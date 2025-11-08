8 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

8 ноября поздравления с профессиональным праздником принимают пианисты и врачи-радиологи. В России отмечают День Сибири и день рождения КВН, а в мире вспоминают, что жизнь без Wi-Fi возможна и даже временами полезна, если заменить виртуальное общение на живое. Православные верующие сегодня чтут память великомученика Димитрия Солунского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 8 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 8 ноября

День Сибири

Праздник установлен в память о походе казаков Ермака Тимофеевича в Сибирь в конце XVI века, что положило начало освоению новой территории. Именно в эти дни в 1582 году атаман Ермак занял Кашлык — столицу Сибирского ханства.

В 1882 году в дни празднования 300-летия присоединения Сибири к России император Александр III учредил ежегодный праздник. В крупных городах Сибири в этот день проходят выставки, форумы, фестивали, концерты. В 2025 году главной площадкой празднования выбран Тобольск. Там планируются народные гуляния, кинопоказы и губернский бал.

День пианиста

Идея празднования Дня пианиста родилась в 2014 году благодаря белорусскому музыканту, предпринимателю, владельцу магазина музыкальных инструментов Ивану Манько-Вертоградову. Как пояснил основатель праздника, дата 8.11 символизирует 88 клавиш фортепиано (8 х 11 = 88).

Сегодня День пианиста стал международным. Праздник напоминает о том, что фортепианное искусство объединяет страны, поколения и культуры. К этой дате приурочены концерты, мастер-классы и тематические вечера, где звучат произведения всех эпох.

Международный день радиологии

8 ноября в мире отмечают Международный день радиологии в честь открытия рентгеновских лучей немецким физиком Вильгельмом Конрадом Рентгеном в 1895 году. Это событие кардинально изменило будущее медицины. Сегодня радиологические методы широко используются в диагностике, лечении злокачественных опухолей.

Праздник призван подчеркнуть значение радиологии в медицине, а также напомнить о важности научных исследований и безопасности пациентов. В этот день поздравляют врачей и медсестер, связанных с этой медицинской специальностью.

День памяти сотрудников органов внутренних дел РФ, погибших при выполнении служебных обязанностей

8 ноября вспоминают сотрудников полиции, отдавших свои жизни, защищая закон и порядок. Дата установлена приказом МВД России в 2017 году. На сегодняшний день в реестре ведомства более 2200 имен сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, удостоенных звания Героя РФ и награжденных посмертно орденами Мужества и Красной Звезды.

В этот день проходят траурные церемонии, возложение цветов к мемориалам, встречи с родственниками. Подразделения МВД оказывают помощь семьям погибших героев.

Международный день КВН

8 ноября — дата, знакомая всем любителям юмора. В этот день в 1961 году на советском телевидении вышла первая передача «Клуба веселых и находчивых». С тех пор КВН стал феноменом, объединяющим студентов, артистов и просто творческих людей разных стран. К дню рождения Клуба проходят игры и создаются спецпроекты.

Всемирный день без Wi-Fi

Цель этого необычного праздника — напомнить о важности живого общения и отдыха от постоянного присутствия в сети. Организаторы акции предлагают хотя бы на день отказаться от смартфонов и беспроводного интернета, чтобы провести время с близкими или на природе. В последние годы этот праздник становится все более актуальным: психологи отмечают, что цифровая зависимость растет, а отключение от гаджетов помогает восстановить внимание и снизить уровень стресса.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 8 ноября в других странах

Международный фестиваль духовной музыки и искусства — Ватикан. В Ватикане это одно из значимых культурных событий осени, объединяющее исполнителей из десятков стран. В соборах и концертных залах звучат произведения, вдохновленные верой, историей и мировым наследием.

День рождения Канаки Дасы — Индия. В Индии чествуют память святого, поэта и философа Канаки Дасы. Он жил в XV–XVI веках и оставил богатое духовное наследие, став одним из крупнейших представителей движения бхакти — религиозного направления, проповедующего любовь и преданность Богу. Канака Даса писал гимны и поэмы на языке каннада, призывая людей к равенству и внутренней чистоте.

День коктейля «Харви Волбенгер» — США. 8 ноября в США с улыбкой отмечают День коктейля «Харви Волбенгер». Этот напиток появился в 1950-х годах и стал символом американской барной культуры послевоенного времени. Название коктейля, по легенде, связано с серфером Харви, который проиграл соревнования и заказал у бармена «что-то покрепче» — так и родился фирменный микс.

День черепов — Боливия. Праздник уходит корнями в древние индейские традиции и связан с культом предков. В этот день боливийцы украшают человеческие черепа цветами, венками и сигаретами, веря, что таким образом выражают уважение душам умерших и просят у них защиты. День черепов не имеет мрачного оттенка — напротив, он воспринимается как знак благодарности и связи поколений.

Религиозные праздники 8 ноября

День великомученика Димитрия Солунского

8 ноября Православная церковь чтит память святого великомученика Димитрия Солунского, одного из самых почитаемых христианских воинов. Он жил в конце III — начале IV века в греческом городе Солуни (ныне Салоники) и служил военачальником при императоре Максимиане. За проповедь христианской веры Димитрий был заключен в темницу и принял мученическую смерть около 306 года. Его почитают как защитника воинов, хранителя города и покровителя от бедствий. В иконографии святой изображается в воинских доспехах, с копьем и щитом. На Руси культ Димитрия Солунского получил широкое распространение еще в XI веке — в честь святого возводили храмы, а его имя носили многие князья.

