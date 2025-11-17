«В связи» или «всвязи»? Как запомнить правильное написание

Как не ошибиться в написании «в связи» — объясняет филолог

Написание сочетания «в связи» — один из случаев, которые вызывают затруднения даже у грамотных людей. Чтобы не ошибиться в правописании, нужно запомнить всего одно правило. «Газета.Ru» вместе с филологом разбирается, как пишется это сочетание, и на примерах поясняет, к какой части речи оно относится.

«В связи» — какая часть речи

Как рассказала кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и культуры речи РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Лаврушина, сочетание «в связи» может быть производным предлогом , который образован от другой части речи. В данном случае — от существительного «связь». Его можно заменить на предлог «из-за».

Предлог употребляется со словами в творительном падеже. А еще производный предлог указывает на причину, объясняет ее.

Примеры:

В связи с ремонтом этот выход закрыт.



В связи с переходом на новый рабочий график часы обеда изменятся.



Он уволился в связи с переездом.

Также «в связи» может быть сочетанием предлога «в» и существительного «связь» . В этом случае существительное употребляется в предложном падеже.

Примеры:

В связи этих людей было что-то болезненное.



Он состоит в связи с нашим зарубежным партнером.



Произошел сбой в связи, и разговор по телефону прервался.

К какой части речи относится сочетание «в связи», можно определить по смыслу.

Как пишется «в связи»

В любом из вариантов словосочетание «в связи» пишется раздельно.

Слитно это выражение не пишется никогда: это нужно запомнить. Но филологи отмечают, что многие задумываются, как правильно написать, «всвязи» или «в связи». Часто этот оборот путают с наречиями «вслепую», «вскользь» и подобными, где «в» выступает приставкой.

По своему значению предлог «в связи» близок предлогам «ввиду», «из-за». Очевидно, именно по этой причине и возникают сомнения в написании даже у тех, кто считает себя безусловно грамотным человеком. Екатерина Лаврушина кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и культуры речи РЭУ им. Г.В. Плеханова

Как обособляется «в связи»

На письме оборот «в связи» никогда не обособляется, запятые ставить не нужно , уточнила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Примеры:

В связи с вышеизложенным прошу обратить особое внимание на постановку знаков препинания.



В связи с неблагоприятными условиями городской парк закрыт для посещения.



В связи с моей болезнью прошу перенести нашу встречу.

Как запомнить написание «в связи»

Главное — запомнить, что слова «всвязи» в русском языке не существует! Выражение всегда пишется раздельно.

А чтобы определить часть речи, задайте вопрос.

Если это вопрос «Почему?», «По какой причине?», то перед вами производный предлог «в связи».

Примеры:

Он опоздал в связи с пробками.



Магазин закрыт в связи с проведением инвентаризации.



Рейсы отменены в связи со сбоями.

2. Если можно задать вопрос «В чем?» и ответом будет слово «связи» — это, перед которым стоит«в».

Примеры:

Его подозревают в связи с тайной полицией.



Они много лет состоят в связи, но не хотят жениться.



Инженеры устраняют перебои в связи.

Запомнить написание оборота поможет:

Практика. Попробуйте придумать разные предложения с сочетанием «в связи» и в скобках укажите смысл его употребления.



Попробуйте придумать разные предложения с сочетанием «в связи» и в скобках укажите смысл его употребления. Ассоциации. Придумайте интересный контекст или визуальный образ. Пусть «в» будет написано на одном вагоне поезда, а «связи» — на другом. Так вы будете помнить, что слова «едут вместе», но все же они разные.



Придумайте интересный контекст или визуальный образ. Пусть «в» будет написано на одном вагоне поезда, а «связи» — на другом. Так вы будете помнить, что слова «едут вместе», но все же они разные. Здравый смысл. Слова «всвязи» в русском языке нет, оно звучит и выглядит странно.



Слова «всвязи» в русском языке нет, оно звучит и выглядит странно. Чтение предложения справа налево. Попробуйте прочитать предложение с последнего слова: так вы запомните, что «в связи» пишется раздельно.



Попробуйте прочитать предложение с последнего слова: так вы запомните, что «в связи» пишется раздельно. Дополнительное слово. Попробуйте вставить прилагательное между предлогом «в» и существительным «связи».

Примеры:

Он находился в постоянной связи со специалистом поддержки.



Муж моей подруги состоял в тайной связи с коллегой.



Не вижу в их связи ничего хорошего.

Проверьте себя

Перед вами несколько предложений. Определите, какой частью речи является «в связи».

Наша встреча была отменена в связи с изменениями графика.

Правильный ответ Производный предлог указывает на причину отмены.

Доклад был отложен в связи с нехваткой времени на конференции.

Правильный ответ Производный предлог указывает на причину.

Он был замечен в тайной связи с нашими конкурентами.

Правильный ответ Существительное с предлогом: замечен (в чем?) в тайной связи.

Объявление дали в связи с изменением места проведения мероприятия.

Правильный ответ Производный предлог указывает на причину появления объявления.

Появились обрывы в связи.

Правильный ответ Существительное с предлогом: обрывы (в чем?) в связи.

Вход на площадку открыли на полчаса раньше в связи с аншлагом.

Правильный ответ Производный предлог указывает на причину раннего открытия.

Часть рейсов отменили в связи с непогодой.

Правильный ответ Производный предлог указывает на причину отмены рейсов.

Наши друзья состоят в романтической связи, но думают, что мы не замечаем.

Правильный ответ Существительное с предлогом: состоят (в чем?) в романтической связи.

Он разбирался в связи лучше наших инженеров.

Правильный ответ Существительное с предлогом: разбирался (в чем?) в связи.