«Не то чтобы» или «не то что бы»: как писать правильно?

Как правильно — «не то чтобы» или «не то что бы»? Правописание этого устойчивого выражения часто вызывает затруднения не только у школьников, но и у взрослых людей. «Газета.Ru» с помощью правил и примеров объясняет, как его писать — слитно или раздельно, нужны ли запятые и в каких случаях уместно использовать это выражение.

Что означает выражение и как его писать

Выражения «Не то чтоб(ы)» или «не то что» употребляются при неопределенности оценки предмета, признака, действия либо для усиления их градации. Говорящий частично отрицает признак или действие и точнее формулирует его во второй части предложения.

В ту минуту я не то чтобы струсил, а немного оробел. (А.И. Куприн)

Князю стало наконец не то чтобы жалко, а так, как бы совестно. (Ф.М. Достоевский)

Это выражение получило в языке широкое распространение по нескольким причинам. В частности, оно позволяет:

сгладить или скорректировать оценку;



усилить свою позицию в разговоре с оппонентом;



подобрать более подходящее выражение;



повысить экспрессивность сообщения;



отобразить сомнения или неуверенность.

Главное, что нужно запомнить: у этого популярного устойчивого выражения есть только один вариант написания.

Согласно нормам русского языка, правильно говорить и писать «не то чтобы». Только этот вариант считается верным.

«Не то чтобы»: его роль в предложении

«Не то чтобы» — это не набор из частицы, местоимения и союза, а цельное выражение, так называемое неразложимое сочетание, то есть его нельзя разделить на отдельные члены предложения. Поэтому внутри него запятая не ставится, само выражение не обособляется.

В предложении оно может играть роль двойного союза и модального оборота. Чтобы понять, почему это сочетание пишется именно в таком виде, учитель русского и испанского языка Инна Бутенева предлагает разобрать разные варианты употребления «не то чтобы».

Двойной союз

Двойной союз — вид составного союза, у него обе части расположены не рядом, при этом вторая часть может быть как обязательной, так и необязательной:

не то чтоб(ы)…, но…



не то что…, но…



не то чтоб(ы)…, а…



не то что…., а…

«Двойной союз — это сочинительный союз, внутри которого всегда находится запятая, а слева и справа от нее располагаются однородные члены (обычно два)», — пояснила Инна Бутенева в разговоре с «Газетой.Ru».

Кот Мухтар был не то что гениальным, но чрезвычайно хитрым.

За дорогой не то чтоб пустыня, но пейзаж без домов и людей. (Б. Окуджава)

Модальный оборот

«Модальность предполагает привнесение субъективности в предложение: мнений, состояний, чувств, предположений, уверенности/неуверенности. Обороты устойчивы, то есть закрепляются в языке, в том числе графически, в определенном, трудно поддающемся изменениям виде», — подчеркнула Инна Бутенева.

Эксперт отметила, что у оборотов есть константное значение — обычно переносное.

Не то что Курицын, даже кот Мухтар знал, что по пятницам в квартире Петрова начинается еженедельный большой загул. = Информация о большом загуле Петрова была доступна не только Курицыну (человеку), но и коту (Мухтару).

Не то чтобы Курицын любил эти посиделки, просто он отличался слабохарактерностью и всегда шел туда, куда влачила его судьба, часто принимавшая облик районного хулигана Петрова. = Курицын не хотел принимать участие в загулах Петрова, но из-за слабохарактерности не мог отказаться.

Модальные обороты используются для противопоставления или сравнения, звучащих как субъективное мнение. Как в модальном обороте, так и в двойном союзе «чтобы» пишется слитно и перед чтобы (что) запятая не ставится. Инна Бутенева учитель русского языка

Как запомнить правильность написания

Чтобы запомнить правильность написания «не то чтобы», можно самостоятельно составить несколько примеров предложений с этим устойчивым выражением.

