Россиянам назвали самый эффективный способ восполнить дефицит йода

Йодирование пищевой поваренной соли — это наиболее эффективный и безопасный метод борьбы с дефицитом йода, рассказала «Газете.Ru» врач высшей категории, эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Ольга Яцишина.

Йод — обязательный структурный компонент гормонов щитовидной железы, которые обеспечивают полноценное развитие и функционирование человеческого организма. По данным ВОЗ, в условиях дефицита йода живут более 2 млрд человек, а в России не существует территории, на которой население не подвергалось бы риску развития заболеваний, триггер которых — дефицит йода.

«Йодирование соли — самый экономичный и простой подход к обеспечению оптимального потребления йода с питанием у всех групп населения. Но в группах риска развития йододефицитных заболеваний (беременные, кормящие матери, дети до 2 лет) проводится йодная профилактика с использованием препаратов йодида калия. Кроме того, йода много в морской рыбе, особенно в треске, хеке, тунце и пикше, морепродуктах — креветки, мидии, кальмары, а также в морских водорослях, например в ламинарии», — рассказала врач.

Самостоятельно пить йод в добавках врач не рекомендует.

«При подтвержденном или вероятном дефиците йода врачом действительно могут быть назначены йодосодержащие добавки. Но никакие добавки нельзя «прописывать» себе самостоятельно и без консультации с врачом», — заключила доктор.

Ранее россиянам старше 60 раскрыли секреты, как пережить жару.