упорно работают над словарями, язык легко потеряет свою выразительность и точность.

Какие праздники и памятные даты отмечают 22 ноября в других странах

День кимчи — Южная Корея. В Корее кимчи — не просто блюдо на столе, а часть понятия «домашний уют». Без острой капусты или редьки не обходится ни один прием пищи. Еще много веков назад корейцы солили и квасили овощи в больших керамических сосудах, позже к ним добавили перец чили, чеснок и пасту из морепродуктов. А привычный «красный» вариант рецепта появился к XIX веку. Сейчас кимчи признана частью нематериального наследия ЮНЕСКО.

День ларимара — Доминикана. Этот праздник доминиканцы посвятили редкому камню — ларимару, который добывают в этой стране. Этот минерал небесно-голубого цвета свое название получил от имени Ларисса, так звали дочь одного из первых доминиканских ювелиров, и слова «мар» — море: синие прожилки камня и правда напоминают морскую волну. День ларимара закреплен на законодательном уровне. В праздник проводятся выставки украшений, ремесленные ярмарки и экскурсии на шахты.

close dreii/Shutterstock/FOTODOM

День музыки — Испания. В Испании сегодня звучит музыка всех жанров — от старинных органных пьес до фламенко и рока. В этот день католики чтят святую Цецилию, которую в XVI веке папа Григорий XIII объявил покровительницей музыки. Страна гордится своими музыкальными традициями: фламенко даже внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Среди композиторов чаще всего вспоминают Исаака Альбениса, Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалья и Хоакина Родриго с его знаменитым «Аранхуэсским концертом».

Религиозные праздники 22 ноября

День святителя Нектария Эгинского

Святитель Нектарий Эгинский — один из самых почитаемых в Греции чудотворцев. Имя этого святого прославляют и в России. Ему молятся об исцелении, в особенности от онкологических заболеваний.

Нектарий жил на рубеже XIX–XX веков. Родился в бедной семье, трудился рабочим, школьным учителем. В 1876 году был пострижен в монахи, а позже рукоположен в сан священника. Он быстро возвысился по службе, но был оклеветан, из-за чего святой остался без должности и средств к существованию.

В 1904 году на острове Эгина он основал Свято-Троицкий женский монастырь. Нектарий лично участвовал в строительстве обители: таскал камни и помогал рабочим. В конце жизни его одолела тяжелая болезнь — рак, но он смиренно принял все испытания. В больнице, куда положили Нектария, стали происходить чудеса. Пациенты получали исцеление, прикоснувшись к бинтам или одежде святого. Праведный скончался 22 ноября (по новому стилю) 1920 года. А спустя сорок лет был канонизирован.

Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»

История чудотворного образа берет начало в X веке на святой горе Афон. Предание гласит, что эту икону написал сам евангелист Лука еще при земной жизни Богородицы. Много веков святыня пребывала в одной из древнейших афонских обителей — Дохиарском монастыре. Свое название «Скоропослушница» икона получила в XVII веке после удивительного случая.

Монах по имени Нил каждый вечер проходил мимо образа с зажженной лучиной. Однажды он услышал голос, который повелевал ему больше не коптить огнем лик Богородицы. Но, решив, что это шутка братии, Нил проигнорировал предупреждение. Тогда невидимая сила наказала его — он внезапно ослеп. В раскаянии монах долго молился перед иконой, и Владычица вернула ему зрение, повелев объявить всей братии: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и услышание».

