Созданы для объятий: что за порода кошек рэгдолл и почему она популярна

Как выглядят кошки породы рэгдолл, какой у них характер и за что их называют котособаками

Милая внешность, ласковый характер и море обаяния — таковы кошки породы рэгдолл. Эти животные обрели невероятную популярность благодаря способности моментально расслабляться и обмякать на руках. Как выглядят рэгдоллы, сложно ли их содержать и почему этих кошек называют лекарством от одиночества — в материале «Газеты.Ru».

Рэгдолл: краткое описание и история породы

Рэгдоллы — это крупная порода кошек американского происхождения. В переводе с английского Ragdoll — «тряпичная кукла». Необычное название породе присвоили за уникальную особенность расслабляться на руках у человека. Стоит заключить рэгдолла в объятия, как он обмякает и «растекается», одновременно начиная мурлыкать.

15 лет средняя продолжительность жизни рэгдоллов

Как рассказала «Газете.Ru» заводчик и ветеринар Татьяна Гольнева, рэгдоллы — это кошки с ослабленным мышечным тонусом.

Существует мнение, что рэгдоллы — практически инвалиды, поскольку их мышечный тонус снижен. Но это неправда. На самом деле это все равно кошки. Они могут прыгать, они не упадут с колен и не разобьются, как хрустальная ваза. Просто они более неуклюжие, по сравнению с другими породами. Из-за своей необыкновенной доверчивости они настолько сильно расслабляются и обмякают, что лежат на руках, как тряпочки, и наслаждаются жизнью. Татьяна Гольнева заводчик, ветеринар

История этой необычной породы уходит корнями в 60-е годы ХХ века. Именно тогда заводчица из США Энн Бейкер вывела в Калифорнии первых рэгдоллов.

close Peredniankina/Shutterstock/FOTODOM

В 1966 году Американская национальная фелинологическая ассоциация официально зарегистрировала кошек породы рэгдолл. На протяжении нескольких лет Бейкер работала над созданием собственного реестра породы, после чего в 1971 году основала Международную ассоциацию любителей рэгдоллов.

Новая порода быстро завоевала популярность. После успешного выступления обаятельных хвостатых на выставке в Огайо в 1975 году, поклонники основали Клуб любителей рэгдоллов. А в 1980-х годах породу зарегистрировали в Административном совете любителей кошек — крупнейшей британской организации, которая устанавливает стандарты пород и занимается их регистрацией (GCCF).

Это интересно Родоначальницей породы рэгдолл была обычная беспородная кошка по кличке Жозефина. Она обладала не только роскошной белой шерстью, но и очень ласковым характером. Заводчица Энн Бейкер скрестила ее с бирманским котом — выдающимся флегматиком. В итоге у Жозефины появились котята — очень спокойные, ласковые и доверчивые.



Внешность рэгдоллов

Кошки породы рэгдолл бывают нескольких окрасов. Среди самых популярных:

Биколор. Отличительная особенность — темная маска на мордочке в виде перевернутой буквы V. При этом нос остается розовым. На спине темная шерсть образует «пальто». Лапки и грудка белые. Именно этот окрас чаще всего фигурирует на картинках с рэгдоллами.



Отличительная особенность — темная маска на мордочке в виде перевернутой буквы V. При этом нос остается розовым. На спине темная шерсть образует «пальто». Лапки и грудка белые. Именно этот окрас чаще всего фигурирует на картинках с рэгдоллами. Миттед. Рэгдоллов с этим окрасом часто называют кошками в белых перчатках. В этой вариации у рэгдоллов белые не только лапы, но и подбородок. Внешне такие рэгдоллы напоминают котенка по имени Гав из советского мультфильма.



Рэгдоллов с этим окрасом часто называют кошками в белых перчатках. В этой вариации у рэгдоллов белые не только лапы, но и подбородок. Внешне такие рэгдоллы напоминают котенка по имени Гав из советского мультфильма. Колор-пойнт. Этот окрас очень похож на сиамский. Темные участки контрастно выделяются на светлом фоне корпуса. Нос темный, лапы — тоже.

close iBennn/Shutterstock/FOTODOM

«У рэгдоллов существует мода на окрас, она преходяща. В разные годы пользовались популярностью полосатые окрасы, черепаховые, была мода на редких кремовых либо красных рэгдоллов. На каждый окрас находится свой любитель, но все-таки самыми популярными остаются черный и голубой биколор и черный и голубой миттед», — подчеркнула Татьяна Гольнева.

Характер рэгдоллов

Одна из главных отличительных черт рэгдоллов — добрый, ласковый и спокойный характер.

Кошки породы рэгдолл знамениты своей доверчивостью, дружелюбием и добродушием. Очень здорово, что такие породы существуют, потому что они подходят практически всем: и одиноким людям, и семьям с детьми, и семейным парам без детей. Татьяна Гольнева заводчик, ветеринар

Рэгдоллов нередко называют «котособаками»: все потому, что характер у них не своенравный и не гордый. Это не те кошки, которые «гуляют сами по себе». Им нужен и важен хозяин. С щенячьей преданностью рэгдоллы следуют за человеком из комнаты в комнату, сопровождая в любой ежедневной рутине — начиная от уборки и заканчивая чисткой зубов. Им интересно все, чем живет человек. И они принимают активное участие в его жизни.

Плюсы характера рэгдоллов влекут за собой и минусы. Так, этих кошек нельзя отпускать погулять без присмотра. В силу слишком дружелюбного характера они могут стать жертвой других котов, собак и плохих людей.

