Чебурашка — еврей или марокканец? Кого и почему волнует его национальность

На заседании Госдумы РФ неожиданно заговорили о Чебурашке: глава бюджетного комитета Андрей Макаров объявил, что Чебурашка был евреем. Свой вывод депутат сделал исходя из того, что единственной страной, поставлявшей апельсины в СССР, был Израиль, а герой, как известно, прибыл к нам в ящике с апельсинами. Однако мнения народных избранников разделились, а теперь уже и в соцсетях гадают, кто Чебурашка по национальности? «Газета.Ru» решила разобраться в нюансах биографии Чебурашки, а заодно и его друзей, чтобы расставить все точки над «i».

Зачем Чебурашке приписывают национальность

Чебурашка изначально сам по себе был «мигрантом»: по сюжету сказки Эдуарда Успенского он жил в тропическом лесу и случайно приехал в СССР, забравшись в ящик с апельсинами. Другими словами, пушистый зверек прибыл из далеких краев и оказался в нашей стране фактически нелегально, без визы, приглашения и паспорта.

Однако никого из детей это никогда не волновало. Советским ребятам было все равно, откуда родом Чебурашка, ведь он сразу стал «своим» — добрым другом, готовым помогать и делать хорошие дела.

Со временем Чебурашка и вовсе превратился в национальный символ. Забавно, что герой-«иностранец» сделался одним из главных персонажей советской детской литературы — наряду с Буратино или котом Матроскиным. Чебурашку знают и любят за пределами России. Например, в Японии по мотивам приключений Чебурашки выпускали мультфильмы и сериалы. Получается, наш ушастик — фигура международная. При таких масштабах уже сложно привязать его к какой-то одной стране или национальности.

Чебурашка скорее «гражданин детства», чем выходец из конкретного государства.

Зачем же депутаты решили «выдать» Чебурашке национальность?

Пожалуй, это лишь повод улыбнуться и поностальгировать. В Госдуме спор о происхождении персонажа вспыхнул в шутливом ключе, в рамках обсуждения продвижения отечественных игрушек на рынке.

«Полагаю, что это «замечательное» высказывание следует рассматривать как курьез. Напомню, в русском языке курьез определяется как смешной, несуразный случай, забавное обстоятельство или происшествие. Это высказывание — и есть тот самый «смешной, несуразный случай» — отметил в беседе с «Газетой.Ru» академик Российской академии образования, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор института педагогики и психологии образования МГПУ Александр Савенков.

Кстати, находчивые историки культуры и раньше предполагали, что у Чебурашки могут быть израильские корни — ведь повесть о нем была написана как раз в те годы, когда СССР завозил апельсины из Израиля в рамках «апельсиновой сделки». Так что заявление про еврейскую национальность героя выглядит тривиальным фактом, о котором вдруг вспомнили на высоком уровне. Конечно, для образа Чебурашки национальность никогда не имела значения — важнее были его добрые дела и дружба.

К слову Чебурашке уже успели приписать и другие возможные «гражданства» — марокканское и испанское. На том самом заседании в Госдуме, где спорили про его происхождение, депутаты вспоминали, что в СССР апельсины завозили не только из Израиля, но еще и из Марокко и Испании. Логика простая до смешного: раз Чебурашка приехал в ящике с апельсинами, значит, теоретически он мог быть и «марокканцем», и «испанцем».



Но депутат Госдумы Андрей Макаров стоял на своем: марокканскими, дескать, были мандарины, а «Чебурашка не испанец».



Так шуточный спор превратился в мини-дебаты о том, какой «национальности» главный ушастый сказочный герой страны.

Мне доводилось читать рассуждения горе-юристов о многочисленных «нарушениях» Гражданского и Уголовного кодекса, совершенных «закоренелыми рецидивистами» Чебурашкой и крокодилом Геной: тут и незаконное пересечение государственной границы в ящике из-под апельсинов, и зацепинг, и полет на вертолете с грубым нарушением правил эксплуатации воздушных судов, и «хищение» строительной техники ради благой цели — строительства детской площадки. А Волк из «Ну, погоди!» и Бременские музыканты, если верить таким разборкам, вообще давно заработали себе пожизненное заключение… Чего только не рождается в перенапряженных головах некоторых специалистов. Александр Савенков директор института педагогики и психологии образования МГПУ, профессор

А кто тогда Крокодил Гена?

Если уж выяснилось, что Чебурашка «не россиянин», поневоле задаешься вопросом: а кем тогда считать его лучшего друга крокодила Гену? Гена, на первый взгляд, тоже персонаж не вполне коренной — все-таки крокодилы в природе водятся явно не в средней полосе.

