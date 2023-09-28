Умер последний Дамблдор: скончался актер Майкл Гэмбон

На 83-м году жизни умер британский актер Майкл Гэмбон. Кроме роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, он сыграл множество ролей в кино, театре и на телевидении. Он не раз получал премию BAFTA и другие награды за актерское мастерство. В последние годы Гэмбон перестал сниматься из-за болезни Альцгеймера – он стал забывать слова. Умер он от пневмонии. «Русский голос» Дамблдора Василий Бочкарев рассказал «Газете.Ru», каким он запомнил своего коллегу.

Исполнитель роли Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере», британский актер сэр Майкл Гэмбон умер в возрасте 82 лет. Об этом, со ссылкой на его семью, сообщает Press Association.

«Актер сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице», — говорится в сообщении. Причиной стал приступ пневмонии. Известно, что актер был заядлым курильщиком и даже прятал пачку сигарет под мантией Дамблдора на съемках.

Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Ирландии. В Лондон он переехал с родителями и про детство на Зеленом острове помнил мало.

Играть в театре он начал с подачи отца – тот работал с декорациями в маленьком театре для лондонских рабочих-коммунистов. Тогда Майклу досталась первая роль – он вышел на сцену и попросил чашечку чая, после чего влюбился в театр.

close Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) Майкл Гэмбон в молодости (справа) Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и её любовник» (1989) Кадр из сериала «Мегрэ» (1992) Кадр из фильма «Сонная Лощина» (1999) Полную галерею можно посмореть

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Профессиональный дебют на сцене состоялся в 1962 году в Дублине – в «Гейт театре» он сыграл «второго джентльмена» в «Отелло». Впоследствии, сменив множество сцен, Майкл Гэмбон стал играть в Британском национальном театре под руководством сэра Лоуренса Оливье. В 1980-х к Гэмбону пришла первая популярность, он стал играть главные роли — к примеру, шекспировских Короля Лира, Отелло и Марка Антония.

В 1998 году Гэмбон был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за драматические заслуги.

Играл сэр Майкл и в кино – кроме Дамблдора он исполнял роли в картинах «Король говорит», «Приключения Паддингтона», «Kingsman: Золотое кольцо». В 1980-х зрителям запомнилась его роль в «Поваре, воре, его жене и ее любовнике» по роману Питера Гринуэя.

Гэмбон был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус», но получил только награду BAFTA – правда, четыре раза как лучший актер.

В «Гарри Поттере» он начал сниматься с третьего фильма — «Узника Азкабана», заменив умершего Ричарда Харриса.

«Я сыграл довольно много мошенников и убийц, и это довольно интересно. Тогда как Дамблдор — полная противоположность, не так ли? Он хороший старик», — говорил он в одном интервью.

В 2014 году стало известно, что у Гэмбона диагностировали болезнь Альцгеймера. Пять лет он боролся с недугом и продолжал играть, хотя почти не мог запомнить свои роли и вынужденно пользовался наушником с суфлером.

«Мне выдали наушник, через который я мог слышать девушку, диктовавшую мне мои реплики. Спустя час работы я понял, что так работать я не могу. Нельзя выступать в театре, чувствовать себя свободным, когда твои партнёры бегают по сцене и кричат, а тебе приходится вслушиваться в реплики, которые звучат в ухе», — жаловался он.

Актерскую карьеру сэр Майкл закончил в 2019 году в возрасте 78 лет. Он был дважды женат, у него осталось трое детей, причем двое сыновей родились в браке с молодой женой в 2007 и 2009 годах, когда Гэмбон был уже пожилым мужчиной.

Народный артист РФ Василий Бочкарев, озвучивший Альбуса Дамблдора в нескольких фильмах о Гарри Поттере, заявил «Газете.Ru», что Майкл Гэмбон был великим актером.

«Как артист может относиться к хорошему артисту? Только с восхищением. Он такой артист и взялся за сказку и ее довел до звучания, можно сказать, всемирного. Потому что его исполнение, конечно, блестящее. Не знаю, что там особо сделано. Во всяком случае все, что от меня было возможно, я сделал. Конечно, ответственно таких замечательных артистов переводить», — сказал Бочкарев.