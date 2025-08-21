«Не то чтобы» или «не то что бы»: как писать правильно?

Что означает выражение и как его писать
Выражения «Не то чтоб(ы)» или «не то что» употребляются при неопределенности оценки предмета, признака, действия либо для усиления их градации. Говорящий частично отрицает признак или действие и точнее формулирует его во второй части предложения.
В ту минуту я не то чтобы струсил, а немного оробел. (А.И. Куприн)
Князю стало наконец не то чтобы жалко, а так, как бы совестно. (Ф.М. Достоевский)
Это выражение получило в языке широкое распространение по нескольким причинам. В частности, оно позволяет:
- сгладить или скорректировать оценку;
- усилить свою позицию в разговоре с оппонентом;
- подобрать более подходящее выражение;
- повысить экспрессивность сообщения;
- отобразить сомнения или неуверенность.
Главное, что нужно запомнить: у этого популярного устойчивого выражения есть только один вариант написания.
Согласно нормам русского языка, правильно говорить и писать «не то чтобы». Только этот вариант считается верным.
«Не то чтобы»: его роль в предложении
«Не то чтобы» — это не набор из частицы, местоимения и союза, а цельное выражение, так называемое неразложимое сочетание, то есть его нельзя разделить на отдельные члены предложения. Поэтому внутри него запятая не ставится, само выражение не обособляется.
В предложении оно может играть роль двойного союза и модального оборота. Чтобы понять, почему это сочетание пишется именно в таком виде, учитель русского и испанского языка Инна Бутенева предлагает разобрать разные варианты употребления «не то чтобы».
Двойной союз
Двойной союз — вид составного союза, у него обе части расположены не рядом, при этом вторая часть может быть как обязательной, так и необязательной:
- не то чтоб(ы)…, но…
- не то что…, но…
- не то чтоб(ы)…, а…
- не то что…., а…
«Двойной союз — это сочинительный союз, внутри которого всегда находится запятая, а слева и справа от нее располагаются однородные члены (обычно два)», — пояснила Инна Бутенева в разговоре с «Газетой.Ru».
Кот Мухтар был не то что гениальным, но чрезвычайно хитрым.
За дорогой не то чтоб пустыня, но пейзаж без домов и людей. (Б. Окуджава)
Модальный оборот
«Модальность предполагает привнесение субъективности в предложение: мнений, состояний, чувств, предположений, уверенности/неуверенности. Обороты устойчивы, то есть закрепляются в языке, в том числе графически, в определенном, трудно поддающемся изменениям виде», — подчеркнула Инна Бутенева.
Эксперт отметила, что у оборотов есть константное значение — обычно переносное.
Не то что Курицын, даже кот Мухтар знал, что по пятницам в квартире Петрова начинается еженедельный большой загул. = Информация о большом загуле Петрова была доступна не только Курицыну (человеку), но и коту (Мухтару).
Не то чтобы Курицын любил эти посиделки, просто он отличался слабохарактерностью и всегда шел туда, куда влачила его судьба, часто принимавшая облик районного хулигана Петрова. = Курицын не хотел принимать участие в загулах Петрова, но из-за слабохарактерности не мог отказаться.
Как запомнить правильность написания
Чтобы запомнить правильность написания «не то чтобы», можно самостоятельно составить несколько примеров предложений с этим устойчивым выражением.
Например:
- Он не то чтобы очень любил мороженое, но оно выглядело таким вкусным, что отказаться было невозможно.
- Она не то чтобы сомневалась, а просто не спешила принять предложение на свидание.
- Подруга не то чтобы врала ему прямо в глаза, но просто умалчивала правду.
- Он не то чтобы очень рад, но и не расстроен.
- Не то что смородиновый, даже яблочный джем бывает кислым.