С тех пор слава об иконе разлетелась по всему православному миру. К ней обращаются в самых трудных обстоятельствах, прося о духовном прозрении, исцелении от болезней, помощи в житейских нуждах. Молитва перед образом несет особую надежду — веру в то, что Божия Матерь быстро услышит просьбу и ускорит свою помощь. В России списки с чудотворного афонского образа особо почитают в Москве — в Храме Христа Спасителя и Свято-Даниловом монастыре.

close Икона Божией Матери «Скоропослушница» в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Луганске РИА Новости

22 ноября Русская православная церковь также чтит память • мучеников Онисифора и Порфирия;

• преподобной Матроны Константинопольской;

• преподобной Феоктисты Паросской;

• преподобного Онисифора Печерского, в Ближних пещерах;

• мученика Александра Солунского;

• мученика Антония Апамейского;

• преподобного Иоанна Колова;

• преподобных Евстолии и Сосипатры;

• мученика и страстотерпца, благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского;

• священномучеников Парфения (Брянских), епископа Ананьевского, Константина Черепанова, Димитрия Русинова и других.

Народные праздники и приметы 22 ноября

Матрены зимние

Народный праздник Матрены зимние получил название в честь святой Матроны Константинопольской, которую в этот день поминает Православная церковь. Эта святая жила в V веке, и ее жизнь стала для многих примером благочестия и мудрости.

На Руси этот день считали рубежом, когда зима окончательно вступает в свои права. Люди говорили: на Матрены зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор. Погода часто подтверждала это поверье.

С этим днем связывали множество важных дел. Праздник считался временем примирения. Люди прощали старые обиды и старались начать день с чистыми помыслами. Хозяйки принимались за генеральную уборку: они выметали из избы весь сор, символически изгоняя все плохое, что накопилось за год. Старые и ненужные вещи непременно сжигали, веря, что вместе с дымом уходят беды и неудачи, а зимнюю одежду, которую не носили, перестирывали и отдавали тем, кто в ней нуждался.

День считался очень удачным для свадеб, помолвок и венчаний. Люди верили, что брак, заключенный на Матрену, будет крепким и счастливым.

Чтобы не навлечь на себя беду, наши предки соблюдали ряд строгих запретов. В этот день нельзя было стричь волосы и ногти, иначе зима могла пройти в болезнях и невзгодах. Не допускались ссоры, сквернословие и даже воспоминания о старых обидах, чтобы не привлечь в жизнь новые трудности.

Приметы

Иней на деревьях — к морозам, а густой туман — к оттепели.

Выпавший снег предвещал, что май будет холодным.

Ясная и морозная погода — к суровой зиме, а пасмурная и теплая — к мягкой, с частыми оттепелями.

Какие исторические события произошли 22 ноября

1318 год — в Золотой Орде по приказу хана Узбека был убит князь Михаил Ярославич Тверской. Михаил догадывался, что едет в Орду на верную погибель, но предпочел пожертвовать своей жизнью, а не ждать, когда ордынцы нагрянут в Тверь и принесут много бед. В 1549 году был канонизирован Русской православной церковью.

1906 год — в России началась аграрная реформа Петра Столыпина: крестьяне получили право выходить из общины, закреплять наделы в личную собственность, а государство стало поддерживать переселение на восток.

1909 год — братья Орвилл и Уилбер Райт основали первую фирму по выпуску аэропланов Wright Company, открыли завод в Дейтоне и начали выпускать серийные самолеты для армии и гражданских заказчиков.

1941 год — по ледовой трассе через Ладожское озеро к блокадному Ленинграду пошли грузовики с мукой, топливом, медикаментами и боеприпасами. Маршрут получил название «Дорога жизни». Первые колонны двигались под обстрелами по непрочному льду.

close «Дорога жизни» в осажденный Ленинград во время Великой Отечественной войны Global Look Press

Белый хлеб и котлеты из жмыха: как Ленинград оживал после немецкой блокады Ленинград был самым пострадавшим городом за время Великой Отечественной войны. Установленная немцами... 01 июня 11:02

1963 год — в Далласе во время следования президентского кортежа пулей из снайперской винтовки убит президент США Джон Кеннеди. После стрельбы задержан Ли Харви Освальд, который, по официальной версии, действовал в одиночку.

close Президент США Джон Кеннеди в Далласе за минуту до убийства, 22 ноября 1963 года Jim Altgens/AP

1986 год — в Лас Вегасе Майк Тайсон нокаутировал Тревора Бербика и завоевал титул WBC в супертяжелом весе. В 20 лет Тайсон стал самым молодым чемпионом мира среди тяжеловесов в истории бокса.

