19 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

19 октября в России поздравляют отцов, чествуют специалистов пищевой промышленности и вспоминают открытие Царскосельского лицея. В Германии и Таджикистане отмечают праздники урожая. Православная церковь вспоминает сегодня апостола Фому, которого в народе прозвали Неверующим. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 19 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 19 октября

День отца в России

Этот семейный праздник в России получил официальный статус сравнительно недавно — в 2021 году, после подписания указа президентом Владимиром Путиным. Его отмечают в третье воскресенье октября, и в 2025 году это 19-е число. В России традиции празднования только формируются. По всей стране набирает популярность фестиваль «Папа Фест», где отцы с детьми участвуют в квестах и мастер-классах. Дети в этот день дарят папам открытки, сделанные своими руками подарки, а семьи собираются за праздничным ужином.

День работников пищевой промышленности России

Этот профессиональный праздник отмечают в третье воскресенье октября. Его история началась в 1966 году, когда Президиум Верховного Совета СССР издал указ об учреждении даты в честь работников отрасли. Традиция празднования сохранилась в России и после распада СССР. К пищевикам сегодня относят не только технологов и рабочих заводов, но и поваров, кондитеров, пекарей, логистов — всех, кто обеспечивает россиян вкусной и качественной едой. В этот день на предприятиях традиционно награждают лучших сотрудников, вручают премии и почетные грамоты. Особо отличившиеся могут получить звание «Заслуженный работник пищевой индустрии» — настоящий отраслевой «Оскар».

Всероссийский день лицеиста

19 октября 1811 года открыл свои двери Императорский Царскосельский лицей — элитное учебное заведение для дворянских детей, основанное императором Александром I. Идея его создания принадлежала реформатору Михаилу Сперанскому, чей ум, по легенде, так поразил Наполеона Бонапарта, что тот в шутку предложил обменять его на «какое-нибудь королевство». Лицей давал всестороннее образование: воспитанники изучали иностранные языки, право, историю, логику, тренировались в фехтовании и верховой езде. Обучение длилось шесть лет, причем ученики не могли покидать стены заведения даже на каникулы. Самым известным выпускником был Александр Пушкин, посвятивший лицею и дружбе с однокурсниками несколько проникновенных стихотворений. В том числе строки, которые сегодня знает каждый школьник: «Друзья мои, прекрасен наш союз!»

close Репродукция картины «Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года», 1911 год Алексей Варфоломеев/РИА Новости

Чем лицей отличается от гимназии и школы? Современные лицеи сильно отличаются от своего исторического предка, но сохранили его основную идею. Если обычная школа дает общее образование, а гимназия делает упор на гуманитарные науки, то лицей готовит учащихся для поступления в конкретные вузы, предлагая углубленное изучение профильных предметов и большую практическую работу.

Всемирный день игрушечной фотокамеры

Неофициальный праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. Он посвящен фотографии, сделанной с помощью простых, часто пластиковых, фотоаппаратов, которые в противопоставление профессиональной технике иногда называют «игрушечными» (toy camera). Событие особенно популярно среди любителей ломографии — направления в фотографии, возникшего в 1990-х годах. Его последователи ценят неожиданные эффекты, которые дают простые камеры: виньетирование (затемнение по краям кадра), световые утечки, размытие и другие оптические искажения. Среди самых известных «игрушечных» фотоаппаратов — Diana, Holga и Lomo. Эти камеры обычно сделаны из пластика, имеют примитивные объективы и минимум настроек. Праздник призывает взглянуть на фотографию не как на требующее сложных навыков мастерство, а как на творческий и веселый процесс, где случайность и несовершенство становятся частью искусства.

close Anokhina260758/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечают 19 октября в других странах

Праздник Кирмес — Германия. Народный праздник, знаменующий окончание сбора урожая, который отмечают в деревнях и небольших городках. Он растягивается на три дня и начинается с необычного обряда — «откапывания Кирмеса». За две недели до этого жители закапывают в землю соломенное чучело с бутылочкой шнапса, а в день праздника его торжественно выкапывают. Третий день посвящен «похоронам Кирмеса» — веселой и шутливой траурной процессии. Этот ритуал символизирует благодарность за урожай и веру в то, что чем радостнее пройдет праздник, тем обильнее будет следующий год.

