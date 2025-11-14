Чебурашка — еврей или марокканец? Кого и почему волнует его национальность

Зачем Чебурашке приписывают национальность
Чебурашка изначально сам по себе был «мигрантом»: по сюжету сказки Эдуарда Успенского он жил в тропическом лесу и случайно приехал в СССР, забравшись в ящик с апельсинами. Другими словами, пушистый зверек прибыл из далеких краев и оказался в нашей стране фактически нелегально, без визы, приглашения и паспорта.
Однако никого из детей это никогда не волновало. Советским ребятам было все равно, откуда родом Чебурашка, ведь он сразу стал «своим» — добрым другом, готовым помогать и делать хорошие дела.
Со временем Чебурашка и вовсе превратился в национальный символ. Забавно, что герой-«иностранец» сделался одним из главных персонажей советской детской литературы — наряду с Буратино или котом Матроскиным. Чебурашку знают и любят за пределами России. Например, в Японии по мотивам приключений Чебурашки выпускали мультфильмы и сериалы. Получается, наш ушастик — фигура международная. При таких масштабах уже сложно привязать его к какой-то одной стране или национальности.
Кадр из фильма «Чебурашка»Централ Партнершип
Чебурашка скорее «гражданин детства», чем выходец из конкретного государства.
Зачем же депутаты решили «выдать» Чебурашке национальность?
Пожалуй, это лишь повод улыбнуться и поностальгировать. В Госдуме спор о происхождении персонажа вспыхнул в шутливом ключе, в рамках обсуждения продвижения отечественных игрушек на рынке.
«Полагаю, что это «замечательное» высказывание следует рассматривать как курьез. Напомню, в русском языке курьез определяется как смешной, несуразный случай, забавное обстоятельство или происшествие. Это высказывание — и есть тот самый «смешной, несуразный случай» — отметил в беседе с «Газетой.Ru» академик Российской академии образования, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор института педагогики и психологии образования МГПУ Александр Савенков.
Кстати, находчивые историки культуры и раньше предполагали, что у Чебурашки могут быть израильские корни — ведь повесть о нем была написана как раз в те годы, когда СССР завозил апельсины из Израиля в рамках «апельсиновой сделки». Так что заявление про еврейскую национальность героя выглядит тривиальным фактом, о котором вдруг вспомнили на высоком уровне. Конечно, для образа Чебурашки национальность никогда не имела значения — важнее были его добрые дела и дружба.
Так шуточный спор превратился в мини-дебаты о том, какой «национальности» главный ушастый сказочный герой страны.
А кто тогда Крокодил Гена?
Если уж выяснилось, что Чебурашка «не россиянин», поневоле задаешься вопросом: а кем тогда считать его лучшего друга крокодила Гену? Гена, на первый взгляд, тоже персонаж не вполне коренной — все-таки крокодилы в природе водятся явно не в средней полосе.
Возможно, когда-то Гена прибыл к нам из африканских болот или из заморского зоопарка по обмену. Но по сюжету книжки крокодил Гена — самый что ни на есть местный житель. Он живет в том же городе, куда попал Чебурашка, работает в зоопарке (причем официально, «крокодилом» в первую смену) и даже имеет собственную квартиру. Проще говоря, Гена давно обрусел и полностью интегрировался в общество, имеет трудовую книжку и стаж.
Можно сказать, что крокодил Гена — советский (а теперь российский) гражданин по духу. Он носит шляпу и пальто, по-вечерам играет на гармошке любимую песенку «День рождения» — ну чем не свой парень? Имя у Гены тоже вполне наше — Геннадий.
Никто в мультфильме или книге не интересуется, где Гена вылупился из яйца и не нужен ли ему загранпаспорт или разрешение на работу в России. Его ценят за добрый характер, верность дружбе и активную жизненную позицию.
Гена первым протягивает лапу помощи одиноким героям — даже объявление в газете дал, чтобы найти друзей. Разве важно, русский он, египтянин или условный «африкано-россиянин»? Крокодил Гена давно стал родным персонажем, и никакая формальная «национальность» этому не мешает.
А старуха Шапокляк?
Ну а как быть со старухой Шапокляк — уж она-то точно человек, может, ей тоже приписать какую-нибудь заморскую родню?
На первый взгляд, имя у Шапокляк и правда иностранное. В честь него она, кстати, и названа: «шапокляк» — это складной цилиндр (шляпа-трансформер) из старинной моды. Элегантный головной убор, строгий черный ретро-костюм, блузка с жабо, ридикюль — по стилю эта дама будто сошла с парижской открытки 1930-х. Но на деле гражданство у старухи Шапокляк самое что ни на есть советское.
Она типичная городская вредина-пенсионерка, которая живет где-то поблизости и вечерами хулиганит на улицах. В книге Шапокляк строит пакости жителям города, таская в сумочке свою крысу Лариску и стреляя из рогатки по прохожим. Про ее происхождение нигде не говорится, да это и не важно — вредных бабушек хватает в любом дворе.
Конечно, можно шутить дальше и попытаться отыскать у Шапокляк иностранные корни. Может, в молодости она эмигрировала из Франции, раз носит французскую шляпку? А вдруг Лариска — вовсе не крыса, а замаскированная заморская шиншилла? Но все это уже из области анекдотов, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» предприниматель, основатель PR-агентства «Взрывной Пиар», кандидат философских наук Роман Масленников.
Как бы то ни было, никакого «иностранного агента» в образе старухе Шапокляк нет — ей хватает собственных причин вредничать без всякой геополитики.
История с определением «национальности» Чебурашки — курьез, который напоминает нам о самом герое и его друзьях, подчеркнули собеседники «Газеты.Ru». Чебурашка приехал неизвестно откуда, но стал родным для всех нас. Его дружба с крокодилом Геной и даже противостояние со старухой Шапокляк учат тому, что добрые дела и взаимопомощь всегда важнее, чем происхождение.
В знаменитой сказке друзья вообще строили Дом Дружбы, чтобы объединить всех одиноких обитателей города — и зверей, и людей. И правда, разве принципиально, из какого ящика с апельсинами вылез твой друг? Главное, что он готов быть хорошим приятелем и делать мир лучше.
Так что пусть Чебурашка останется героем без паспорта, которого с равной любовью могут считать своим и в России, и в любой другой стране.