День мученика Луппа

В тот же день церковь вспоминает мученика Луппа — верного слугу святого Димитрия Солунского. Согласно преданию, после казни своего господина он собрал кровь святого и его одежды, а затем по молитве стал творить чудеса, исцеляя людей. За это Лупп был схвачен язычниками и также подвергнут мучениям. Его подвиг стал символом преданности вере, любви к ближнему, духовной силы, когда даже безоружный человек способен противостоять жестокости и злу.

8 ноября Русская православная церковь также чтит память: • мучеников Артемидора, Василия, Митродора и Гликона (Сгиликона);

• мученицы Лептины;

• преподобного Афанасия, эконома Мидикийского;

• преподобного Феофила Печерского, архиепископа Новгородского, в Дальних пещерах почивающего;

• преподобномученика Иоасафа Афонского;

• преподобного Димитрия Басарбовского, Болгарского.



Католическая церковь 8 ноября вспоминает:



• Адеодада I, папу Римского;

• Иоанна Дунс Скота, английского францисканца, священника, теолога;

• четырех увенчанных мучеников: Клавдия, Кастория, Симпрониана и Никострата;

• Виллехада Бременского, миссионера, первого епископа Бремена.

Народные праздники и приметы 8 ноября

Дмитриев день

В народном календаре праздник в честь святого Димитрия Солунского получил название Дмитриев день. На Руси он считался важной осенней датой, завершавшей сельскохозяйственный год. После Дмитриева дня крестьяне подводили итоги, рассчитывались с наемными работниками и готовились к зиме. Говорили: «Дмитрий землю замораживает, зиму открывает».

Дмитриев день знаменовал окончание осеннего свадебного сезона. Молодым людям, решившим жениться, нужно было успеть заслать сватов к невесте до этого праздника.

Приметы

Если к этому дню земля уже схватилась льдом — зима будет суровой и снежной.

Туман стелется по земле — к потеплению, поднимается вверх — к холодам.

Если снег лег на сырую землю — весной будет много грязи и паводков.

Вороны садятся на нижние ветви — скоро ударят морозы.

Ясная и тихая погода в Дмитриев день сулит мягкую зиму.

Какие исторические события произошли 8 ноября

1520 год — по приказу датского короля Кристиана началась массовая казнь, вошедшая в историю как «Стокгольмская кровавая баня». Ее жертвами стали около ста представителей шведского дворянства, противостоявших господству Дании.

1793 год — музей Лувр в Париже впервые открыл свои двери для публики.

1917 год — вышли первые декреты советской власти: «О мире», «Об армейских революционных комитетах», «О земле».

1923 год — в Мюнхене была предпринята неудачная попытка переворота — «Пивной путч» под руководством Адольфа Гитлера.

1932 год — Франклин Д. Рузвельт избран 32-м президентом США. На фоне Великой депрессии он представил программу «Новый курс» и выиграл выборы с огромным перевесом.

1939 год — в 16-ю годовщину «Пивного путча» в Мюнхене совершено покушение на Гитлера. Тот успел покинуть место взрыва, что спасло ему жизнь.

1942 год — американские и британские войска вторглись в Северную Африку в ходе Второй мировой войны.

1943 год — в СССР учреждены орден «Победа» и орден Славы.

1960 год — на президентских выборах в США Джон Ф. Кеннеди одержал победу над Ричардом Никсоном.

1965 год — создана Британская территория в Индийском океане (БТИО) — включая архипелаг Чагос, важный с точки зрения геостратегии.

1968 год — в Вене подписаны международные договоры о дорожном движении и о дорожных знаках и сигналах.

1984 год — в СССР появилась панк-группа «Гражданская оборона», в ее первый состав вошли Егор Летов, Константин Рябинов и Андрей Бабенко.

Дни рождения и юбилеи 8 ноября

В 1656 году родился Эдмунд Галлей — английский астроном, математик и демограф, чье имя носит знаменитая комета.

В 1802 году родился Бенджамин Холл — британский инженер и политик, в честь которого назван колокол Биг-Бен.

В 1847 году родился Брэм Стокер — ирландский писатель, автор знаменитого романа «Дракула».

В 1864 году родилась Вера Комиссаржевская — одна из самых знаменитых актрис Серебряного века, первая исполнительница роли Нины Заречной в пьесе Чехова «Чайка».

В 1877 году родился Алексий (в миру Сергей Владимирович Симанский) — патриарх Московский и всея Руси с 1945 по 1970 год.

В 1884 году родился Герман Роршах — швейцарский психиатр, создатель психологического теста по кляксам, ставшего классикой диагностики.

В 1900 году родилась Маргарет Митчелл — американская писательница, автор знаменитого романа «Унесенные ветром».

В 1922 году родился Кристиан Барнард — южноафриканский кардиохирург, первым в мире выполнивший открытую операцию на сердце.

В 1929 году родился Олег Борисов — актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист СССР.

В 1935 году родился Ален Делон — французский актер, легенда мирового кинематографа.

Кто отмечает день рождения

79 лет исполняется Гусу Хиддинку — нидерландскому футбольному тренеру. С 2006 по 2010 год был главным тренером сборной России, с которой вышел на Евро-2008 и помог команде стать бронзовым призером.

74 года исполняется Стасу Намину — советскому и российскому композитору, музыканту, продюсеру, создателю и лидеру рок-группы «Цветы».

65 лет исполняется Олегу Меньшикову — советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ.

57 лет исполняется Паркер Поузи — американской актрисе кино и телевидения, известной своими ролями в независимых фильмах.

53 года исполняется Гретчен Мол — американской актрисе, прославившейся ролями в фильмах «Красавчик Джо» и сериале «Подпольная империя».

51 год исполняется Кисимото Масаси — японскому мангаке, создателю культовой манги «Наруто».

50 лет исполняется Таре Рид — американской актрисе, звезде фильмов «Американский пирог» и «Большой Лебовски».