Возможно, когда-то Гена прибыл к нам из африканских болот или из заморского зоопарка по обмену. Но по сюжету книжки крокодил Гена — самый что ни на есть местный житель. Он живет в том же городе, куда попал Чебурашка, работает в зоопарке (причем официально, «крокодилом» в первую смену) и даже имеет собственную квартиру. Проще говоря, Гена давно обрусел и полностью интегрировался в общество, имеет трудовую книжку и стаж.

Можно сказать, что крокодил Гена — советский (а теперь российский) гражданин по духу. Он носит шляпу и пальто, по-вечерам играет на гармошке любимую песенку «День рождения» — ну чем не свой парень? Имя у Гены тоже вполне наше — Геннадий.

Никто в мультфильме или книге не интересуется, где Гена вылупился из яйца и не нужен ли ему загранпаспорт или разрешение на работу в России. Его ценят за добрый характер, верность дружбе и активную жизненную позицию.

Гена первым протягивает лапу помощи одиноким героям — даже объявление в газете дал, чтобы найти друзей. Разве важно, русский он, египтянин или условный «африкано-россиянин»? Крокодил Гена давно стал родным персонажем, и никакая формальная «национальность» этому не мешает.

А старуха Шапокляк?

Ну а как быть со старухой Шапокляк — уж она-то точно человек, может, ей тоже приписать какую-нибудь заморскую родню?

На первый взгляд, имя у Шапокляк и правда иностранное. В честь него она, кстати, и названа: «шапокляк» — это складной цилиндр (шляпа-трансформер) из старинной моды. Элегантный головной убор, строгий черный ретро-костюм, блузка с жабо, ридикюль — по стилю эта дама будто сошла с парижской открытки 1930-х. Но на деле гражданство у старухи Шапокляк самое что ни на есть советское.

Она типичная городская вредина-пенсионерка, которая живет где-то поблизости и вечерами хулиганит на улицах. В книге Шапокляк строит пакости жителям города, таская в сумочке свою крысу Лариску и стреляя из рогатки по прохожим. Про ее происхождение нигде не говорится, да это и не важно — вредных бабушек хватает в любом дворе.

Конечно, можно шутить дальше и попытаться отыскать у Шапокляк иностранные корни. Может, в молодости она эмигрировала из Франции, раз носит французскую шляпку? А вдруг Лариска — вовсе не крыса, а замаскированная заморская шиншилла? Но все это уже из области анекдотов, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» предприниматель, основатель PR-агентства «Взрывной Пиар», кандидат философских наук Роман Масленников.

Каких национальностей Гена и Шапокляк — это, конечно, забавный вопрос. Я не депутат Госдумы и не обладаю базой данных о советских поставках цитрусов, чтобы рассуждать всерьез. Если пофантазировать, то крокодил Гена, на мой взгляд, это такой обрусевший африканец: зеленый, фактурный, сильный товарищ с крупными чертами. А Шапокляк, с ее педантичной манерой, чопорной одеждой и строгой внешностью, вполне могла бы быть немкой или полькой. В любом случае все это, конечно, игра воображения, а не предмет для серьезной политической повестки. Роман Масленников основатель PR-агентства, бизнес-спикер

Кстати Ходили слухи, что прототипом Шапокляк была реальная знакомая автора. Говорили, Успенский списал образ то ли с вредной родственницы, то ли с преподавательницы.

Как бы то ни было, никакого «иностранного агента» в образе старухе Шапокляк нет — ей хватает собственных причин вредничать без всякой геополитики.

История с определением «национальности» Чебурашки — курьез, который напоминает нам о самом герое и его друзьях, подчеркнули собеседники «Газеты.Ru». Чебурашка приехал неизвестно откуда, но стал родным для всех нас. Его дружба с крокодилом Геной и даже противостояние со старухой Шапокляк учат тому, что добрые дела и взаимопомощь всегда важнее, чем происхождение.

В знаменитой сказке друзья вообще строили Дом Дружбы, чтобы объединить всех одиноких обитателей города — и зверей, и людей. И правда, разве принципиально, из какого ящика с апельсинами вылез твой друг? Главное, что он готов быть хорошим приятелем и делать мир лучше.

Никогда не было и быть не может у Чебурашки никакой национальности. Национальность — изобретение человека, и есть она только у людей. У животных и тем более у вымышленных героев мультфильмов не может быть национальности. Сказочные персонажи и мультгерои, рожденные в нашей стране, связаны с нашими традициями тысячами невидимых нитей: они несут в себе наш культурный код и сами уже стали неотъемлемой частью национальной культуры. Александр Савенков директор института педагогики и психологии образования МГПУ, профессор

Так что пусть Чебурашка останется героем без паспорта, которого с равной любовью могут считать своим и в России, и в любой другой стране.