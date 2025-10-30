Созданы для объятий: что за порода кошек рэгдолл и почему она популярна

Рэгдолл: краткое описание и история породы
Рэгдоллы — это крупная порода кошек американского происхождения. В переводе с английского Ragdoll — «тряпичная кукла». Необычное название породе присвоили за уникальную особенность расслабляться на руках у человека. Стоит заключить рэгдолла в объятия, как он обмякает и «растекается», одновременно начиная мурлыкать.
Как рассказала «Газете.Ru» заводчик и ветеринар Татьяна Гольнева, рэгдоллы — это кошки с ослабленным мышечным тонусом.
История этой необычной породы уходит корнями в 60-е годы ХХ века. Именно тогда заводчица из США Энн Бейкер вывела в Калифорнии первых рэгдоллов.
В 1966 году Американская национальная фелинологическая ассоциация официально зарегистрировала кошек породы рэгдолл. На протяжении нескольких лет Бейкер работала над созданием собственного реестра породы, после чего в 1971 году основала Международную ассоциацию любителей рэгдоллов.
Новая порода быстро завоевала популярность. После успешного выступления обаятельных хвостатых на выставке в Огайо в 1975 году, поклонники основали Клуб любителей рэгдоллов. А в 1980-х годах породу зарегистрировали в Административном совете любителей кошек — крупнейшей британской организации, которая устанавливает стандарты пород и занимается их регистрацией (GCCF).
Внешность рэгдоллов
Кошки породы рэгдолл бывают нескольких окрасов. Среди самых популярных:
- Биколор. Отличительная особенность — темная маска на мордочке в виде перевернутой буквы V. При этом нос остается розовым. На спине темная шерсть образует «пальто». Лапки и грудка белые. Именно этот окрас чаще всего фигурирует на картинках с рэгдоллами.
- Миттед. Рэгдоллов с этим окрасом часто называют кошками в белых перчатках. В этой вариации у рэгдоллов белые не только лапы, но и подбородок. Внешне такие рэгдоллы напоминают котенка по имени Гав из советского мультфильма.
- Колор-пойнт. Этот окрас очень похож на сиамский. Темные участки контрастно выделяются на светлом фоне корпуса. Нос темный, лапы — тоже.
«У рэгдоллов существует мода на окрас, она преходяща. В разные годы пользовались популярностью полосатые окрасы, черепаховые, была мода на редких кремовых либо красных рэгдоллов. На каждый окрас находится свой любитель, но все-таки самыми популярными остаются черный и голубой биколор и черный и голубой миттед», — подчеркнула Татьяна Гольнева.
Характер рэгдоллов
Одна из главных отличительных черт рэгдоллов — добрый, ласковый и спокойный характер.
Рэгдоллов нередко называют «котособаками»: все потому, что характер у них не своенравный и не гордый. Это не те кошки, которые «гуляют сами по себе». Им нужен и важен хозяин. С щенячьей преданностью рэгдоллы следуют за человеком из комнаты в комнату, сопровождая в любой ежедневной рутине — начиная от уборки и заканчивая чисткой зубов. Им интересно все, чем живет человек. И они принимают активное участие в его жизни.
Плюсы характера рэгдоллов влекут за собой и минусы. Так, этих кошек нельзя отпускать погулять без присмотра. В силу слишком дружелюбного характера они могут стать жертвой других котов, собак и плохих людей.
«Рэгдоллы чрезмерно доверчивы и не понимают, что мир может быть небезопасен. Поэтому и ведут себя слишком рискованно. Я всегда рекомендую владельцам помнить, что рэгдолл — как трехлетний ребенок-несмышленыш, который требует заботы», — отметила Татьяна Гольнева.
Порода рэгдолл подойдет:
- семейным парам — как член семьи;
- семьям без детей — как своеобразная тренировка;
- одиноким людям — как идеальный спутник и лекарство от грусти;
- семейным парам с детьми — как верный и ласковый друг;
- людям, которые работают из дома.
Как правильно содержать рэгдоллов
Уход за рэгдоллами не отличается от содержания обычных кошек. Эта порода довольно неприхотлива. Однако есть важный нюанс — пристального внимания требует роскошная шерсть питомца.
Как отметила собеседница «Газеты.Ru», разные линии породы имеют разную структуру шерсти.
«Есть разновидности, у которых шерсть не сбивается в колтуны. Но сейчас, в основном, пользуются спросом пушистые рэгдоллы с более обильным подшерстком, чем требуется по стандарту. И такие кошки требуют ухода, вычесывания. Два раза в год мы рекомендуем проходить процедуру экспресс-линьки у грумера: она способствует вычесыванию отмершей шерсти и препятствует сбиванию колтунов», — пояснила Татьяна Гольнева.
Очень важно вычесывать рэгдоллов и по причине слабого желудочно-кишечного тракта. Когда эти кошки ухаживают за собой, они заглатывают много шерсти. Не все питомцы умеют срыгивать волосяные комочки. В результате, сбившаяся шерсть в желудке может причинять рэгдоллам серьезные беспокойства.
Также ветеринарный врач советует уделять внимание пушистым «штанишкам» рэгдоллов. Чтобы процесс туалета у этих питомцев был более гигиеничным, можно аккуратно подрезать шерсть на задних лапах и под хвостом.
Чем кормить рэгдоллов
Рэгдоллы с удовольствием едят сухой корм и мясные консервы. Некоторые хозяева кормят своих питомцев мясными миксами. Но, как отмечает Татьяна Гольнева, эта порода скорее чувствительного пищеварения, чем беспроблемного.
В промышленных кормах все ингредиенты сбалансированы. Чтобы минимизировать проблемы с пищеварением, обратите внимание на корма с функцией выведения шерсти.
Наследственные заболевания рэгдоллов
Рэгдоллы могут быть подвержены нескольким наследственным заболеваниям:
- Гипертрофическая кардиомиопатия. Этот недуг приводит к утолщению сердечной мышцы, что затрудняет ее работу. А это, в свою очередь, может повлечь за собой сердечную недостаточность, тромбоэмболию и внезапную смерть. Существует генетический тест на наличие одной из форм гипертрофической кардиомиопатии у рэгдоллов, который позволяет выявить носителей и больных животных. Заводчики, ответственно относящиеся к своей работе, тестируют своих кошек.
- Поликистоз почек. При этом заболевании в почках образуются кисты, которые постепенно увеличиваются и нарушают функцию органа. Этот недуг может привести к хронической почечной недостаточности.
Рэгдоллов, как и другие породы, важно своевременно прививать. Еще одна их отличительная особенность — привычка скрывать плохое самочувствие. Если ваш питомец вдруг потерял интерес к играм, готовящимся на кухне котлетам, не подходит к миске с едой и тихо лежит в уголке — стоит показать его ветеринару.
Как правильно выбрать рэгдолла
У рэгдоллов довольно высокая цена. Стоимость котенка может варьироваться от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Это зависит от родословной.
«Настоятельно рекомендую брать рэгдолла с документами. Дело в том, что похожих окрасов много и у других кошек, но покупают эту породу за характер. К примеру, много похожих окрасов у сибирских кошек. Однако характеры у рэгдоллов и «сибирячек» — абсолютно разные», — подчеркивает Татьяна Гольнева.
Купив котенка без документов, просто похожего окраса, вы рискуете вместо ласкового и добродушного компаньона получить строптивую, своенравную фурию, которая быстро покажет, кто в доме главный.