День матери Терезы — Албания. В этот день в 2003 году Папа Римский Иоанн Павел II совершил обряд беатификации (причисление к лику блаженных) Матери Терезы. Она получила всемирную известность благодаря миссии милосердия в Индии, но при этом имела албанское происхождение.

Больные должны страдать и умирать: кем была мать Тереза и за что ее ненавидят в современном мире Мать Тереза стала олицетворением безвозмездной помощи, именем нарицательным для тех, кто помогает нищим и... 27 августа 09:50

close Мать Тереза держит в руках младенца-сироту Global Look Press

Праздник Мехргон — Таджикистан. Мехргон (или Мехреган) — осенний праздник урожая, который отмечают в Таджикистане и других странах иранского культурного ареала. Изначально он был посвящен божеству Митре, которое олицетворяло свет, доверие, любовь и справедливость. Мехргон сегодня один из немногих праздников с доисламскими корнями, которые продолжают широко отмечаться в регионе.

Церковные праздники 19 октября

День памяти святого апостола Фомы

Церковь вспоминает апостола Фому как одного из двенадцати ближайших учеников Христа, чье имя навсегда соединилось с глубоким и искренним сомнением.

Согласно Евангелие от Иоанна, после своего Воскресения Христос явился ученикам, но Фомы в тот момент не было среди них. Вернувшись, он отказался верить словам других апостолов, заявив: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».

Ровно через неделю, когда ученики снова собрались вместе, Христос явился им и обратился прямо к Фоме. Он предложил ему сделать то, о чем тот говорил: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». Это милосердное снисхождение Господа к человеческой слабости победило сомнение апостола. Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» — произнося одно из самых сильных исповеданий веры во всем Евангелии. Христос же ответил словами, которые обращены и ко всем последующим поколениям верующих: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие».

close Фрагмент картины Рембрандта Харменс Ван Рейна «Неверие апостола Фомы». 1634 год Юрий Артамонов/РИА Новости

19 октября Русская православная церковь также чтит память • священномученика Иоанна Рыбина, пресвитера.

19 октября Католическая церковь также вспоминает • епископа Аквилинa из Эвре, святителя;

• священника Ежи Попелушко, францисканского терциария.

Народные праздники и приметы 19 октября

Фомин день

На Руси в этот день отмечали народный праздник Фомин день, который также называли Фома — Большая крома, Фома Хлебник или Фома Неверующий. Согласно Евангелию, апостол Фом усомнился в воскресении Христа, пока сам не прикоснулся к его ранам. Этот сюжет сделал его имя нарицательным для всех сомневающихся людей.

В народе апостола также почитали как образец бережливости и запасливости. Главная поговорка этого дня гласила: «На Фому тащи все в крому». «Кромой» называли мешок или специальное место в амбаре для хранения зерна и припасов. От этого слова произошли знакомые нам «закрома», «скромный» и «укромный». Хозяйки в этот день пекли караваи (отсюда еще одно название — Хлебник), а первую горбушку от свежего хлеба непременно отдавали больным или неимущим.

Считалось, что если хвастаться своим богатством в Фомин день или делать ненужные покупки, можно быстро растерять все запасы. Лень и безделье тоже не приветствовались, а отказ в помощи нуждающимся противоречил духу дня.

Приметы

Безветренная погода предвещала скорое похолодание.

Вороны, собравшиеся в стаю, сулили ненастье.

Красный закат предупреждал о ненастье и усилении ветра.

Если утро было туманным и пасмурным, то день ожидался ясным.

Желтоватое утреннее небо считалось предвестником осадков.

Какие исторические события произошли 19 октября

1453 год — Столетняя война завершилась капитуляцией английского гарнизона в Бордо. Это событие произошло спустя три месяца после решающей битвы при Кастийоне и положило конец длившемуся 116 лет конфликту. Англия потеряла все свои континентальные владения, кроме Кале, а Франция, напротив, укрепила королевскую власть и стала централизованным государством.

