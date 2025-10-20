21 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

21 октября в России празднуют День деловых женщин, отмечая их вклад в развитие экономики, социальной сферы и креативных индустрий. Врачи напоминают о важности потребления йода и опасности дефицита этого жизненно необходимого микроэлемента. По народному календарю — День Трифона и Пелагеи, в разгаре подготовка к зиме. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 21 октября и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 октября

День деловых женщин

Этот неофициальный праздник подчеркивает вклад представительниц бизнеса в экономику и общественную жизнь страны. Он получил распространение в российском предпринимательском сообществе. Хотя в современном мире заслуги женщин-предпринимателей ни у кого не вызывают сомнений, до сих пор им приходится бороться со стереотипами. Одна из целей праздника — обратить внимание на проблемы гендерного неравенства в профессиональной и деловой сфере.

День козла

Этот забавный праздник — повод улыбнуться. Козел — необычное животное, в разных культурах он символизирует целый букет качеств: от упрямства, лени и прочих грехов до целеустремленности и трудолюбия. Считается, что у козлов миролюбивый и добросердечный характер. Хотя бытует поговорка «толку, как от козла молока», это еще и ценное сельскохозяйственное животное. Так что напрасно это слово считают ругательным.

Кстати, фигура козла используется на гербах многих городов и территорий. Например, серебряный дикий козел красуется на гербе Самарской области. Козла считают своим неофициальным символом тверичане — в Твери даже есть Музей козла. Символические фигуры парнокопытного можно встретить на улицах Козельска и других российских городов и поселений.

close Elena Mayorova/Global Look Press

Если при слове «козел» в вашей голове все же всплывает образ нерадивого парня, постарайтесь от него избавиться. Психологи советуют порвать все связи с подобным человеком и сконцентрироваться на себе.

Всемирный день профилактики йододефицита

Йод — жизненно важный микроэлемент для человеческого организма. При этом в условиях йододефицита в мире живет свыше 2 млрд человек. В России показатели потребления йода также ниже рекомендуемого уровня. При норме для взрослого человека 150 мкг в сутки, россияне в среднем получают 40–80 мкг.

Йод — необходимый компонент для выработки тиреоидных гормонов, которые отвечают за множество процессов в тканях организма. Дефицит йода проявляется в вялости, апатии, выпадении волос, сухости кожи, снижении памяти и т.д. Если вы подозреваете у себя такое состояние — обратитесь к врачу. Профилактика заключается в потреблении морепродуктов, йодированной соли. При необходимости врач назначит специальные препараты.

Международный день цемента

Одному из основных строительных материалов посвящен целый праздник. Он приурочен к событию 1824 года, когда шотландец Джозеф Аспдин зарегистрировал патент на портландцемент. Название было выбрано из-за схожести материала с каменной породой в Портланде на юге Англии. Сначала смесь использовали только для штукатурных работ и создания декоративных предметов, но позже начали применять в строительстве. Все благодаря быстрому застыванию и высокой прочности.

Когда появился цемент? Некоторые историки считают, что в строительстве цемент начали применять задолго до открытия Аспдина. Есть мнение, что его использовали при возведении Великой Китайской стены и пирамид Древнего Египта. В 1982 году французский материаловед Жозеф Давидович сообщил, что в одном из образцов «камней» пирамиды Хеопса был найден волос. Находка могла подтвердить искусственное происхождение материала постройки. Но окончательное доказательство этой теории так и не было представлено.

В России отцом цементной промышленности считается выдающийся химик, ученик Менделеева, профессор Николаевской инженерной академии Алексей Шуляченко.

Международный день начос

Традиция намазывания сальсы и других соусов на кукурузные лепешки возникла в 1940-х годах. Рецепт придумал шеф-повар из Мексики Игнасия Анайя. Однажды его ресторан посетили жены американских солдат. Они попросили Анайю приготовить какую-нибудь особенную закуску. Повар нашел на кухне кусочки кукурузных лепешек, нарезал их в форме треугольников, добавил лонгхорнского чеддера, нагрел и приправил перцем халапеньо. Блюдо очень понравилось посетительницам, и повар назвал свою задумку «начос» в честь детского прозвища от имени Игнасио. Блюдо стало очень популярным, и прославившийся повар закрыл свой ресторан. Взамен он открыл заведение Nacho's, где кукурузные чипсы стали фирменным блюдом.

