«Не гимнастирую когда устал»: 150 лет назад родился Ленин

Ленин и красный террор

Советская пропаганда усиленно создавала Владимиру Ленину образ «доброго дедушки». Вопреки этому стереотипу, на самом деле вождь революции был жесток, довольно мстителен и совсем не стар: он умер в 53, а когда прорвался к власти – еще даже не перешагнул «полтинник». Выстрелы в Ленина на заводе Михельсона в Москве 30 августа 1918 года и убийство председателя петроградской ЧК Моисея Урицкого в тот же день привели к постановлению «О красном терроре». Уже через несколько дней после покушения на Ленина были казнены 512 «буржуазных заложников». Поправив здоровье, председатель Совнаркома не только не прекратил бессудные расправы, но и сам – порой не без удовольствия – отдавал пожелания или приказы об уничтожении «врагов революции». Часто как бы невзначай, в полушутливой форме Ленин обрекал на мучительную смерть тысячи людей, чья «вина» заключалась лишь в их политических убеждениях или принадлежности к «враждебному» революции классу.

Реклама

Так, 9 августа 1918 года Ленин телеграфировал в захваченную красными Пензу:

«Необходимо произвести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».

Два года спустя, узнав о формировании в Эстонии и Латвии антибольшевистских подразделений, глава правительства писал заместителю Льва Троцкого в Реввоенсовете Эфраиму Склянскому: «Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом зеленых (мы потом на них свалим) пройдем на 10-20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия 100 тыс. руб. за повешенного». А, например, репрессии против церкви начинались с такого: «Я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».

Когда же Максим Горький умолял Ленина спасти от расстрела великого князя Николая Михайловича – «либеральнейшего из историков», по формулировке писателя, и большого критика Николая II – глава СНК цинично отрезал: «Революции не нужны историки».

И это еще далеко не самые кровожадные высказывания Ленина. Одновременно он поучаствовал в создании системы лагерей принудительных работ — к концу 1919 года в России функционировал уже 21 такой лагерь. В них содержались, в том числе, и случайные, совершенно не причастные к политической борьбе или каким-либо преступлениям люди.

Ленин и спорт

close Владимир Ильич Ленин в рабочем кабинете в Кремле. 16 октября 1918 год Владимир Ильич Ленин в рабочем кабинете в Кремле. 16 октября 1918 год Петр Оцуп/РИА «Новости»

Принято считать, что лидер партии большевиков был чисто кабинетным работником. «Мозгом» революции, но не воином. При этом, если верить свидетельствам близко знавших Ленина людей, он уважал спорт и был хорошо развит физически. Интересные воспоминания на данный счет оставил Николай Валентинов (Вольский): в 1903 году он жил и много общался с Лениным в Женеве, но потом разошелся с ним по вопросам философии и переметнулся к меньшевикам.

«Беседуя с Лениным, я понял, откуда у него такая крепко сложенная фигура, бросившаяся в глаза при первой с ним встрече. Он был настоящий спортсмен, с большим вкусом ко всей гамме спорта. Оказалось, что он умел хорошо грести, плавать, ездить на велосипеде, кататься на коньках, проделывать разные упражнения на трапеции и на кольцах, стрелять, охотиться и, как я мог убедиться, ловко играть на бильярде. Он мне поведал, что каждое утро, полуголый, он проделывает не менее 10 минут разные гимнастические упражнения, среди них на первом месте — разведение и вращение рук, приседание, сгибание корпуса с таким расчетом, чтобы, не сгибая ног, коснуться пола пальцами вытянутых рук», — рассказывал Валентинов в своей книге «Встречи с Лениным».

Свои воспоминания Валентинов опубликовал в 1953-м, более 20 лет прожив в эмиграции. Ему не было нужды приукрашивать образ своего давно умершего оппонента, не особо страшился он в Париже и советской власти. Поэтому можно предположить, что заметки о Ленине-атлете меньшевик написал не для красного словца.

Как доверительно признавался Ленин Валентинову, еще когда они были приятелями, он сам установил себе систему упражнений и строго придерживался ее много лет.

«Не гимнастирую только, когда, работая ночью, чувствую себя утром усталым. В этом случае, как показал опыт, гимнастика не рассеивает усталость, а ее увеличивает», — резюмировал он.

Согласно выводу Валентинова, Ленин заботился о своем здоровье и занимался спортом для укрепления тела.