1469 год — в Вальядолиде заключен брак между Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской. Этот династический союз не просто объединил двух монархов, а положил начало созданию единого королевства Испании, ставшего впоследствии могущественной державой, которая финансировала экспедиции Христофора Колумба.

1789 год — Джон Джей принял присягу и стал первым председателем Верховного суда США. Он вошел в историю как один из отцов-основателей США, а также как соавтор «Федералиста» — серии статей, разъяснявших принципы новой Конституции.

1812 год — Наполеон Бонапарт начал отступление своей Великой армии из Москвы. Пребывание в сожженном городе оказалось бесперспективным, а суровая зима и постоянные атаки армии Кутузова превратили это отступление в катастрофу, которая предопределила крах наполеоновской империи.

close Адольф Нортон, «Отступление армии Наполеона из Москвы», 1851 г. Wikimedia Commons

1960 год — правительство США ввело почти полное торговое эмбарго в отношении Кубы. Эта экономическая блокада, начатая после прихода к власти Фиделя Кастро и национализации американских активов, продолжает действовать и сегодня, оставаясь одним из самых длительных эмбарго в современной истории.

1987 год — «Черный понедельник»: индекс Доу-Джонса рухнул на 22,6%, что стало рекордным однодневным падением в его истории. Крах, затронувший рынки по всему миру, произошел без каких-либо очевидных причин, однако позднее эксперты связали его с компьютерными торгами и рыночной паникой.

close Трейдеры Нью-Йоркской фондовой биржи наблюдают за сделками во время обвала рынка 19 октября 1987 года AP

2000 год — неизвестный меценат передал Франции в дар ценную коллекцию из 109 произведений искусства. В открытых источниках не указано, какие именно картины, рисунки, пастели и скульптуры XVIII, XIX и XX веков вошли в это собрание, но для Франции это пожертвование стало одним из крупнейших за весь XX век.

2011 год — Александр Йи и Сигэру Кондо рассчитали значение числа «Пи» с точностью до 10 трлн цифр после запятой. Для достижения этого рекорда они использовали персональные компьютеры, а процесс вычислений занял 371 день. Для хранения полученного числа потребовалось около 16 терабайт дискового пространства.

Дни рождения и юбилеи 19 октября

В 1862 году родился Огюст Люмьер — французский изобретатель и один из отцов кинематографа. Вместе с братом Луи запустил первые платные киносеансы в 1895 году, развивал студию Lumiere и цветную фотографию (автохром), позже занялся медико-биологическими исследованиями.

В 1931 году родился Джон Ле Карре (Дейвид Корнуэлл) — английский писатель шпионского жанра. Имел непосредственное отношение к британским спецслужбам MI5 и MI6. Создал романы «Шпион, выйди вон», «Тайный поклонник», «Шпион, пришедший с холода», получал международные премии, от государственных почестей отказывался.

В 1940 году родился сэр Майкл Гэмбон — ирландско-английский актер театра и кино. Прославился ролью Дамблдора в «Гарри Поттере», взял несколько премий BAFTA и Olivier. Умер в 2023 году от пневмонии.

В 1944 году родился Питер Тош — ямайский музыкант, участник The Wailers и автор альбомов «Legalize It» и «Equal Rights». В 1988 году посмертно получил «Грэмми» за «No Nuclear War», погиб в 1987 году при нападении на свой дом в Кингстоне.

Кто отмечает дни рождения

86 лет исполняется Владимиру Арлазарову — российскому ученому в области системного программирования, теории игр и искусственного интеллекта.

73 года исполняется Елене Щербаковой — советской и российской балерине, балетмейстеру, педагогу, худруку Ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева.

72 года исполняется Вану И — китайскому государственному деятелю, министру иностранных дел КНР.

close РИА Новости

59 лет исполняется Джону Фавро — американскому актеру и кинорежиссеру.

56 лет исполняется Трею Паркеру — американскому актеру, режиссеру, сценаристу и аниматору, одному из создателей сериала «Южный Парк», обладателю премий «Эмми» и «Грэмми».

45 лет исполняется Кате Херберс — голландской актрисе кино и телевидения, исполнительнице главной роли в сериале «Зло».