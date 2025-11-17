«В связи» или «всвязи»? Как запомнить правильное написание

«В связи» — какая часть речи
Как рассказала кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и культуры речи РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Лаврушина, сочетание «в связи» может быть производным предлогом, который образован от другой части речи. В данном случае — от существительного «связь». Его можно заменить на предлог «из-за».
Предлог употребляется со словами в творительном падеже. А еще производный предлог указывает на причину, объясняет ее.
Примеры:
- В связи с ремонтом этот выход закрыт.
- В связи с переходом на новый рабочий график часы обеда изменятся.
- Он уволился в связи с переездом.
Также «в связи» может быть сочетанием предлога «в» и существительного «связь». В этом случае существительное употребляется в предложном падеже.
Примеры:
- В связи этих людей было что-то болезненное.
- Он состоит в связи с нашим зарубежным партнером.
- Произошел сбой в связи, и разговор по телефону прервался.
К какой части речи относится сочетание «в связи», можно определить по смыслу.
Как пишется «в связи»
В любом из вариантов словосочетание «в связи» пишется раздельно.
Слитно это выражение не пишется никогда: это нужно запомнить. Но филологи отмечают, что многие задумываются, как правильно написать, «всвязи» или «в связи». Часто этот оборот путают с наречиями «вслепую», «вскользь» и подобными, где «в» выступает приставкой.
Как обособляется «в связи»
На письме оборот «в связи» никогда не обособляется, запятые ставить не нужно, уточнила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».
Примеры:
- В связи с вышеизложенным прошу обратить особое внимание на постановку знаков препинания.
- В связи с неблагоприятными условиями городской парк закрыт для посещения.
- В связи с моей болезнью прошу перенести нашу встречу.
Как запомнить написание «в связи»
Главное — запомнить, что слова «всвязи» в русском языке не существует! Выражение всегда пишется раздельно.
А чтобы определить часть речи, задайте вопрос.
- Если это вопрос «Почему?», «По какой причине?», то перед вами производный предлог «в связи».
Примеры:
- Он опоздал в связи с пробками.
- Магазин закрыт в связи с проведением инвентаризации.
- Рейсы отменены в связи со сбоями.
Примеры:
- Его подозревают в связи с тайной полицией.
- Они много лет состоят в связи, но не хотят жениться.
- Инженеры устраняют перебои в связи.
Запомнить написание оборота поможет:
- Практика. Попробуйте придумать разные предложения с сочетанием «в связи» и в скобках укажите смысл его употребления.
- Ассоциации. Придумайте интересный контекст или визуальный образ. Пусть «в» будет написано на одном вагоне поезда, а «связи» — на другом. Так вы будете помнить, что слова «едут вместе», но все же они разные.
- Здравый смысл. Слова «всвязи» в русском языке нет, оно звучит и выглядит странно.
- Чтение предложения справа налево. Попробуйте прочитать предложение с последнего слова: так вы запомните, что «в связи» пишется раздельно.
- Дополнительное слово. Попробуйте вставить прилагательное между предлогом «в» и существительным «связи».
Примеры:
- Он находился в постоянной связи со специалистом поддержки.
- Муж моей подруги состоял в тайной связи с коллегой.
- Не вижу в их связи ничего хорошего.
Проверьте себя
Перед вами несколько предложений. Определите, какой частью речи является «в связи».
Наша встреча была отменена в связи с изменениями графика.
Доклад был отложен в связи с нехваткой времени на конференции.
Он был замечен в тайной связи с нашими конкурентами.
Объявление дали в связи с изменением места проведения мероприятия.
Появились обрывы в связи.
Вход на площадку открыли на полчаса раньше в связи с аншлагом.
Часть рейсов отменили в связи с непогодой.
Наши друзья состоят в романтической связи, но думают, что мы не замечаем.
Он разбирался в связи лучше наших инженеров.
Этот мужчина работает в связи, обеспечивает защиту от кибератак.