Ленин и Сталин

Особым местом в жизни Ленина была Финляндия, где и сегодня многие относятся к нему если не с симпатией, то с уважением – точно. В 1906 году в одном из залов Дома рабочих в Таммерфорсе (ныне Тампере) в 180 км к северу от Гельсингфорса (Хельсинки) он пообещал признать независимость Финляндии в случае прихода большевиков к власти. Данное обещание вождь пролетариата сдержал 11 лет спустя: 31 декабря 1917-го Совнарком под его председательством выпустил соответствующий декрет.

А в 1905 году в этом же зале состоялось эпохальное знакомство Ленина с Иосифом Сталиным. Они уже общались по переписке, а тогда впервые увиделись лично – в ходе 1-й конференции РСДРП. Причем годы спустя Сталин признавался, что был порядком разочарован фигурой большевистского лидера.

«Я надеялся увидеть горного орла нашей партии, великого человека, великого не только политически, но, если угодно, и физически, ибо Ленин рисовался в моем воображении в виде великана, статного и представительного. Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных», — отмечал он.

По словам Сталина, Ленин явился на историческое собрание раньше делегатов и, «забившись где‑то в углу», по‑простецки вел беседу. Такое поведение показалось кавказскому большевику нарушением «необходимых правил».

Сейчас в Дома рабочих Тампере функционирует единственный за рубежом музей Ленина.

Ленин и пенсии

Несмотря на стремление «до основанья разрушить мир насилья» и построить на его руинах свой, новый мир, советской власти после Октябрьской революции 1917 года пришлось унаследовать от царского режима и Временного правительства целый ряд обязательств. Как бы Владимир Ленин и его соратники ни пытались дистанцироваться не только в политическом, но и в морально-правовом плане от «разбежавшихся буржуазных министров», в некоторых аспектах Советская Россия выступила прямой правопреемницей Российской республики. Большевики признали пенсионные правоотношения, возникшие еще до революционных событий. Расчеты производились на основании Устава о промышленном труде 1913 года.

Пенсии могли полагаться отставным чиновникам и служащим, объявленным советской властью «классово-чуждыми элементами», ветеранам и инвалидам русско-японской и мировой войн. Последнее место в иерархии субъектов советского пенсионного обеспечения занимало крестьянство. Выплачивать деньги советское правительство решило не всем. К числу «старых пенсионеров» были отнесены только те лица, которые удовлетворяли условиям о нетрудоспособности и острой материальной нужды.

18 ноября 1917 года Советом народных комиссаров по проекту Ленина было принято постановление, предписывающее Наркомату финансов и комиссарам «урезать все непомерно высокие жалованья и пенсии».

Тогда же пенсионный отдел Народного комиссариата социального обеспечения провел опись старых дел и разослал их в местные отделы. В случае выявления факта получения пенсии при наличии других доходов пенсионер лишался выплат.

Согласно положению о социальном обеспечении трудящихся, целью выдачи пенсий являлось «доставление средств к существованию лицам, лишившимся основного заработка или его части вследствие утраты трудоспособности или безработицы». Размер выплат напрямую зависел от процента нетрудоспособности. При ее частичной утрате начисления назначались в следующей пропорции: от 15 до 29% — 1/5 полной пенсии, 30-44%; — 1/2 полной пенсии, 45-60% — 3/4, наконец, утратившие трудоспособность более чем на 60% получали пенсию в полном объеме.

Кроме того, наблюдался ярко выраженный классовый подход к регулированию пенсий: пенсии трудящихся, учителей и низших чинов старой армии, назначенные до революции, поступательно росли, а пенсии бывших чиновников постепенно сходили на нет. Всеми этими вопросами Ленин находил время заниматься лично.

Ленин и газеты

Хотя история не терпит сослагательного наклонения, историки очень любят рассуждать о том, каким путем пошла бы мировая история, если бы юный Адольф Гитлер решил сосредоточиться на ремесле художника, оставив вне фокуса своего внимания армию и политику. О том же самом можно гадать и применительно к Ленину. Если бы не чрезмерное увлечение революционными идеями, из него мог бы получиться неплохой адвокат или журналист. Не является секретом, что, помимо публицистической и писательской деятельности, он проявил себя как корреспондент и редактор. Еще в самом начале XX века Ленин принимал активное участие в издании главного рупора революционеров — газеты «Искра».

