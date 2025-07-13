Улучшатель для мозга? Споры о пользе головоломок не утихают до сих пор

Если физические упражнения точно влияют на тело: они помогают повышать силу, ловкость и выносливость, — то с головоломками все не так однозначно. Некоторые специалисты уверяют, что они развивают гибкость мышления, а другие опровергают такие заявления. Действительно ли головоломки помогают тренировать мозг, какие именно ребусы точно работают, а какие – нет, и что нужно делать для поддержания мозга в тонусе – читайте в материале «Газеты.Ru» ко Всемирному дню головоломки.

Зашевелим мозгами

В сети можно найти множество приложений с головоломками, которые призваны всячески развивать мозг: тренировать внимание, память, скорость реакции. Некоторые из них либо разработаны нейробиологами, либо их эффективность подтверждена учеными. Среди таких приложений, например, Lumosity или NeuroNation.

К примеру, на сайте NeuroNation указано, что спустя 21 тренировку количество вызванных с памятью проблем в быту, таких как забытые встречи, недостаточная концентрация на работе и нерешительность в принятии важных решений, значительно сокращается. Но так ли это на самом деле или это разработчики просто применяют маркетинговый ход для продвижения своих приложений?

К сожалению, точного ответа на этот вопрос нет.

В октябре 2014 года Стенфордский центр по долголетию и Институт Макса Планка по человеческому развитию опубликовали открытое письмо, подписанное международной группой из более 70 психологов и неврологов. Оно оспаривает заявление о том, что курсы и игры для развития мозга представляют научно обоснованное средство против снижения когнитивных способностей. В ответ на это письмо появилось другое, в котором 133 ученых утверждали прямо противоположное.

Дальнейшие исследования установили: такое противоречие объясняется разными требованиями в проверке эффективности этих упражнений. Тем не менее споры о пользе головоломок не утихают до сих пор.

Доводы «за»

Как рассказал «Газете.Ru» декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин, польза от головоломок зависит от типа задачи.

«Можно сказать, что логические головоломки и кроссворды направлены на формирование абстрактного, критического и нестандартного мышления, расширения словарного запаса, развитие интеллекта. Пазлы способствуют развитию образного (пространственного) мышления, координации движений, тренировки зрительной памяти. Загадки и вербальные игры обуславливают развитие мнемических процессов, тренируют нестандартное мышление, развивают творческое воображение. Пространственные головоломки и судоку развивают визуально-пространственное мышление и способность разрешать нестандартные проблемы», — объяснил Деулин.

Психолог уверен: головоломки могут быть полезными, когда человек сталкивается с внештатной ситуацией, где требуется нетривиальный подход.

Человек, постоянно упражняющий свой мозг, сможет быстро решить нестандартную задачу или посмотреть на сложную жизненную ситуацию с неожиданной стороны. Это своеобразная тренировка смекалки.

«Головоломки помогают не только отвлечься от обыденной жизни, но и необходимы в формировании новых нейронных связей, что очень важно для когнитивного здоровья. Нельзя их разделить так четко на полезные и бесполезные. Для человека, чей мозг изначально не очень «гибок», важны даже простые задачки, так как это первый шаг к более сложным», — пояснила эксперт социального проекта Деменция.net, врач-психиатр Мария Штань.

Как поясняет врач, это связано с тем, что уровень когнитивного резерва у каждого человека свой.

«Если привычные «тропы» мышления ослабевают, мозг пускает в ход обходные пути — как раз те, что успели сформироваться во время занятий головоломками. Другими словами, если атрофический процесс затрагивает ключевые нейронные связи, используемые человеком в повседневной жизни, он может прибегнуть к альтернативным путям решения задач, которые формируются в ходе решения интеллектуальных головоломок», — подчеркивает врач-психиатр.

Доводы «против»

Головоломки сами по себе не могут принести пользы человеку, особенно, если решение дается легко, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры индивидуальной и групповой психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Виктор Зарецкий.

