«При чем» и «причем» — какая часть речи
Чтобы понять разницу между «причем» и «при чем», важно запомнить: это разные части речи.
Причем — это присоединительный союз или наречие (зависит от употребления), он служит для связи слов или словосочетаний в ряду однородных членов предложения.
При чем — это предлог с местоимением. В этом случае слово указывает на предмет, но не обозначает его.
Главная разница между «при чем» и «причем» — в использовании этих выражений. Кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и культуры речи РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Лаврушина уточнила, что различить «при чем» и «причем» можно только по смыслу.
Когда пишется «при чем»
«При чем» пишется раздельно, если используется сочетание предлога с местоимением. В этом случае «при чем» указывает на предмет, но конкретно его не обозначает. Например, в вопросительном предложении.
Пример:
— При чем построено здание?
— При оборонном заводе.
— При чем он был задержан?
— При краже магазина.
«При чем» пишется раздельно, если им можно заменить вопросы «зачем?» и «с какой стати?» В этом случае задают вопрос, имеет ли субъект отношение к какому-либо событию.
Пример:
- При чем здесь я?
- При чем в этой ситуации сотрудник, если это дела начальства?
- Ты при чем в этом споре?
«При чем» пишется раздельно, если используется в придаточной части сложноподчиненного предложения. В таких случаях главная часть указывает на наличие вопроса или продолжается пояснением.
Пример:
- Мне интересно, при чем тут моя работа.
- Уточните, при чем здесь этот документ.
- На видеолекции о фильме Квентина Тарантино «Убить Билла» гости узнают, при чем там Роберт Родригес.
Устойчивое выражение «ни при чем» всегда пишется раздельно. В книгах вы можете встретить написание «не при чем», такая норма была зафиксирована в «Толковом словаре русского языка» профессора Ушакова, но с точки зрения современного языка это неправильно. После проведенной в 1956 году реформы орфографии правильным стал вариант «ни при чем». Это словосочетание нужно просто запомнить.
Пример:
- Работник здесь совершенно ни при чем.
- Платье оказалось с браком, покупатель ни при чем.
Когда пишется «причем»
Слово «причем» — это присоединительный союз. К нему нельзя задать вопрос, но можно заменить другой союз («при этом», «к тому же») или опустить. «Причем» употребляется в следующих случаях.
Союз присоединяет слова или словосочетания в ряду однородных членов и указывает на дополнительную информацию.
Пример:
- Он хорошо справился с заданием, причем без помощи родителей.
- Она купила хлеб, молоко и сыр со скидкой, причем все продукты были свежие.
- На конференцию прибыли инженеры и руководители отделов, причем некоторые были из других городов.
Союз присоединяет слова или словосочетания и указывает на информацию, передаваемую одним из предшествующих слов.
Пример:
- Она купила шоколад и журнал, причем на английском языке. (В этом случае информация после союза «причем» относится только к слову «журнал»).
- Он изучает английский и французский язык, причем французский — на продвинутом уровне.
- Она купила пальто и ботинки с рук, причем ботинки ни разу не носили.
Союз присоединяет вторую часть сложносочиненного предложения и указывает на то, что она конкретизирует содержание первой части или вносит уточнение.
Пример:
- Экспедиция прошла успешно, причем завершилась раньше назначенного срока. (В этом случае вторая часть конкретизирует и дополняет первую: экспедиция не просто успешна, но и завершилась раньше).
- Проект завершили в срок, причем учли пожелания заказчика.
- Он быстро решил задачу, причем без ошибок.
Союз можно заменить словами этой же части речи «притом», «в том числе», «вместе с тем», «к тому же».
Пример:
- Он грамотный специалист, причем с большим опытом работы в других странах.
- Мы посетили несколько музеев, причем успели и на выставку современного искусства.
- Он рассказал анекдот, причем обыграл его интонационно.
Как запомнить: совет филолога
Кандидат филологических наук Екатерина Лаврушина советует заменять в голове слово «причем» на «притом».
Пример:
- При том вокзале есть кафе.
- У меня есть для тебя работа, притом интересная.
В предложении № 2 слово «притом» можно заменить на «причем» или «к тому же» без потери смысла. В этом случае слово пишется слитно.
Проверьте себя
Задания
- Он ушел быстро, при(чем) захватил с собой все пособия.
2. При(чем) построен этот корпус?
3. Она быстро выполнила задания, при(чем) учла все наши пожелания.
4. Я читаю по книге в неделю, при(чем) большинство из них на английском.
5. Петя здесь вообще ни при(чем), я сейчас не о нем говорю!
6. Она помогла нам, при(чем) потратила много времени.
7. Если мы уже все решили, она здесь при(чем)?
8. Я не знаю, при(чем) здесь этот человек.
9. Он купил машину и мотоцикл, при(чем) мотоцикл новый.
10. Этот милый маленький щенок здесь совершенно ни(при)чем.