Ее корреспондент той поры, известный большевик Пантелеймон Лепешинский после смерти Ленина подсчитал, что за 30-летие своей журналистской деятельности, с 1893 по 1923 год, тот опубликовал приблизительно 620 печатных листов в периодических изданиях. По 90 ленинских материалов поместили на своих страницах «Пролетарий» и «Социал-демократ», 70 – газета «Вперед», более 60 – «Искра», 20 – «Новая Звезда».

Впрочем, есть основания считать эти данные несколько преуменьшенными. Журналистское наследие Ленина делится на два периода. До Февральской революции будущий вождь печатался нелегально. Впервые авторство Ленина было указано под статьей в журнале «Заря» в 1901 году. Он был из той породы репортеров, кого совершенно не заботит гонорар, а волнует лишь возможность максимально полно излагать свои соображения.

«Я ничего так не желал бы, ни о чем так много не мечтал, как о возможности писать для рабочих», — признавался Ленин в молодости.

Еще при царской власти исследователи насчитывают у него свыше 280 материалов в «Правде». Она же 24 октября 1918 года дала новостную заметку: «22-го октября в заседании Комитета профессионального Союза советских журналистов было заслушано следующее письменное заявление: «Прошу зачислить меня в члены профессионального Союза советских журналистов. Вл. Ульянов (Ленин)». Просьбу главы правительства удовлетворили в оперативном порядке. На первом же журналистском съезде Ленину вручили удостоверение под номером один.

По словам коллеги большевика по изданиям «Вперед» и «Пролетарий» Вячеслава Карпинского, уже будучи всесильным председателем Совнаркома, Ленин в анкетах на вопрос о профессии писал: «журналист», «литератор». После революции под его руководством были основаны газеты «Экономическая жизнь» и «Жизнь национальностей», журналы «Красноармеец», «Коммунистка» и «Под знаменем марксизма», ежемесячник «Красная новь».

Ленин и радио

Как и подобает новатору, Ленин старался шагать в ногу с технологическим прогрессом. Он увлекся проектом разработки устройств для массового вещания голосом, грезил «газетой без бумаги» и мечтал обратиться с воззванием к французам. Нередко лично составлял радиограммы для информирования населения об укреплении советской власти и опровержения «вражеской клеветы» на советский строй. Эти сообщения передавались еще азбукой Морзе. Намерением Ленина было «сноситься радиотелеграфом с Парижем» и рассказывать французам о ходе мирных переговоров в обход премьер-министра Жоржа Клемансо. Тема радио неоднократно обсуждалась на заседаниях Совнаркома. 21 июля 1918 года Ленин подписал декрет «О централизации радиотехнического дела», а 2 декабря — декрет «О радиолаборатории и мастерской Народного комиссариата почт и телеграфов».

Разговорами о радио Ленин пытал даже Сталина, о чем сохранились документальные подтверждения.

Так, в эпоху разгула красного террора он пытался уберечь от неприятностей своего любимца Михаила Бонч-Бруевича, крупнейшего, по его словам, «работника и изобретателя в радиотехнике». В одном из писем Ленин после ознакомления с результатами очередных экспериментов писал инженеру: «Пользуюсь случаем, чтобы выразить вам глубокую благодарность и сочувствие по поводу большой работы радиоизобретений, которую вы делаете. Газета без бумаги и «без расстояний», которую вы создаете, будет великим делом. Всяческое и всемерное содействие обещаю вам оказывать этой и подобным работам».

Столь лестная оценка служила для изобретателя лучшей бронью от карательных структур и прочих «неожиданностей» лихого времени, чем рота латышских стрелков.

«Дело гигантски важное — газета без бумаги и без проволоки, ибо при рупоре и при приемнике, усовершенствованном Бонч-Бруевичем и так, что приемников легко получить сотни, вся Россия будет слышать газету, читаемую в Москве, — обращался Ленин к своему личному секретарю Николаю Горбунову. – Очень прошу вас следить специально за этим делом».

В 1919 году Ленин послал радиостанцию, собранную инженерами Нижегородской радиолаборатории под руководством Бонч-Бруевича, своему новому другу – эмиру Афганистана Аманулле. Это государство первым в мире признало режим большевиков. Между двумя странами установилась радиосвязь.

Во время тяжелой болезни Ленина внимание властей к радио значительно снизилось. В 1928 году радиолаборатория переехала в Ленинград.