Сегодня начос популярны не только в Мексике и США, но и в других странах. В России они считаются отличной заменой картофельным чипсам.

close Joshua Resnick/Shutterstock/FOTODOM

Международный праздник разума

Праздник разума учрежден в честь дня рождения математика-любителя Мартина Гарднера. Он работал редактором раздела математических игр и развлечений журнала Scientific American, где публиковал фокусы, головоломки и задачи на сообразительность. Благодаря Гарднеру люди начали проявлять интерес к логике и математике. Постоянная работа тренировала и мозг ученого, поэтому неудивительно, что Гарднер дожил до 95 лет, сохраняя ясный ум.

После смерти ученого его поклонники решили увековечить память о человеке, который привил им любовь к задачкам на сообразительность. В праздник разума многие библиотеки и математические клубы устраивают конкурсы по решению головоломок.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 октября в других странах

День тыквенного чизкейка — США. В Соединенных Штатах тыква — одна из самых популярных культур. Блюда из нее неизменно сопровождают главные американские праздники: Хэллоуин и День благодарения. Однажды кулинары добавили тыкву в нью-йоркский чизкейк. С тех пор эта вариация десерта соперничает с тыквенным пирогом, который можно увидеть на праздничном столе американцев.

День яблока — Великобритания. Праздник отмечают по инициативе благотворительной организации Common Ground с 1990 года. В этот день традиционно проводятся ярмарки, где можно попробовать яблоки разных сортов, яблочные соки и сидры, десерты и повидло на любой вкус. Сотрудники питомников выставляют на продажу саженцы яблонь редких сортов и устраивают мастер-классы по обустройству сада. Главным развлечением остается конкурс на самую длинную кожуру при чистке яблока.

День отца — Белоруссия. Праздник установлен указом президента республики в 2022 году и посвящен роли мужчин в воспитании детей. Дата связана с Днем матери, который в Белоруссии отмечают 14 октября. Многие организации совместили два праздника в рамках родительской недели. К ней приурочены семейные конкурсы, мероприятия и экскурсии для взрослых и детей.

close Shutterstock/FOTODOM

Религиозные праздники 21 октября

Собор Вятских святых

В 2007 году впервые состоялось прославление Собора Вятских святых. Оно было приурочено к 350-летию Вятской епархии и прошло в Успенском кафедральном соборе Трифонова мужского монастыря в день памяти преподобного Трифона Вятского. С тех пор праздник отмечается ежегодно 21 октября.

Трифон Вятский жил на рубеже XVI–XVII веков. Он происходил из благочестивой семьи. В юности он тайно ушел из дома в Устюг и поселился у приходского священника. Позже жил в Пыскорской обители на реке Каме, где принял постриг. Он обращал язычников в христиан, а в расцвете жизни основал монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С возрастом преподобный Трифон Вятский стал строгим, но справедливым подвижником, носил на теле грубую власяницу (длинная грубая рубаха из волос или козьей шерсти) и железные цепи. Все силы он отдавал просвещению заблудших. Умер Трифон в глубокой старости, его похоронили в основанной им Вятской обители.

21 октября Русская православная церковь также чтит память: •‎ преподобной Пелагии Антиохийской;

•‎ преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского;

•‎ преподобной Таисии Египетской;

•‎ мученицы Пелагии Антиохийской.



Также это день празднования в честь иконы Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинская).



Католическая церковь в этот день вспоминает:



•‎ преподобного Илариона Великого;

•‎ мученицу Урсулу;

•‎ святого Венделина Толайского.

close Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

Народные праздники и приметы 21 октября

Трифон и Пелагея

В этот день на Руси чтили память святого Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской. Крестьяне продолжали готовиться к холодному сезону, так как погода ухудшалась, и приближение зимы становилось все более ощутимым. Хозяйки доставали теплую одежду и приводили ее в порядок — чистили и штопали. У крестьян была поговорка: Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет.

Мужчины в этот день спускали бочки с засоленными капустой, грибами, помидорами и огурцами на дно водоемов. Так как там температура воды не опускалась ниже нуля, продукты и не замерзали, и не портились. Позже во льду прорубали отверстие и доставали заготовки. Соленьями питались всю зиму и весну. Также на Трифона и Пелагею расчищали поля — начинали подготовку к весенним работам.

На праздник нельзя было лениться и бездельничать, иначе благополучие обойдет стороной. Плохой приметой были сплетни, это сулило болезни тем, кто их распространял. Крутиться перед зеркалом тоже не стоило, наши предки верили, что в этом случае старость придет раньше положенного срока.

