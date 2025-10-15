16 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

16 октября в мире отмечают День продовольствия и День хлеба, а также профессиональный праздник врачей-анестезиологов. В России есть повод поздравить сотрудников службы дознания МВД. Православная церковь чтит память священномученика Дионисия Ареопагита, одного из первых христианских философов. А народные приметы не советуют оставлять мокрую обувь у порога. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 16 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 октября

Всемирный день продовольствия

Этот день приурочен к основанию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в 1945 году. Праздник напоминает о парадоксе нашего времени: в мире производится достаточно пищи, чтобы прокормить всех, однако от голода до сих пор страдают сотни миллионов человек. В этот день по всему миру проходят конференции, выставки и благотворительные акции, которые призывают к преобразованию продовольственных систем, чтобы здоровое питание было доступно каждому.

Всемирный день хлеба

Праздник учредил в 2006 году Международный союз пекарей и кондитеров. Этот день — не просто гастрономический праздник. Он несет глубокий смысл: отдать дань уважения продукту, который многие века остается символом жизни и благополучия у разных народов. В этот день проводят ярмарки, где можно попробовать десятки сортов выпечки — от итальянской чиабатты до русского бородинского. Многие пекарни устраивают мастер-классы, демонстрируя искусство работы с тестом. Главная цель — напомнить людям о ценности хлеба, о труде земледельцев и пекарей и о том, что этот простой продукт объединяет культуры.

Всемирный день анестезиолога

16 октября 1846 года в одной из бостонских клиник зубной врач Уильям Мортон впервые публично продемонстрировал эфирный наркоз. Это событие навсегда изменило медицину, открыв эру безболезненных операций. Сегодня работа анестезиологов-реаниматологов выходит далеко за пределы операционной. Они играют ключевую роль в лечении пациентов в отделениях интенсивной терапии, во время сложных родов и при оказании экстренной помощи в условиях катастроф и пандемий. Ежегодно Всемирная федерация обществ анестезиологов (WFSA) выбирает новую тему для этого дня, в 2025 году это «Анестезиология в чрезвычайных ситуациях».

close ChaNaWiT/Shutterstock/FOTODOM

День службы дознания МВД РФ

Служба дознания в системе министерства внутренних дел России официально ведет свою историю с 16 октября 1992 года. В этот день был подписан приказ, который окончательно закрепил и усилил роль специализированных подразделений дознания. Работа дознавателя требует особой собранности и внимания к деталям. Эти сотрудники занимаются расследованием преступлений небольшой и средней тяжести, таких как кражи, бытовые конфликты, мошенничество и другие правонарушения. Именно от их профессионализма зависит, понесут ли виновные справедливое наказание.

Какие праздники и памятные даты отмечают 16 октября в других странах

День словаря — США. Американцы в этот день вспоминают Ноя Уэбстера — отца-основателя американской системы образования и лексикографии, родившегося 16 октября 1758 года. Ученый известен в первую очередь как составитель «Американского словаря английского языка», в котором он стандартизировал американское написание английских слов, сделав его в некоторых случаях отличным от британского.

close Ной Уэбстер Mary Evans Picture Library/Global Look Press

День армянской прессы — Армения. В Армении сегодня чествуют специалистов, которые создают и развивают периодические издания страны. Дата выбрана не случайно: 16 октября в 1794 году в индийском Мадрасе вышел первый армянский журнал «Аздарар» («Вестник»), издававшийся Арутюном Шмавоняном. Несмотря на короткую историю, он стал символом начала национальной журналистики и оказал влияние на формирование армянских СМИ.

День бездомных кошек — США. Идея этого праздника — привлечь внимание к гуманному контролю за популяцией бездомных кошек. Его главный лозунг — «Поймать, стерилизовать, отпустить». Этот метод признают самым эффективным и человечным: кошку ловят, стерилизуют или кастрируют, а после возвращают на прежнее место обитания. По мнению волонтеров организации, это останавливает бесконтрольный рост численности, а также улучшает жизнь самих животных.

close Shutterstock/Sophon Nawit

Церковные праздники 16 октября

День памяти священномученика Дионисия Ареопагита

Дионисий жил в Афинах в I веке и входил в совет ареопага историческая местность в Афинах и орган власти в Древней Греции. Однажды он услышал проповедь апостола Павла о «Неизвестном Боге». Эти слова задели его, он принял крещение, пошел за Павлом и вскоре возглавил Афинскую церковь, где учил, крестил и укреплял местную общину.

Позже он отправился на запад, в Галлию, вместе с пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием. Они проповедовали в Лютеции (на месте будущего Парижа). Во время гонений при римском императоре Домициане Дионисий был казнен за свою веру, приняв мученическую смерть.

С именем Дионисия Ареопагита связан ряд богословских трактатов, таких как «О Небесной иерархии» и «О Божественных именах». Хотя современные историки оспаривают его авторство, относя эти тексты к V веку, церковь чтит самого Дионисия — первого епископа Афин, известного своим мужеством, ясным умом и верностью Христу.

Праздник Трубчевской иконы Божией Матери

Эту икону знают как образ милости и покрова. В источниках XVIII века говорится, что в 1765 году иеромонах Евфимий написал икону в городе Трубчевске, а спустя годы образ прославился чудесами в Троице-Скановом монастыре на Пензенской земле.

Когда на Наровчат село в России, старейший населенный пункт Пензенской области и соседние села обрушилась холера, жители с монахами прошли крестным ходом со святыней — и мор отступил. Сегодня перед Трубчевской иконой молятся о здравии семьи, о детях, о прекращении зараз, о мире в доме. В день празднования образ выносят на середину храма, поют величание, совершают молебны, а в некоторых местах идут крестным ходом по улицам города — как когда-то во время бедствия.

