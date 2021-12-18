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Россия официально вышла из Договора по открытому небу

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Россия 18 декабря официально прекратила участие в Договоре по открытому небу (ДОН), приостановив выполнение своих обязательств по данному соглашению. О соответствующем решении ранее сообщил МИД РФ.

«Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию», — подчеркивалось в заявлении ведомства.

В министерстве пояснили, что, «несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США, их союзников и клиентов», Россия делала все возможное для сохранения соглашения.

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора являлось содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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