Приметы

Если к Трифону и Пелагее на березах остались листья, то зима наступит нескоро.

Низкие облака — к скорым холодам.

Какие исторические события произошли 21 октября

1520 год — португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, который позже назвали Магеллановым.

close Фернан Магеллан Wikimedia Commons

1805 год — состоялось Трафальгарское морское сражение, в котором флот Великобритании одержал победу над объединенными силами Франции и Испании.



— состоялось Трафальгарское морское сражение, в котором флот Великобритании одержал победу над объединенными силами Франции и Испании. 1832 год — Павел Шиллинг продемонстрировал в Петербурге первый в мире электромагнитный телеграф.



— Павел Шиллинг продемонстрировал в Петербурге первый в мире электромагнитный телеграф. 1858 год — в Париже впервые исполнен канкан.



— в Париже впервые исполнен канкан. 1879 год — Томас Эдисон испытал первую лампу накаливания с угольной нитью.



— Томас Эдисон испытал первую лампу накаливания с угольной нитью. 1923 год — первый планетарий открылся в Немецком музее в Мюнхене, его разработал профессор Вальтер Бауэрсфельд.



— первый планетарий открылся в Немецком музее в Мюнхене, его разработал профессор Вальтер Бауэрсфельд. 1926 год — в Монреале фокусник Гарри Гудини получил смертельный удар в живот. Он умер через десять дней от разрыва аппендикса.



— в Монреале фокусник Гарри Гудини получил смертельный удар в живот. Он умер через десять дней от разрыва аппендикса. 1927 год — Лев Троцкий и Григорий Зиновьев исключены из состава ЦК ВКП(б) по обвинению в попытке создания оппозиционной партии.



— Лев Троцкий и Григорий Зиновьев исключены из состава ЦК ВКП(б) по обвинению в попытке создания оппозиционной партии. 1934 год — начался «великий поход» китайских коммунистов под руководством Мао Цзэдуна.



— начался «великий поход» китайских коммунистов под руководством Мао Цзэдуна. 1944 год — в районе Бермудского треугольника загадочно исчез экипаж корабля «Рубикон». Судно нашли без повреждений и людей.

1964 год — в США состоялась премьера фильма «Моя прекрасная леди» с Одри Хэпберн.



— в США состоялась премьера фильма «Моя прекрасная леди» с Одри Хэпберн. 1970 год — в Южной Корее проведено массовое венчание 777 пар.



— в Южной Корее проведено массовое венчание 777 пар. 1975 год — автоматическая станция «Венера-9» стала первым спутником Венеры.



— автоматическая станция «Венера-9» стала первым спутником Венеры. 1994 год — Академия Российского телевидения учредила премию «ТЭФИ».



— Академия Российского телевидения учредила премию «ТЭФИ». 1997 год — Элтон Джон выпустил новую версию песни Candle in the Wind, посвященную принцессе Диане, которая разошлась тиражом 31 млн копий и стала самой продаваемой в истории поп-музыки.

Дни рождения и юбилеи 21 октября

В 1833 году родился Альфред Нобель — химик и инженер, изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии.

close Альфред Нобель Global Look Press

В 1896 году родился Евгений Шварц — советский прозаик, драматург и поэт.



— советский прозаик, драматург и поэт. В 1903 году родился Михаил Куприянов — советский художник, участник «Кукрыниксов».



— советский художник, участник «Кукрыниксов». В 1914 году родился Мартин Гарднер — американский математик, писатель и популяризатор науки.



— американский математик, писатель и популяризатор науки. В 1928 году родился Раднэр Муратов — актер театра и кино, сыгравший Василия Алибабаевича в «Джентльменах удачи», заслуженный артист РСФСР.



— актер театра и кино, сыгравший Василия Алибабаевича в «Джентльменах удачи», заслуженный артист РСФСР. В 1956 году родилась Кэрри Фишер — американская актриса, исполнительница роли Леи Органы в саге «Звездные войны».

Кто отмечает день рождения

93 года исполняется Феликсу Канделю — писателю, одному из авторов сценария первых семи выпусков мультфильма «Ну, погоди!».



— писателю, одному из авторов сценария первых семи выпусков мультфильма «Ну, погоди!». 83 года исполняется Елене Санаевой — актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР.



— актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР. 80 лет исполняется Никите Михалкову — актеру и режиссеру, народному артисту РСФСР.

close Режиссер, председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков Александр Кряжев/РИА Новости