2020 год — администрация США Дональда Трампа официально вывела страну из Договора по открытому небу, прекратила участие в совместных наблюдательных полетах, чем вызвала зеркальные шаги со стороны России.

Дни рождения и юбилеи 22 ноября

В 1744 году родилась Эбигейл Адамс — американская писательница и общественная деятельница, супруга второго президента США Джона Адамса. Она выступала против рабства, за образование и расширение прав женщин. Вошла в историю как одна первых феминисток США.

В 1801 году родился Владимир Даль — русский лексикограф, писатель и этнограф. Главным делом его жизни стал «Толковый словарь живого великорусского языка» в четырех томах, который до сих пор цитируют как одно из самых полных собраний русской лексики XIX века.

close Василий Перов «Портрет писателя В. И. Даля» Wikimedia Commons

В 1890 году родился Шарль де Голль — французский генерал и государственный деятель, лидер «Свободной Франции» во время Второй мировой войны и первый президент Пятой республики.

В 1898 году родился Уайли Пост — американский пилот, рекордсмен и экспериментатор в области высотных полетов. В 1933 году он совершил одиночный кругосветный перелет и прославился на всю страну.

В 1898 году родился Родион Малиновский — маршал, дважды Герой Советского Союза, министр обороны СССР (1957—1967).

В 1928 году родился Николай Добронравов — поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР, муж и соавтор Александры Пахмутовой. Вместе они создали такие знаменитые песни, как «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда», «Нежность».

В 1935 году родилась Людмила Белоусова — советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка (1964, 1968).

В 1942 году родился Руслан Хасбулатов — российский экономист, политик и публицист. В начале 1990-х возглавил Верховный Совет РСФСР и сыграл заметную роль в политическом кризисе 1993 года. Позже он вернулся к научной и преподавательской работе. Скончался в 2023 году.

В 1946 году родился Ярослав Евдокимов — эстрадный певец баритон, прославился исполнением таких песен, как «Фантазер» и «Роза красная», народный артист Белоруссии и заслуженный артист России.

Кто отмечает дни рождения

82 года исполняется Ивану Курнуайе — канадскому хоккеисту, 10-кратному обладателю Кубка Стэнли и легенде «Монреаля».

68 лет исполняется Виктору Салтыкову — советскому и российскому эстрадному певцу, исполнителю таких хитов, как «Белая ночь», «Кони в яблоках», «Улетели листья».

67 лет исполняется Ирине Отиевой — советской и российской джазовой и эстрадной певице, композитору, автору песен, заслуженной артистке России.

64 года исполняется Мэриел Хемингуэй — американской актрисе и писательнице, номинантке на «Оскар», внучке писателя Эрнеста Хемингуэя.

63 года исполняется Виктору Пелевину — российскому писателю, автору культовых романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation П» и других.

close Эксмо

62 года исполняется Илзе Лиепе — советской и российской балерине и актрисе, народной артистке РФ, представительнице знаменитой балетной династии.

60 лет исполняется Мадсу Миккельсену — датскому актеру, звезде фильмов «Охота», «Еще по одной» и саги о Ганнибале Лектере.

58 лет исполняется Марку Руффало — американскому актеру и продюсеру, дважды лауреату премии «Эмми» и исполнителю роли Халка во вселенной Marvel.

41 год исполняется Скарлетт Йоханссон — американской актрисе и певице, лауреату премий BAFTA и «Тони», исполнительнице роли Черной вдовы.

close Thomas Bartilla/IMAGO/Global Look Press

34 года исполняется Ярославу Дронову (творческий псевдоним Shaman) — российскому певцу, композитору и автору песен, заслуженному артисту РФ.

32 года исполняется Адель Экзаркопулос — французской киноактрисе, самой молодой обладательнице «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, которую она получила в 2013 году за фильм «Жизнь Адель».