«Рэгдоллы чрезмерно доверчивы и не понимают, что мир может быть небезопасен. Поэтому и ведут себя слишком рискованно. Я всегда рекомендую владельцам помнить, что рэгдолл — как трехлетний ребенок-несмышленыш, который требует заботы», — отметила Татьяна Гольнева.

Порода рэгдолл подойдет:

семейным парам — как член семьи;



семьям без детей — как своеобразная тренировка;



одиноким людям — как идеальный спутник и лекарство от грусти;



семейным парам с детьми — как верный и ласковый друг;



людям, которые работают из дома.

close Angela Kotsell/Shutterstock/FOTODOM

Важно! Не выбирайте в качестве питомца рэгдолла, если вы весь день на работе. Это очень контактные кошки, они сильно страдают, когда хозяина долго нет рядом.

Как правильно содержать рэгдоллов

Уход за рэгдоллами не отличается от содержания обычных кошек. Эта порода довольно неприхотлива. Однако есть важный нюанс — пристального внимания требует роскошная шерсть питомца.

1-2 раза в неделю следует вычесывать рэгдолла, чтобы шерсть не сбивалась в колтуны

Как отметила собеседница «Газеты.Ru», разные линии породы имеют разную структуру шерсти.

«Есть разновидности, у которых шерсть не сбивается в колтуны. Но сейчас, в основном, пользуются спросом пушистые рэгдоллы с более обильным подшерстком, чем требуется по стандарту. И такие кошки требуют ухода, вычесывания. Два раза в год мы рекомендуем проходить процедуру экспресс-линьки у грумера: она способствует вычесыванию отмершей шерсти и препятствует сбиванию колтунов», — пояснила Татьяна Гольнева.

Манчкины: чем они известны и почему считаются «таксами» в мире кошек Соцсети покоряет коротколапый котик, который встает в позу суслика и вызывает умиление... 07 октября 18:44

Очень важно вычесывать рэгдоллов и по причине слабого желудочно-кишечного тракта. Когда эти кошки ухаживают за собой, они заглатывают много шерсти. Не все питомцы умеют срыгивать волосяные комочки. В результате, сбившаяся шерсть в желудке может причинять рэгдоллам серьезные беспокойства.

Также ветеринарный врач советует уделять внимание пушистым «штанишкам» рэгдоллов. Чтобы процесс туалета у этих питомцев был более гигиеничным, можно аккуратно подрезать шерсть на задних лапах и под хвостом.

Чем кормить рэгдоллов

Рэгдоллы с удовольствием едят сухой корм и мясные консервы. Некоторые хозяева кормят своих питомцев мясными миксами. Но, как отмечает Татьяна Гольнева, эта порода скорее чувствительного пищеварения, чем беспроблемного.

close VeronArt16/Shutterstock/FOTODOM

Рэгдоллы быстро становятся любимцами семьи и начинают клянчить все подряд. Очень важно, чтобы владелец не шел на поводу и не закармливал питомца вкусными кусочками, потому что рэгдоллы быстро садятся на шею, и начинают есть только вкусное, но это не всегда полезно. Как итог — проблемы с пищеварением. Татьяна Гольнева заводчик, ветеринар

В промышленных кормах все ингредиенты сбалансированы. Чтобы минимизировать проблемы с пищеварением, обратите внимание на корма с функцией выведения шерсти.

Кстати Рэгдоллы медленно взрослеют. Корм для котят им можно давать до 20 месяцев, а окончательно они становятся зрелыми только к четырем годам.

Наследственные заболевания рэгдоллов

Рэгдоллы могут быть подвержены нескольким наследственным заболеваниям:

Гипертрофическая кардиомиопатия. Этот недуг приводит к утолщению сердечной мышцы, что затрудняет ее работу. А это, в свою очередь, может повлечь за собой сердечную недостаточность, тромбоэмболию и внезапную смерть. Существует генетический тест на наличие одной из форм гипертрофической кардиомиопатии у рэгдоллов, который позволяет выявить носителей и больных животных. Заводчики, ответственно относящиеся к своей работе, тестируют своих кошек.



Этот недуг приводит к утолщению сердечной мышцы, что затрудняет ее работу. А это, в свою очередь, может повлечь за собой сердечную недостаточность, тромбоэмболию и внезапную смерть. Существует генетический тест на наличие одной из форм гипертрофической кардиомиопатии у рэгдоллов, который позволяет выявить носителей и больных животных. Заводчики, ответственно относящиеся к своей работе, тестируют своих кошек. Поликистоз почек. При этом заболевании в почках образуются кисты, которые постепенно увеличиваются и нарушают функцию органа. Этот недуг может привести к хронической почечной недостаточности.

Рэгдоллов, как и другие породы, важно своевременно прививать. Еще одна их отличительная особенность — привычка скрывать плохое самочувствие. Если ваш питомец вдруг потерял интерес к играм, готовящимся на кухне котлетам, не подходит к миске с едой и тихо лежит в уголке — стоит показать его ветеринару.

close Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

Как правильно выбрать рэгдолла

У рэгдоллов довольно высокая цена. Стоимость котенка может варьироваться от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Это зависит от родословной.

«Настоятельно рекомендую брать рэгдолла с документами. Дело в том, что похожих окрасов много и у других кошек, но покупают эту породу за характер. К примеру, много похожих окрасов у сибирских кошек. Однако характеры у рэгдоллов и «сибирячек» — абсолютно разные», — подчеркивает Татьяна Гольнева.

Купив котенка без документов, просто похожего окраса, вы рискуете вместо ласкового и добродушного компаньона получить строптивую, своенравную фурию, которая быстро покажет, кто в доме главный.