«Действительно, если вдуматься, что толку от того, что человек, промучившись целый час, распутал две железяки или сумел сложить из странной формы деревянных фигурок кубик? Рискну высказать третью точку зрения: пользу или вред приносят не сами головоломки, а тот процесс, который происходит при поиске решения», — рассказал профессор.

Зарецкий подчеркивает, что процесс решения головоломки эффективен при соблюдении одного условия.

«Таким условием является рефлексия процесса, который сначала приводит к затруднению, к переживанию безысходности, тупику, а потом выводит из тупика. В процессе рефлексии человек осознает то, как он действует, устанавливает отношения между способом своих действий и тем негативным результатом, к которому он приводит. Рефлексируя свой способ, он может осознанно его менять, «овладевать» им, и это способствует развитию мышления и самой рефлексии. Если способ найден, то в процессе рефлексии он закрепляется как успешный опыт преодоления затруднения. Таким образом, рефлексия способствует развитию и мышления, и личности в целом, делая процесс решения головоломок не просто интересным, но и полезным для человека. А без рефлексии – это пустая трата времени», — отметил специалист.

Головоломки можно использовать для некоторой поддержки базовой когнитивной стимуляции, но на перспективу средством профилактики когнитивных расстройств это не является, уверен гериатр Прощаев.

«В целом, любая когнитивная стимуляция полезна для мозга. Это как тренировка мышц, которая вызывает положительные изменения. В частности, активирует нейромедиаторную активность. Но эффект от такой «зарядки» краткосрочен. Дело в том, что есть стимуляция здесь и сейчас, а есть создание когнитивного резерва. Головоломки не относятся к этой области. А когнитивный резерв создается знаниями, умениями, навыками, которые человек в дальнейшей своей жизни применяет с практической точки зрения. Головоломку нигде не применишь в обычной жизни. Другой вопрос, что головоломки у людей с начинающимися когнитивными расстройствами могут служить средством реабилитации, как средство когнитивной стимуляции. Здесь они тоже могут находить свое применение», — объяснил эксперт социального проекта Деменция.net, врач-гериатр Кирилл Прощаев.

Таким образом, нельзя полагаться только на головоломки. Их следует рассматривать как дополнение, а для создания настоящего «запаса прочности» мозга необходимо осваивать новые сложные практические навыки.

А может, правда посередине?

Психолог, доцент, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Мария Казарян уверена: польза головоломок для тренировки мозга напрямую зависит от частоты их решения и типа решаемых задач.

»Не все головоломки одинаково эффективны. Поэтому условно можно выделить полезные, и те, которые не ничего не дают.

В качестве основного критерия выступает критерий «комплексной нагрузки на мозг». Такую нагрузку дают логические, математические и пространственные головоломки (например, судоку, шахматы, кубик Рубика, танграм, ребусы), а также головоломки на нестандартность и гибкость мышления в формате задач на латеральное мышление, где необходимо творческое решение поставленных вопросов», — рассказала Казарян.

К бесполезным головоломкам, по ее словам, относятся задачи с однотипным шаблонным решением (например, простые кроссворды), отсутствие в заданиях прогрессирующей (возрастающей) сложности (например, пасьянсы, некоторые игры на телефоне), невозможность использования навыков решения в жизни или многократное решение одних и тех же задач (например, регулярная сборка одного пазла). Эти головоломки являются простым способом провести время, но их эффективность сомнительна.

«Таким образом, регулярное решение сложных разнообразных задач способствует замедлению возрастного снижения когнитивных способностей, профилактике риска деменции и болезни Альцгеймера, но они должны быть регулярны, разнообразны, возрастающей сложности и дополняться другими видами умственной активности (например, чтением или изучением языков). Если же головоломка слишком простая или однообразная, она ограничивается тренировкой конкретного навыка, но не всей когнитивной сферы в целом. Также важно избегать умственного утомления в процессе решения или эпизодического нерегулярного разгадывания головоломок, что также снижает эффективность упражнений. При соблюдении этих правил головоломки могут стать эффективным и увлекательным способом поддержки и развития умственных способностей», — заключила специалист.