16 октября Русская православная церковь также чтит память • святителя Агафангела (Преображенского), исповедника, митрополита Ярославского;

• преподобного Дионисия Щепы, затворника Печерского, в Дальних пещерах;

• преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского;

• блаженного Исихия Хоривита.

16 октября Католическая церковь также вспоминает • святого Бертрана из Комменжа;

• монахиню Ядвигу Силезскую.

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 16 октября

Денис Позимний

В народном календаре Денис Позимний знаменует переход от осени к зиме. В деревнях говорили, что в эти дни по земле ходят «лихорадки» — простуды и озноб, которые цепляются к уставшим людям после страды. Отсюда и второе имя праздника — Осенние Лихорадки. С утра в избе поддерживали тепло. Хозяйки ставили в печь суп из корнеплодов, заваривали чабрец и мяту, сушили у очага валенки и рукавицы. Девушки подшивали теплые воротники и подолы. Мужики чинили телеги, подтягивали упряжь, проверяли задвижки на сараях — сквозняк в эту пору любил искать щели.

В избе мели пол по ходу солнца, под подушку клали веточку можжевельника, у порога оставляли полынь, на стол ставили кувшин с водой — «чтоб лихорадка прошла мимо». В гостях долго не засиживались: после заката ночной ветер выдувал силы по дороге домой.

Также в этот день соблюдали особые запреты. В долг не давали и не брали — считалось, что деньги уносили тепло. В избе не свистели, чтобы не спугнуть удачу — продували удачу. У порога на ночь не оставляли мокрую обувь, чтобы не накликать дождь.

Приметы

Утром иней сел толстым слоем — к ранним и крепким морозам.

Ветер весь день с севера — зима станет сухой и долгой; с юга — мягкой и снежной.

Кошка свернулась в плотный клубок у печи — к резкому похолоданию.

Какие исторические события произошли 16 октября

1793 год — в Париже казнили Марию Антуанетту. Революционный трибунал признал ее виновной в государственной измене и сговоре против Франции.

close Казнь Марии-Антуанетты на Площади Революции (ныне — Согласия), 1793 год Wikimedia Commons

1813 год — под Лейпцигом началась «Битва народов»: армии России, Австрии, Пруссии и Швеции при участии Александра I, Шварценберга и Блюхера сошлись с войсками Наполеона. Сражение шло до 19 октября, в нем участвовали сотни тысяч солдат, а потери обеих сторон превысили 100 тыс. человек. Поражение заставило Наполеона отойти за Рейн.

1847 год — в Лондоне под мужским псевдонимом Каррер Белл вышел роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».

1853 год — Османская империя объявила войну России, началась Крымская война. Спустя год в конфликт вступили Британия и Франция на стороне султана.

1923 год — в Лос-Анджелесе Уолт и Рой Диснеи основали Disney Brothers Cartoon Studio (будущую The Walt Disney Company) для выпуска серии «Алиса в стране чудес». Эта дата стала официальным днем рождения компании.

1946 год — по приговору Нюрнбергского трибунала в тюрьме Нюрнберга повесили десять нацистских преступников: Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Йодля и Зейсс-Инкварта. Геринг покончил с собой накануне, Борман оставался осужденным заочно.

close Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции Евгений Халдей/РИА «Новости»

1959 год — в Москве соорудили первые подземные пешеходные переходы нового поколения. 16 октября Никита Хрущев открыл переход под улицей Горького у площади Маяковского, вскоре подобные узлы заработали у «Детского мира» и у гостиницы «Националь».

1998 год — в Лондоне арестовали бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета по ордеру судьи Бальтасара Гарсона.

Дни рождения и юбилеи 16 октября

В 1854 году родился Оскар Уайльд — ирландский поэт, драматург и прозаик. Автор «Портрета Дориана Грея» и блистательных салонных комедий в конце 1890-х получил срок за «аморальность», последние годы провел в Париже и умер в 1900 году от менингита.

close Wikimedia Commons

В 1864 году родилась Татьяна Сухотина-Толстая — русская писательница и мемуаристка, старшая дочь Льва Толстого. Создала дневники о жизни семьи в Ясной Поляне, после революции эмигрировала, скончалась в 1950 году в Риме.

В 1890 году родился Пол Стренд — американский фотограф и кинодокументалист, один из родоначальников документальной фотографии.

В 1923 году родился Берт Кемпферт — немецкий композитор, аранжировщик и лидер оркестра, автор хитов «Strangers in the Night» и «Spanish Eyes». В Гамбурге в начале 1960-х оформил для Polydor контракт с юными The Beatles как с группой Тони Шеридана.

В 1925 году родилась Анджела Лэнсбери — англо-американская актриса и певица. Обладательница почетного «Оскара», множества «Золотых глобусов» и «Тони», известна по сериалу «Она написала убийство» и роли тети Адель в фильме «Моя ужасная няня» (2005). Скончалась за пять дней до своего 97-летия.

В 1962 году родился Манут Бол — суданско-американский баскетболист, один из самых высоких игроков (рост — около 231 см, размах рук — 259 см). Прославился как гроза блокшотов, занимался благотворительностью для Судана.

В 1962 году родился Дмитрий Хворостовский — советский и российский оперный баритон, народный артист РФ. Покорил залы Метрополитен-опера и Ковент-Гардена, получил множество премий. Скончался в 2017 году после борьбы с раком мозга.

Кто отмечает дни рождения

63 года исполняется Фли (настоящее имя — Майкл Питер Бэлзари) — австралийско-американскому музыканту и актеру, бас-гитаристу группы Red Hot Chili Peppers.

57 лет исполняется Илье Лагутенко — российскому музыканту, певцу и актеру, лидеру группы «Мумий Тролль».

close Рамиль Ситдиков/РИА Новости